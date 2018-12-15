Как справляться с истериками у ребенка: множество эффективных способов

Истерики являются частыми спутниками взрослеющего ребенка, такое бывает с каждым ребенком. Чтобы выработать правильную модель поведения, когда у ребенка возникают истерики, нужно вначале выяснить причины их появления.

Истерики, как правило, начинаются в 2 года

Частые истерики у детей 2-х лет

Ребенок в этом возрасте закатывает истерики, чтобы привлечь недостающее внимание со стороны взрослых. Новости СМИ2

Для этого периода характерно отделение ребенка от взрослых, а также активное изучение окружающего мира. Но это не так-то просто, ведь на каждом шагу его ждут различные препятствия, необходимые для обеспечения его должной безопасности.

У малышей истерики чаще всего возникают от усталости

Частые истерики у ребенка – это полное отражение его физического состояния: возникшего чувства усталости, голода либо нехватки сна.

Вполне возможно, что избыток новых впечатлений переутомил ребёнка. Чтобы его быстро успокоить, иногда достаточно взять его на руки, ласково погладить по головке, чтобы отвлечь от неприятного момента, спровоцировавшего истерику.

Поступление в дошкольное учреждение, рождение в семье маленького братишки или сестренки, а также неожиданный развод родителей способны спровоцировать новые приступы истерики. Чтобы избавиться от возникшего напряжения, ребенок начинает топать ножками, раскидывать игрушки, кричать.

Первый поход в детсад должен быть подготовленный

Если у ребёнка истерика возникает часто, то это может быть своеобразной формой протеста строгому стилю воспитания его родителей. В этом случае ребенок закатывает истерику, намереваясь противостоять такому поведению родителей, отстаивая таким образом свою самостоятельность.

Совет родителям: Главное в такой ситуации не подавать виду, что его методы работают, иначе истерики станут нормой вашего с ним общения и его главным средством для достижения своих целей.

Истерики у 3-летнего малыша

Особенно характерны истерики для ребёнка в 3 года, ведь это время активного становления личности, кризисная точка в его развитии. Еще недавно покладистый мальчик начинает поступать прямо противоположным образом: раскрывается, если родители пытаются его укутать, стремительно убегает, если его зовут.

Если ребенок закатывает истерики в этом возрасте, то это не означает, что он делает все это, чтобы нарочно разозлить родителей. Это означает, что истерики – это неумение ребёнка идти на компромиссы, словесно выражать свои чувства и желания.

Манипулятивная истерика — малыш проверяет, как это действует

Выплакав при помощи каприза нужную вещь, ребенок будет и дальше манипулировать своими родителями.

К 4-м годам подобные приступы истерик должны исчезнуть, а ребенок должен научиться проговаривать свои чувства и желания.

Детские истерики старшего возраста

Если истерики у ребёнка продолжаются и в старшем возрасте, то это является серьезным сигналом того, что у него имеются проблемы с нервной системой. Если поведение малыша во время истерики носит агрессивный характер, он пытается навредить себе и окружающим, неожиданно задерживает дыхание и теряет сознание, то стоит обратиться за помощью к неврологу, он подскажет, что делать в такой ситуации, назначит адекватное лечение.

У старших детей истерики в основном связаны с запретами

Если у ребёнка ощутимых проблем со здоровьем не наблюдается, то корень подобных приступов и капризов кроется в окружающих его близких людях, их реакции на его неадекватное поведение.

Совет: Старайтесь научиться принимать его поведение, часто бывает, что оно продиктовано гормональными всплесками, или впитываемой из окружающей среды информацией, в том числе моделей поведения сверстников. Тут важно понимание и принятие, они помогут удерживать ваше общение на доверительном уровне.

Способы предотвращения детских истерик

Первое, что можно делать в борьбе с истерикой, — не допустить такой ситуации. Психологи констатируют, что через подобные приступы проходят практически все дети, можно лишь сократить частоту и тяжесть таких негативных эмоциональных вспышек.

Необходимо соблюдать четкий распорядок дня. Дети дошкольного возраста чувствуют себя в полной безопасности, если у них есть определенный режим. Приступы голода и сонливости могут стать основными приступами истерик в это время. Первое, что нужно делать, чтобы избежать таких неприятных сцен, — просто соблюдать определенный режим приема пищи и отхода ко сну.

