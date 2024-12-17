Нюхалка. Врач Бережанский раскрыл опасности нового увлечения школьников

У школьников новое модное увлечение — они покупают вкусные «нюхалки» для носа, дышат дома, на переменах, в транспорте и кайфуют. Ингалятор подносят к носу или рту и нажимают на флакон. По отзывам самих детей, эффект получается, как будто покурил вейп, только без дыма, зато «торкает» сразу, помогает проснуться на уроках.

«Все нюхают, и я буду»

А некоторым школьникам аромаингаляторы покупают сами родители на маркетплейсах, не подозревая ничего плохого.

Действительно, судя по описаниям продавцов, это безвредные ароматические вещества, которые устраняют заложенность носа, помогают взбодриться при сонливости или упадке сил, указывают в его составе эфирные масла и заменитель сахара. Некоторые взрослые помнят популярный в советское время бальзам «Звездочка», который использовался при насморке. Новые аромаингаляторы их напоминают, вот только состав их вряд ли такой безопасный.

«Сразу хочу предупредить, что хоть аромаингаляторы и содержат химические вещества, они не являются лекарственными средствами, поэтому не проходили медицинскую апробацию, сертификацию, то есть никак не проверялись, — рассказал aif.ru врач-педиатр Морозовской детской клинической больницы, доцент Сеченовского университета, эксперт направления „Народный фронт. Аналитика“, доктор медицинских наук Павел Бережанский. — В их составе есть эфирные масла, ароматические углеводороды, возможно, такие же загустители, как в вейпах. Могу предположить, что состав аромаингаляторов указывается на этикетке далеко не полностью, и данные вещества на 100% не разрешены для использования у детей. А учитывая низкую стоимость аромаингаляторов, до 500 рублей, эти вещества могут быть очень низкого качества».

Школьников подкупает такая доступность, к тому же ребенку приобрести ингалятор проще, чем тот же вейп. Плюс играет роль «стадное» чувство — раз все нюхают, это модно, значит, и я буду.

Нарушают ДНК

Казалось бы, разве опасно подышать чем-то вкусным, многие и дома используют ароматизаторы воздуха, ароматические палочки и свечи.

«У всех детей в отличие от взрослых обильное кровоснабжение слизистых носа и всех дыхательных путей, в них расположено большое количество сосудов, — объясняет врач. — Поэтому все, что попадает в дыхательные пути, очень быстро включается в кровоток, разносится по организму. Это чужеродные вещества, которые влияют на состав иммунных клеток. Если проводить аналогию с вейпами, то поступление большого количества сахара воздействует на метилирование ДНК, то есть при делении появляются клетки с неправильной ДНК, которые могут стать онкологическими. Если таких клеток становится очень много, это в будущем может привести к раковым процессам».

Безусловно, ароматические вещества могут вызвать и аллергическую реакцию. «У ребенка-аллергика или у того, чьи мама или папа имеют аллергию, даже один вдох может спровоцировать отек дыхательных путей и анафилаксию, потерю сознания. Что может привести к летальному исходу», — предупреждает педиатр.

И это еще не все. Вещества из аромаингалятора воздействуют на слизистую, где находится большое количество чувствительных нервных волокон, а значит опосредованно влияют и на центральную нервную систему, вегетативную нервную систему, которая регулирует работу внутренних органов. «Изменяется вообще весь баланс, потому что наша вегетативная нервная система, особенно у незрелых подростков, не любит, когда ее стимулируют», — отмечает врач.

Иллюзорная безопасность

Опасность еще и в том, что вдыхание может вызывать зависимость. «Первый раз хорошо подействовало, второй, третий, а дальше, возможно, понадобится еще больше раз вдохнуть, чтобы получить тот же эффект, — продолжает врач. — Это приводит к неконтролируемому использованию аромаингаляторов, накоплению химических веществ в организме, изменению слизистой, потому что на ней неправильно делятся клеточки».

Поэтому если ребенок просит купить ему вкусную «нюхалку», утверждая, что это безопасно, так как не вейп и не энергетик, не стоит поддаваться уговорам. Эта безопасность иллюзорная и неизвестно, к каким последствиям может привести в будущем. Тем более что на детях аромаингаляторы никто не проверял.