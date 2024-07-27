Подготовим все продукты и приступим к готовке тефтелей из фарша с рисом с подливкой. Время приготовления можно сократить, если рис отварить заранее. Если вы этого не сделали, то именно с приготовления риса и надо начинать. Отварим рис в кипящей подсоленной воде до готовности, время варки риса смотрите на упаковке к нему.

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Фарш выкладываем в миску, добавляем мелко нарезанный лук.

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Вбиваем в фарш яйцо и добавляем соль и черный молотый перец.

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Зелень петрушки мелко рубим ножом и также выкладываем в миску.

Фото 4

Отваренный рис выкладываем в миску к остальным ингредиентам. Хорошо вымешиваем фарш для тефтелей.

Фото 5

Из полученного фарша формируем тефтельки, по размеру - чуть больше, чем грецкий орех. Каждую тефтельку обваливаем в муке.

Фото 6

В сковороде прогреваем масло и обжариваем тефтельки по 4-5 минут с каждой стороны. Затем добавляем к обжаренным тефтелям томатную пасту. Добавим 200 мл кипятка.

Фото 7

К сметане всыпаем муку и добавляем 100 мл воды. Хорошо все вместе размешаем, это нужно для того, чтобы мука не образовала комков при добавлении в подливу. Доливаем оставшуюся воду.

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Полученную смесь выливаем в сковороду к тефтелям. Солим и перчим подливу по вкусу. Тушим тефтели в подливе на медленном огне 15 минут.

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Готовые тефтели с рисом с подливкой подаем порционно с картофельным пюре или свежим салатом.

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Приятного аппетита!