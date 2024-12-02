Ингредиенты
Кунжут - 1 стакан
Мука - 1 стакан
Сахар - 100-150 г
Молоко - 50-70 мл
Масло растительное - 3 ст.л.
Ванильный сахар - по желанию 1 ч.л.
- 430 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Тахинная халва - это халва из семян кунжута, поэтому она не только вкусная, но и не лишена полезности.
Приготовить её самим не сложно и не долго, особенно, если есть готовая кунжутная мука, которой можно заменить примерно до половины массы семян кунжута в рецепте.
В качестве дополнений в тахинную халву добавляют ваниль, кокосовую стружку или какао, а в качестве начинок - кусочки фруктов и/или орехов. Сахар в рецепте можно заменить на мед. Есть варианты халвы, в которых часть кунжутной массы заменяется на кокосовую стружку.
Мне халва из кунжута нравится просто с черным или зеленым несладким чаем, кому-то - с кофе, а кому-то - с молоком...
Для приготовления тахинной или кунжутной халвы подготовьте ингредиенты по списку.
Первым делом подсушите на сковороде при помешивании семена кунжута до золотистого цвета. Как вариант можно купить готовый обжаренный кунжут, но он подороже порой раза в два...
Переложите подготовленные семена кунжута в стакан блендера.
На эту же сковороду нужно высыпать пшеничную муку в/с и при помешивании обжарить до легкого пожелтения. Следите, чтобы мука не подгорала!
Из молока и сахара сварите сироп. Для этого нужно размешать сахар в молоке, довести массу до кипения, убавить огонь, поварить при помешивании несколько минут и снять с огня.
Соедините обжаренную муку и измельченный при помощи блендера кунжут, перемешайте их между собой. У меня половина кунжута заменена на покупную кунжутную муку. Семена после измельчения блендером выглядят как густая маслянистая масса.
Добавьте растительное масло.
Влейте теплый или горячевато-сладкий молочный сироп.
Перемешайте все ингредиенты между собой в однородную массу. В зависимости от количества сиропа или обжаренной муки, тахинная халва может быть помягче или посуше, выбирайте консистенцию на свой вкус. Есть варианты, в которых заготовка тахинной халвы почти льется, но мне ближе, так сказать, сухой вариант.
Переложите полученную массу в подходящую посуду, например, в контейнер, проложенный пищевой бумагой и спрессуйте её просто вручную. Нужно дать халве остыть и подсохнуть.
Тахинная (кунжутная) халва готова. Нарезайте или колите её на кусочки и подавайте на десерт.
Приятного чаепития!
Свежие комментарии