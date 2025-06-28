Разглядеть раньше. Врач Азнаурян пояснил, как заметить болезни глаз у детей

Родители часто подолгу не замечают проблемы со зрением у детей. «Он просто невнимательный», «наверное, устал», «просто шалит», — так они объясняют тревожные звоночки. А ребенок часто сам не понимает, что видит хуже — он быстро привыкает к тому, что мир вокруг расплывается или теряет цвета, и не жалуется на это.

Какие же признаки должны насторожить, aif.ru рассказал детский офтальмолог, офтальмохирург, д. м. н., профессор, основатель и руководитель объединения детских глазных клиник Игорь Азнаурян.

Патологии зрения это не то, с чем можно подождать. Именно от того, насколько быстро выявлено заболевание глаз, во многом зависит итоговый результат. В 98% случаев своевременного обращения к специалисту можно полностью восстановить зрение или значительно его улучшить даже при тяжелых зрительных патологиях.

Причем крайне важно понимать, что при первых же симптомах ребенка нужно отвести не просто к офтальмологу в соседний медицинский центр или в оптику для проверки остроты зрения, а именно к детскому глазному врачу. Дело в том, что глаз ребенка значительно отличается от глаза взрослого — он продолжает расти до 18 лет, и также постоянно меняются его структуры.

Почему важно не упустить момент?

Зрение у детей формируется постепенно. В первый год жизни малыши учатся фокусировать взгляд и следить за предметами. Немного позже — распознавать лица, цвета и формы. В дошкольном возрасте зрение становится основным инструментом познания мира: ребёнок активно рисует, играет, учится читать и писать. К школе нагрузка на глаза резко возрастает: уроки, домашние задания, гаджеты и экраны становятся неотъемлемой частью жизни.

Если же в один из этих периодов зрение ухудшается, ребёнок не всегда может объяснить, что видит хуже или чувствует дискомфорт.

Важно помнить: заболевания глаз у детей влияют не только на остроту зрения. Если оно ухудшилось, это может привести к следующим нарушениям:

Задержкам в развитии речи и мелкой моторики . Дети учатся говорить и координировать движения, наблюдая за окружающим миром. Если картинка «смазана», этот процесс замедляется.

. Дети учатся говорить и координировать движения, наблюдая за окружающим миром. Если картинка «смазана», этот процесс замедляется. Снижению успеваемости в школе . Ребёнку трудно читать, писать или разбирать текст на доске. И очень часто школьник стесняется говорить об этом учителю. В результате ребёнок начинает отставать от сверстников, это вызывает у него стресс и потерю интереса к учебе.

. Ребёнку трудно читать, писать или разбирать текст на доске. И очень часто школьник стесняется говорить об этом учителю. В результате ребёнок начинает отставать от сверстников, это вызывает у него стресс и потерю интереса к учебе. Проблемам с самооценкой . Косоглазие или очки могут вызывать насмешки сверстников. Также плохое зрение в большинстве случаев мешает заниматься спортом и любимыми хобби.

. Косоглазие или очки могут вызывать насмешки сверстников. Также плохое зрение в большинстве случаев мешает заниматься спортом и любимыми хобби. Перегрузке глаз и головным болям. В случае патологии зрение работает на пределе, пытаясь «дотянуться» до мелких деталей, что приводит к усталости и болезненным ощущениям.

Чем раньше врач выявит проблему, тем легче её решить. Детские глаза удивительно «гибкие» и восприимчивые к лечению. В раннем возрасте многие нарушения можно исправить без последствий в будущем, достаточно вовремя начать коррекцию. В большинстве случаев зрительных патологий важно начать лечение до семи лет.

Признаки, которые должны насторожить

Малыши до 3 лет

В этом возрасте дети ещё не говорят или делают это не очень хорошо и не понимают, что у них что-то болит. Поэтому важно обратить внимание, если:

Малыш не фиксирует взгляд на игрушке или на лице мамы.

Глаза кажутся «несогласованными»: один глаз смотрит прямо, а второй уходит в сторону.

Ребёнок часто моргает или трёт глаза.

Боится яркого света или, наоборот, не реагирует на него.

Подносит игрушки слишком близко к глазам.

Дети 3–6 лет

Это время активных игр, рисования и первого знакомства с буквами. Именно в этот период становятся заметны проблемы со зрением. Обязательно отметьте, если:

Ребёнок щурится, когда смотрит на экран или что-то вдали.

Часто жмурится или закрывает один глаз.

Говорит, что у него болят глаза или всё плывёт

Натыкается на углы мебели или промахивается мимо нужного предмета.

Слишком близко подходит к телевизору или кладёт голову на стол при рисовании.

Многие мамы в такой ситуации думают: «Да он просто устаёт!» Но усталость не бывает постоянной. Если это не разовое проявление, необходимо обязательно обратиться к врачу.

Школьники 7–14 лет

В школе глаза начинают работать на пределе: доска, учебники, гаджеты. Если зрение ухудшается, ребёнок может начать:

Садиться ближе к телевизору или выбирать первую парту в классе.

Жаловаться на головные боли и усталость после уроков.

Путать буквы или пропускать строки при чтении.

Щуриться и тереть глаза.

В этом возрасте часто стартует и особенно опасна близорукость, которая развивается незаметно, но прогрессирует стремительно.

Какие болезни глаз чаще всего встречаются у детей?

Проблемы со зрением у детей становятся все более распространенными. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 19 миллионов детей страдают от нарушений зрения:

Косоглазие. Косоглазие — это не только косметический дефект, но и серьезная проблема, которая может привести к потере остроты зрения и искажению восприятия окружающего мира. Из-за неправильного положения глаз у ребенка нарушается бинокулярное зрение и мозг начинает игнорировать изображение от косящего глаза. Это может привести к тому, что ребенок будет видеть мир не объемным, а как плоскую картинку.

Амблиопия (ленивый глаз). Один глаз видит хуже, чем другой, и в результате мозг выключает его из работы. Близорукость. Астигматизм. Из-за неправильной формы роговицы предметы кажутся искажёнными.

Когда обращаться к врачу?

Поскольку даже серьезные болезни глаз могут долгое время не проявляться, самой надежной профилактикой являются регулярные плановые осмотры раз в год. При рождении малыша его всегда сразу осматривает офтальмолог. Следующий осмотр должен быть проведён в три месяца, затем в полгода и в год. Это обязательно! До года нельзя пропускать ни один такой визит к детскому глазному врачу.

Профилактика

Ограничьте использование гаджетов для детей. Для детей младше двух лет использование гаджетов не рекомендуется вовсе. Детям старше двух лет следует ограничить время на устройства до 15-20 минут в день. Школьникам, которым необходимо использовать гаджеты, важно делать перерывы каждые 20 минут. Эти меры помогут сохранить здоровье и предотвратить усталость.

Следите за освещением. Свет должен быть ярким, но не слепящим; рекомендуется использовать лампу с теплым светом. Чаще гуляйте на улице. Естественный свет помогает глазам расслабиться. Показывайте пример. Если мама читает при хорошем свете и делает перерывы, ребёнок будет делать так же.

Здоровые глаза это не просто хорошее зрение. Это уверенность в себе, успехи в школе, беззаботное детство и будущее с большими перспективами. Если вам кажется, что с глазами малыша что-то не так, лучше перестраховаться и сразу обратиться к детскому офтальмологу.