Что можно есть кормящей матери? Объясняет диетолог Елена Мотова

Спойлер: почти всё.
Наш эксперт — Елена Мотова, врач-диетолог, автор книги «Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей» и блога о диетологии в телеграме.
Питайтесь полноценно
Вопреки отечественным традициям, когда кормящая мать должна сидеть на гречке и кефире, чуть только у ребенка появится какой-нибудь прыщик, в научно обоснованных рекомендациях по питанию женщинам советуют есть сбалансировано, разнообразно и с удовольствием.
Это совершенно очевидно, ведь незаменимые питательные вещества потому так и называются, что не синтезируются в организме и должны поступать с едой.питание. Многомесячное скудное питание не приносит пользы ребенку, а у матери может вызвать не только пищевые дефициты, но и способствовать нарушениям пищевого поведения.
Адекватное и разнообразное питание включает овощи, фрукты, зерновые продукты, растительные и животные источники белка, молочное и, наконец, качественные жиры.
Разные продукты, которые присутствуют в питании матери, могут слегка менять вкус грудного молока. Это совсем неплохо, поскольку ребенок приучается к разным вкусам, что облегчает знакомство с другой едой во втором полугодии жизни.
При грудном вскармливании женщина должна получать дополнительные 400-500 ккал. Что касается дополнительной жидкости, то достаточно руководствоваться сигналами жажды и пить столько, сколько вам хочется. Если забываете, держите бутылку с водой под рукой и ориентируйтесь на цвет мочи (он не должен быть темным).
Об изменившемся теле
Возвращение к весу, который был до беременности, интересует почти всех кормящих мам. В глянцевых журналах мы постоянно видим репортажи о том, как та или иная знаменитость вроде бы без особых усилий через пару месяцев после родов вернулась в форму. Эти нереалистичные статьи усиливают социальное давление и заставляют женщин принимать экстремальные меры для похудения. Пожалуйста, не делайте этого! Благодаря здоровому питанию и постепенно увеличивающейся физической активности вес естественным образом будет снижаться, и где-то за год вы вернетесь к своим обычным параметрам.
Чтобы не навредить своему здоровью, худейте медленно – не больше, чем на 2 кг в месяц.
Период лактации – это не то время, когда можно позволить себе ограниченное, скудное питание. Хотя состав грудного молока более-менее постоянен, он не должен поддерживаться за счет материнского здоровья и собственных резервов питательных веществ. Поэтому прислушивайтесь к сигналам голода и насыщения и ешьте столько, сколько вам нужно.
С другой стороны, не стоит есть за двоих. Если вы опасаетесь, что не получаете достаточного количества питательных веществ, поговорите со своим лечащим врачом или диетологом об улучшении питания. Важно, чтобы кормящая мать получала достаточно йода, кальция, витамина D, железа, полноценных белков, длинноцепочечных омега-3 жирных кислот. Возможно, доктор дополнительно назначит вам отдельные витамины или минералы. Принимать их самостоятельно не рекомендуется.
Черный кофе и красное вино
Умеренное потребление кофе, чая и других напитков с кофеином в период грудного вскармливания разрешено и обычно не создает проблем ребенку. В грудное молоко попадает менее 1% кофеина, потребляемого мамой. Американская академия педиатрии считает умеренным потребление двух-трех чашек кофе в день.
Однако некоторые дети более чувствительны к кофеину. Они становятся раздражительными или испытывают трудности со сном даже при умеренном потреблении. В таком случае количество кофе лучше сократить. Чувствительность ребенка к кофеину к трем-пяти месяцам жизни уменьшается.
Когда кормящая женщина пьет алкоголь, он также в небольшом количестве появляется в грудном молоке. Данные о «безопасном» потреблении противоречивы, потому что много разных факторов влияет на то, сколько алкоголя попадет в молоко и сколько – в ребенка. Именно поэтому лучше избегать регулярного потребления алкоголя во время грудного вскармливания. Алкоголь может изменить вкус молока и уменьшить его выработку. Пиво вовсе не улучшает лактацию, это миф.
Однако, когда алкоголь метаболизируется и уходит из кровотока, его не будет и в грудном молоке. Если вам хочется бокал красного (или белого), стоит выпить его после кормления. Женщине среднего веса потребуется примерно два часа, чтобы её тело переработало одну порцию спиртного (одна порция – 350 мл пива, 120-150 мл вина, 45 мл коньяка).
Таким образом, эксперты рекомендуют подождать около двух часов после употребления одной порции алкоголя, чтобы он точно не попал в грудное молоко. Сцеживаться при этом не нужно. Если женщина выпила больше одной порции, она должна воздерживаться от грудного вскармливания еще два часа на каждую порцию алкоголя.
И о капусте
Иногда кормящие матери замечают реакцию своего ребенка на употребление некоторых продуктов. Ребенок беспокоится, у него может немного вздуться животик, если мама пробовала еду с пряностями или большим количеством клетчатки (бобовые, капуста). Обычно эти реакции выражены незначительно и в течение суток проходят сами собой. Если ребенок каждый раз реагирует отрицательно на конкретную еду и вас это беспокоит, временно откажитесь от этого продукта и понаблюдайте. Когда захотите съесть этот продукт снова, просто сократите его количество.
Редакция благодарит акушера-гинеколога Татьяну Румянцеву, в блоге которой впервые была опубликована эта статья.
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