Причины истерик и неврозов у детей

Тщательно готовьте ребёнка предстоящим переменам. Предупреждать малыша о переменах нужно задолго до их наступления, например, о первом дне в садике, чтобы это не было для ребёнка шоком.

Предоставив ему время для привыкания к этим новым обстоятельствам, вы сократите проявление неприятных приступов истерики.

Проявляйте твердость. Если ребенок осознал, что с помощью истерик можно делать многое, добиваться своего, активно манипулировать своими родителями, то он и дальше будет поступать привычным способом. При этом убедитесь в том, что он понимает, что вы приняли твердое решение, не отступите ни под каким предлогом.

Психология истерики — советы родителям

Необходимо проанализировать свои запреты. Если вы намерены отказать малышу в его настоятельной просьбе, то спросите себя, действительно ли необходим запрет в данном случае.

Почему бы сынишке не дать что-нибудь перекусить, пока ужин задержался? Чтобы избавиться от приступа истерики в этом случае, нужно просто делать малышу перекусы. Не соблюдайте правила ради самих правил, постоянно пересматривайте старые запреты.

Предоставьте свободу выбора. Дело в том, что малыш с 2-х лет уже активно стремится к автономности. Если вы ему предложите простой выбор, то он сможет ощутить себя самостоятельным человеком. Например, можно предложить ему 2 варианта завтрака на выбор: хлопья либо традиционную кашу. Тут важно задать правильный вопрос. Спрашивая: «Что ты сегодня хочешь на завтрак?», вы рискуете получить совсем неожиданный ответ. А вот вариант вполне подходящий: «Ты будешь есть яичницу или хлопья на завтрак?»

Как предупредить истерику — советы

Уделяйте больше внимания вашему растущему чаду, это самое лучшее, что можно делать для предотвращения истерик.

Потребность быть в центре внимания может стать причиной частых детских капризов. Даже плохое внимание лучше, чем его отсутствие. Родители должны убедиться в том, что на ребенка тратиться достаточное количество времени, а вы откликаетесь на его основные потребности в любви и родительской ласке.

Успокоительный чай — способ снизить количество истерик

Если истерика в разгаре

Что делать, если приступ истерики уже начался? Для начала нужно выяснить истинную причину недовольства ребенка, отвлечь его, постараться устранить эту причину, спровоцировавшую такую вспышку. Но такие методы эффективны лишь на начальном этапе истерики. Что же делать, когда малыш поддался негативным эмоциям и не реагирует на родительские призывы? Для начала ему нужно дать понять, что подобные выходки не оказывают на вас никакого влияния, а ваше решение из-за истерики не изменится в пользу маленького манипулятора. Если приступ детского гнева не столь силен, то можно спокойно выяснить у ребенка, чтобы он сказал, что именно он хочет, что мама не понимает его поведение. Если приступ истерики уже набрал силу, то лучше покинуть комнату и выждать, пока малыш не успокоится. Если это случилось в доме, то оставьте его в детской, если истерика настигла малыша в людном месте, то отведите его подальше от публики.

В пик эмоционального взрыва нужно изолировать упрямца от публики.

Объятия и слова любви — способ успокоить малыша

Во время капризов нужно придерживаться одинакового поведения, чтобы малыш понял низкую эффективность таких приступов гнева.

Объясните ребенку, как можно конструктивно выражать свои негативные чувства. Уже начиная с 2-летнего возраста, родителям нужно учить ребенка описывать эмоции в своей речи. Например, «я расстроился», «мне стало скучно», «я расстроился».

Идея для переключения на необычный предмет

Тщательно отслеживайте свои чувства и эмоции. Маленькие детки мгновенно улавливают эмоции и настроение родителей. Проявление агрессии со стороны взрослых может только ухудшить ситуацию.

Проявляйте терпение. Если истерики вошли у малыша в привычку, то не стоит ожидать, что все они прекратятся после того, как вы уйдете из комнаты, а потом все спокойным тоном объясните.

Не стоит паниковать, когда возникает истерика, нужно выработать правильную модель поведения. Но если родители уже перепробовали все полезные советы, освященные в этой статье, а вспышки гнева у ребенка не прекращаются, то, возможно, к вашему чаду нужен особый подход.

