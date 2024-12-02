Тахинная халва - это халва из семян кунжута, поэтому она не только вкусная, но и не лишена полезности.

Приготовить её самим не сложно и не долго, особенно, если есть готовая кунжутная мука, которой можно заменить примерно до половины массы семян кунжута в рецепте.

В качестве дополнений в тахинную халву добавляют ваниль, кокосовую стружку или какао, а в качестве начинок - кусочки фруктов и/или орехов. Сахар в рецепте можно заменить на мед. Есть варианты халвы, в которых часть кунжутной массы заменяется на кокосовую стружку.

Мне халва из кунжута нравится просто с черным или зеленым несладким чаем, кому-то - с кофе, а кому-то - с молоком...

Для приготовления тахинной или кунжутной халвы подготовьте ингредиенты по списку.

Фото 1

Первым делом подсушите на сковороде при помешивании семена кунжута до золотистого цвета. Как вариант можно купить готовый обжаренный кунжут, но он подороже порой раза в два...

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Переложите подготовленные семена кунжута в стакан блендера.

На эту же сковороду нужно высыпать пшеничную муку в/с и при помешивании обжарить до легкого пожелтения. Следите, чтобы мука не подгорала!

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Из молока и сахара сварите сироп. Для этого нужно размешать сахар в молоке, довести массу до кипения, убавить огонь, поварить при помешивании несколько минут и снять с огня.

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Соедините обжаренную муку и измельченный при помощи блендера кунжут, перемешайте их между собой. У меня половина кунжута заменена на покупную кунжутную муку. Семена после измельчения блендером выглядят как густая маслянистая масса.

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Добавьте растительное масло.

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Влейте теплый или горячевато-сладкий молочный сироп.

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Перемешайте все ингредиенты между собой в однородную массу. В зависимости от количества сиропа или обжаренной муки, тахинная халва может быть помягче или посуше, выбирайте консистенцию на свой вкус. Есть варианты, в которых заготовка тахинной халвы почти льется, но мне ближе, так сказать, сухой вариант.

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Переложите полученную массу в подходящую посуду, например, в контейнер, проложенный пищевой бумагой и спрессуйте её просто вручную. Нужно дать халве остыть и подсохнуть.

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Тахинная (кунжутная) халва готова. Нарезайте или колите её на кусочки и подавайте на десерт.

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Приятного чаепития!