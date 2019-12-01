Картофельные драники с мясом

Количество:2 порцииПодготовка:Готовка:

Автор: София

Картофельные драники с мясом - это сытное и вкусное блюдо с сочной начинкой из мяса. Колдуны, так их иногда называют, очень вкусные сами по себе. А для того чтобы по настоящему насладиться этим блюдом подайте их со сметаной, грибным или чесночным соусом.

Несколько слов о картофеле

Картофель можно назвать очень специфичным национальным русским продуктом: ведь завезен он был в петровскую Россию из Европы, а ранее в Европу – из Южной Америки. И никто уже и представить не может, что обычная картошечка «в мундире» является, фактически, заморским деликатесом.

Вот как прочно в нашей кулинарной культуре осел этот пасленовый клубень! А потому и выдумываем мы из него столько разных рецептов, что знаменитую книгу «Тысяча и одна ночь» можно переиначить в «Тысячу и один рецепт из картофеля». И ведь придётся выпускать продолжение даже…

Если у вас на кухне имеется круглая сковородка диаметром хотя бы 15 см, то картофельные драники с мясом смело можно выпекать на ней. И тогда они будут красивой круглой формы. Аромат жареной картошки и мяса обязательно привлечет на кухню всех членов семьи.

Старайтесь чтобы изделия были не очень высокими, так начинка лучше пропечется.

Если же вы не уверены в ее готовности, или хотите получить более нежный вкус, то драники можно довести до готовности в духовке. Для этого обжарьте их до румяной корочки на сковородке с двух сторон. Сложите их в подходящую форму, накройте фольгой и поставьте в разогретую до 180ºС духовку на 10-15 минут.

Кстати, картофельные драники можно подать с салатом из соленых огурцов - он просто создан для них.

Ингредиенты для картофельных драников с мясом

  • Картофель - 800 г
  • Свиной фарш - 200 г
  • Пшеничная мука - 1.5 ст. л.
  • Куриной яйцо - 1 шт.
  • Репчатый лук - 1 шт.
  • Соль - 2 щепотки
  • Перец черный молотый - 1 щепотка
  • Масло растительное для жарки - 5 ст. л.

  1. Картофельные драники с мясом: Картошку очистить

    Прежде всего, начнем с картофеля. Очищаем его от кожуры и моем.

  2. Картофельные драники с мясом: Натереть картошку

    Теперь картофель нужно натереть на мелкой терке.

  3. Картофельные драники с мясом: Дать лишней жидкости стечь

    Складываем натертый картофель в сито, под которым ставим глубокую миску: пусть из него вытекает лишняя жидкость.

  4. Картофельные драники с мясом: Натереть лук

    Тем временем, выполним самую слезливую задачу: на той же терке измельчим в пюре лук…

    Пусть вас не смущает его малое количество в протертом виде: «яростную атаку» на глаза лук осуществляет буквально с первых секунд работы на терке.

  5. Картофельные драники с мясом: Крахмал оставить

    Через 15-20 минут после отстаивания картофеля в миске под ситом можно увидеть такую картину: стекающая жидкость разделилась на две части – собственно, сок и плотный слой крахмала.

    Сок мы нещадно сливаем, а крахмал заботливо оставляем.

  6. Картофельные драники с мясом: Соединить ингредиенты

    В миску с крахмалом кладем картофель и лук, муку, яйцо. Добавляем соль и перец.

  7. Картофельные драники с мясом: Перемешать тесто

    Хорошо перемешиваем массу. Получается тесто для драников, но чуть более водянистое.

  8. Картофельные драники с мясом: Кладем тесто на сковородку

    На сковороду с маслом, разогретым при температуре конфорки чуть больше среднего, выкладываем столовой ложкой первый слой. Максимально разравниваем его, чтобы получились широкие и тонкие лепешки.

  9. Картофельные драники с мясом: Сверху кладем фарш

    Тут же кладем поверх немного свиного фарша и так же разравниваем его столовой ложкой, чтобы эта начинка равномерно распределилась по картофельной лепешке. Жарим их в таком виде, пока низ не зарумянится.

  10. Картофельные драники с мясом: Сверху накрываем слоем теста

    Теперь на фарш кладем еще одну ложку картофельной смеси.

    Снова разравниваем, чтобы мясо было полностью покрыто, и образовался эдакий пирожок с начинкой.

  11. Картофельные драники с мясом: Жарим с двух сторон

    Переворачиваем дряники и жарим с другой стороны до такого же золотистого цвета. Готово!

  12. Картофельные драники с мясом

    Картофельные драники с мясом готовы!

    Подаем их тут же на стол, пока они горячие. В качестве топпинга к ним, конечно же, идеально подойдёт сметана или натуральный йогурт, которые, в свою очередь, можно приправить свежей зеленью и выдавленным через пресс чесноком.

Приятного аппетита!