Истерика в магазине — частое явление

Наверняка каждый родитель хоть раз в жизни ощутил себя беспомощным перед ребенком, закатывающимся в истеричном плаче. Правильная и быстрая реакция в этом случае – задача первой важности, важно не только остановить приступы детского гнева, но и оградить хрупкую психику от возможных негативных последствий этой выходки.

Детская истерика в общественном месте

Многие родители стараются правильно реагировать на детские истерики, возникающие в доме, даже добиваются в этом определенного прогресса. Но, когда приступы гнева у ребенка случаются в общественном месте, где полно незнакомых людей, родители начинают пасовать, давая ребенку желаемое.

Бывают случаи, когда до истерики малыш долго играл с незнакомыми людьми, его нервная система возбуждена, он перенервничал. В этом случае истерика – это простое выпускание «пара».

Чтобы избежать приступов по этой причине, можно следить, чтобы окружающая атмосфера была максимально спокойной. Ну а если малыш оказался на каком-либо празднестве, где криков, шумов не избежать, то можно в это время чаще обнимать малыша, чтобы он мог снять напряжение, избегая истерик.

Беседа с ребенком может предотвратить истерику

Истерики ребенка в многолюдном месте заслуживают особого внимания, ведь родителям справиться с ними гораздо сложнее. Родителям нужно управиться не только с маленьким бунтарем, но и с мнением осуждающей толпы. На окружающих особого внимания обращать не стоит, ни в коем случае не надо привлекать к инциденту посторонних. Пусть кроха, страстно желающий заполучить игрушку любым способом, вдоволь выразит свое недовольство, потопает ногами. Через время ему надоест так себя вести, а истерика потеряет свою силу.

Совет: После того как бури улягутся, не стоит отказывать крохе в проявлении ласки: желательно успокоить его, взять на руки. Обсудите то, что его повергло в такое состояние. Объясните малышу, что вы его очень любите, а вам нравится общаться с ним, когда он настроен миролюбиво и спокоен.

Нужный телесный контакт

Тело человека представляет собой сложный целостный механизм, покрытый множеством нервных окончаний. Для улучшения самочувствия желательно стимулировать эти окончания при помощи нежных поглаживаний, легкого массажа. Ребенок ощущает потребность в нежных прикосновениях не меньше, чем ребенок. При нехватке такого ощущения он будет активно добиваться этого всеми известными способами – неистовым плачем либо лаской.

Телесный контакт с мамой успокаивает малыша

Чтобы избежать приступов гнева, связанных с недостатком прикосновений, нужно часто играть с ним детские контактные игры: «обнималки», «щекоталки». Чем меньше ваш малютка, тем больше у него потребность в прикосновениях.

Истерики с целью манипулирования

Как уже было упомянуто ранее, некоторые детские истерики начинаются, чтобы добиться от взрослых исполнения своего желания. Это именно та разновидность детской истерики, которая нуждается в применении своевременных воспитательных мер. Тут вполне приемлема игнорирующая реакция. Нужно доказать ребенку свою непреклонность в спорной ситуации.

Манипулятивные истерики присущи детям с 3-х лет

Истерики, которые ребенок зачинает с целью управления, представляют особую опасность для него, ведь они оказывают негативное влияние на формирование его характера.

Подобные выходки способствуют тому, что такое неадекватное поведение малыша может закрепиться у него, оно может породить множество проблем в будущем.

Памятка родителям

Помните, что иногда за частыми истериками кроется такое заболевание, как невроз.

Спортивный уголок даст ребенку выход энергии

Чтобы предотвратить развитие этой болезни у детей, надо предпринять такие действия:

Нужно пристально следить за качеством информации, поступающей к малышу при помощи телевизора, например, стоит ограничить малютку от просмотра кровавых сцен и криминальных триллеров;

Берегите ребеночка от переутомления, соблюдайте установленный режим питания и сна;

В доме малыш должен себя максимально комфортно и уютно. Именно отношения супругов в семье должны стать отправной точкой, которая поможет преодолеть все трудности, неизбежно появляющиеся на его пути.

Любовь и ласка нужны ребенку больше всего

Ребенок должен четко знать установленные границы дозволенного, при этом, у него должно быть свое свободное пространство. Позволяйте ему быть независимым в определенных ситуациях, одновременно учите отвечать за свои поступки. Он должен уяснить, что его желания не всегда исполняются мгновенно, ему надо научиться адекватно выражать свои чувства и эмоции, не прибегая к детским истерикам.

