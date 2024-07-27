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Тефтели с рисом с подливкой

Тефтели с рисом с подливкой готовлю очень часто. Для их приготовления нужно не так уж и много времени, однако пока они готовятся, можно быстренько приготовить любой гарнир, и полноценный ужин или обед готов! Еще чем хорош этот рецепт, так это тем, что тефтельки можно сделать и заморозить, а по мере необходимости доставать и готовить уже с соусом. Если говорить о соусе, то к тефтелям всегда готовлю мой любимый соус с томатной пастой и сметаной.

Ингредиенты

Тефтели:

Фарш свино-говяжий - 500 г

Лук репчатый - 1 шт.

Яйцо куриное - 1 шт.

Рис сырой - 100 г

Мука - 2 ст.л.

Соль и перец - по вкусу

Петрушка - 10 г

Растительное масло - для обжаривания

Подлива:

Томатная паста - 1 ст.л.

Сметана - 1 ст.л.

Мука - 1 ст.л.

Вода - 300 мл

Соль и перец - по вкусу

  • 176 кКал
  • 40 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовим все продукты и приступим к готовке тефтелей из фарша с рисом с подливкой. Время приготовления можно сократить, если рис отварить заранее. Если вы этого не сделали, то именно с приготовления риса и надо начинать. Отварим рис в кипящей подсоленной воде до готовности, время варки риса смотрите на упаковке к нему.

 

Ингредиенты для тефтелей с рисом с подливкой
Фото 1

 

 

Фарш выкладываем в миску, добавляем мелко нарезанный лук.

 

Положить в фарш лук
Фото 2

 

 

Вбиваем в фарш яйцо и добавляем соль и черный молотый перец.

 

Добавить яйцо, соль и перец
Фото 3

 

 

Зелень петрушки мелко рубим ножом и также выкладываем в миску.

 

Положить петрушку
Фото 4

 

 

Отваренный рис выкладываем в миску к остальным ингредиентам. Хорошо вымешиваем фарш для тефтелей.

 

Положить рис
Фото 5

 

 

Из полученного фарша формируем тефтельки, по размеру - чуть больше, чем грецкий орех. Каждую тефтельку обваливаем в муке.

 

Обвалять тефтели в муке
Фото 6

 

 

В сковороде прогреваем масло и обжариваем тефтельки по 4-5 минут с каждой стороны. Затем добавляем к обжаренным тефтелям томатную пасту. Добавим 200 мл кипятка.

 

Положить к тефтелям томатную пасту
Фото 7

 

 

К сметане всыпаем муку и добавляем 100 мл воды. Хорошо все вместе размешаем, это нужно для того, чтобы мука не образовала комков при добавлении в подливу. Доливаем оставшуюся воду.

 

Соединить сметану с мукой и водой
Фото 8

 

 

Полученную смесь выливаем в сковороду к тефтелям. Солим и перчим подливу по вкусу. Тушим тефтели в подливе на медленном огне 15 минут.

 

Влить сметанную смесь
Фото 9

 

 

Готовые тефтели с рисом с подливкой подаем порционно с картофельным пюре или свежим салатом.

 

Рецепт тефтелей с рисом с подливкой
Фото 10

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото тефтелей с рисом с подливкой
Фото 11

 

 

Тефтели с рисом с подливкой, рецепт с фото
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