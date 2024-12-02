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Тахинная халва

Ингредиенты

Кунжут - 1 стакан

Мука - 1 стакан

Сахар - 100-150 г

Молоко - 50-70 мл

Масло растительное - 3 ст.л.

Ванильный сахар - по желанию 1 ч.л.

  • 430 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Тахинная халва - это халва из семян кунжута, поэтому она не только вкусная, но и не лишена полезности.

 

Приготовить её самим не сложно и не долго, особенно, если есть готовая кунжутная мука, которой можно заменить примерно до половины массы семян кунжута в рецепте.

 

В качестве дополнений в тахинную халву добавляют ваниль, кокосовую стружку или какао, а в качестве начинок - кусочки фруктов и/или орехов. Сахар в рецепте можно заменить на мед. Есть варианты халвы, в которых часть кунжутной массы заменяется на кокосовую стружку.

 

Мне халва из кунжута нравится просто с черным или зеленым несладким чаем, кому-то - с кофе, а кому-то - с молоком...

 

Для приготовления тахинной или кунжутной халвы подготовьте ингредиенты по списку.

 

Ингредиенты для тахинной халвы
Фото 1

 

 

Первым делом подсушите на сковороде при помешивании семена кунжута до золотистого цвета. Как вариант можно купить готовый обжаренный кунжут, но он подороже порой раза в два...

 

Обжарить кунжут
Фото 2

 

 

Переложите подготовленные семена кунжута в стакан блендера.

 

На эту же сковороду нужно высыпать пшеничную муку в/с и при помешивании обжарить до легкого пожелтения. Следите, чтобы мука не подгорала!

 

Обжарить муку
Фото 3

 

 

Из молока и сахара сварите сироп. Для этого нужно размешать сахар в молоке, довести массу до кипения, убавить огонь, поварить при помешивании несколько минут и снять с огня.

 

Сварить молоко с сахаром
Фото 4

 

 

Соедините обжаренную муку и измельченный при помощи блендера кунжут, перемешайте их между собой. У меня половина кунжута заменена на покупную кунжутную муку. Семена после измельчения блендером выглядят как густая маслянистая масса.

 

Смешать кунжут и муку
Фото 5

 

 

Добавьте растительное масло.

 

Влить растительное масло
Фото 6

 

 

Влейте теплый или горячевато-сладкий молочный сироп.

 

Влить молочный сироп
Фото 7

 

 

Перемешайте все ингредиенты между собой в однородную массу. В зависимости от количества сиропа или обжаренной муки, тахинная халва может быть помягче или посуше, выбирайте консистенцию на свой вкус. Есть варианты, в которых заготовка тахинной халвы почти льется, но мне ближе, так сказать, сухой вариант.

 

Перемешать кунжутную массу
Фото 8

 

 

Переложите полученную массу в подходящую посуду, например, в контейнер, проложенный пищевой бумагой и спрессуйте её просто вручную. Нужно дать халве остыть и подсохнуть.

 

Рецепт тахинной халвы
Фото 9

 

 

Тахинная (кунжутная) халва готова. Нарезайте или колите её на кусочки и подавайте на десерт.

 

Фото тахинной халвы
Фото 10

 

 

Приятного чаепития!

 

Тахинная халва, рецепт с фото
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