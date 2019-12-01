Картофельные драники с мясом - это сытное и вкусное блюдо с сочной начинкой из мяса. Колдуны, так их иногда называют, очень вкусные сами по себе. А для того чтобы по настоящему насладиться этим блюдом подайте их со сметаной, грибным или чесночным соусом.

Несколько слов о картофеле

Картофель можно назвать очень специфичным национальным русским продуктом: ведь завезен он был в петровскую Россию из Европы, а ранее в Европу – из Южной Америки. И никто уже и представить не может, что обычная картошечка «в мундире» является, фактически, заморским деликатесом.

Вот как прочно в нашей кулинарной культуре осел этот пасленовый клубень! А потому и выдумываем мы из него столько разных рецептов, что знаменитую книгу «Тысяча и одна ночь» можно переиначить в «Тысячу и один рецепт из картофеля». И ведь придётся выпускать продолжение даже…

Если у вас на кухне имеется круглая сковородка диаметром хотя бы 15 см, то картофельные драники с мясом смело можно выпекать на ней. И тогда они будут красивой круглой формы. Аромат жареной картошки и мяса обязательно привлечет на кухню всех членов семьи.

Старайтесь чтобы изделия были не очень высокими, так начинка лучше пропечется. Если же вы не уверены в ее готовности, или хотите получить более нежный вкус, то драники можно довести до готовности в духовке. Для этого обжарьте их до румяной корочки на сковородке с двух сторон. Сложите их в подходящую форму, накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180ºС духовку на 10-15 минут.

Кстати, картофельные драники можно подать с салатом из соленых огурцов - он просто создан для них.