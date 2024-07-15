Что можно есть кормящей матери? Объясняет диетолог Елена Мотова

Возвращение к весу, который был до беременности, интересует почти всех кормящих мам. В глянцевых журналах мы постоянно видим репортажи о том, как та или иная знаменитость вроде бы без особых усилий через пару месяцев после родов вернулась в форму. Эти нереалистичные статьи усиливают социальное давление и заставляют женщин принимать экстремальные меры для похудения. Пожалуйста, не делайте этого! Благодаря здоровому питанию и постепенно увеличивающейся физической активности вес естественным образом будет снижаться, и где-то за год вы вернетесь к своим обычным параметрам.