ЛЬЗЯ И НЕЛЬЗЯ

Любопытная особенность детских приставок: они никогда не срастаются с корнем. Ребенок отрывает их от корня и легче и чаще, чем взрослые. Он, например, говорит:

- Я сперва боялся трамвая, а потом вык, вык и привык.

Он не сомневается в том, что если есть "привык", то должно быть и "вык".

То же и с частицами отрицания.

Скажешь, например, малышу: "Ах, какой ты невежа!", а он: "Нет, папочка, я вежа, я вежа!" Или: "Ты такой неряха", а он: "Ладно, я буду ряха!"

Бабушка Ани Кокуш сказала ей с горьким упреком:

- Ты недотёпа.

Аня со слезами:

- Нет, дотёпа, дотёпа!

И вот восклицание Мити Толстого перед клеткой зоосада:

- Ай, какие обезьяны уклюжие!

Или:

- Мама, я не могу навидеть пенки.

Дети не знают нерасторжимого сращения приставки и корня; и попробуйте скажите трехлетнему Юре, что он говорит нелепости, он запальчиво ответит: "Нет, лепости!"

Вообще всякое "не" обижает детей:

- Ненаглядная ты моя!

- Нет, наглядная!

Я сказал на Кавказе двухлетнему загорелому малышу:

- Ух, какой ты стал негритенок.

- Нет, я гритенок, гритенок.

Или в ответ на "нельзя". Они отвечают: "Нет, льзя".

Льзя, лепый, вежа, чаянно - эти старинные слова умерли лет полтораста назад, и ребенок, не подозревая об этом, воскрешает их, возвращает словам их забытый смысл.

из книги К. Чуковского "От двух до пяти"