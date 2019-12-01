Картофельные драники с мясом - это сытное и вкусное блюдо с сочной начинкой из мяса. Колдуны, так их иногда называют, очень вкусные сами по себе. А для того чтобы по настоящему насладиться этим блюдом подайте их со сметаной, грибным или чесночным соусом.
Несколько слов о картофеле
Картофель можно назвать очень специфичным национальным русским продуктом: ведь завезен он был в петровскую Россию из Европы, а ранее в Европу – из Южной Америки. И никто уже и представить не может, что обычная картошечка «в мундире» является, фактически, заморским деликатесом.
Вот как прочно в нашей кулинарной культуре осел этот пасленовый клубень! А потому и выдумываем мы из него столько разных рецептов, что знаменитую книгу «Тысяча и одна ночь» можно переиначить в «Тысячу и один рецепт из картофеля». И ведь придётся выпускать продолжение даже…
Если у вас на кухне имеется круглая сковородка диаметром хотя бы 15 см, то картофельные драники с мясом смело можно выпекать на ней. И тогда они будут красивой круглой формы. Аромат жареной картошки и мяса обязательно привлечет на кухню всех членов семьи.
Старайтесь чтобы изделия были не очень высокими, так начинка лучше пропечется.
Если же вы не уверены в ее готовности, или хотите получить более нежный вкус, то драники можно довести до готовности в духовке. Для этого обжарьте их до румяной корочки на сковородке с двух сторон. Сложите их в подходящую форму, накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180ºС духовку на 10-15 минут.
Кстати, картофельные драники можно подать с салатом из соленых огурцов - он просто создан для них.
Ингредиенты для картофельных драников с мясом
Рецепт картофельных драников с мясом
Прежде всего, начнем с картофеля. Очищаем его от кожуры и моем.
Теперь картофель нужно натереть на мелкой терке.
Складываем натертый картофель в сито, под которым ставим глубокую миску: пусть из него вытекает лишняя жидкость.
Тем временем, выполним самую слезливую задачу: на той же терке измельчим в пюре лук…
Пусть вас не смущает его малое количество в протертом виде: «яростную атаку» на глаза лук осуществляет буквально с первых секунд работы на терке.
Через 15-20 минут после отстаивания картофеля в миске под ситом можно увидеть такую картину: стекающая жидкость разделилась на две части – собственно, сок и плотный слой крахмала.
Сок мы нещадно сливаем, а крахмал заботливо оставляем.
В миску с крахмалом кладем картофель и лук, муку, яйцо. Добавляем соль и перец.
Хорошо перемешиваем массу. Получается тесто для драников, но чуть более водянистое.
На сковороду с маслом, разогретым при температуре конфорки чуть больше среднего, выкладываем столовой ложкой первый слой. Максимально разравниваем его, чтобы получились широкие и тонкие лепешки.
Тут же кладем поверх немного свиного фарша и так же разравниваем его столовой ложкой, чтобы эта начинка равномерно распределилась по картофельной лепешке. Жарим их в таком виде, пока низ не зарумянится.
Теперь на фарш кладем еще одну ложку картофельной смеси.
Снова разравниваем, чтобы мясо было полностью покрыто, и образовался эдакий пирожок с начинкой.
Переворачиваем дряники и жарим с другой стороны до такого же золотистого цвета. Готово!
Картофельные драники с мясом готовы!
Подаем их тут же на стол, пока они горячие. В качестве топпинга к ним, конечно же, идеально подойдёт сметана или натуральный йогурт, которые, в свою очередь, можно приправить свежей зеленью и выдавленным через пресс чесноком.
Приятного аппетита!
