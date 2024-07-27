Ингредиенты
Фарш свино-говяжий - 500 г
Лук репчатый - 1 шт.
Яйцо куриное - 1 шт.
Рис сырой - 100 г
Мука - 2 ст.л.
Соль и перец - по вкусу
Петрушка - 10 г
Растительное масло - для обжариванияПодлива:
Томатная паста - 1 ст.л.
Сметана - 1 ст.л.
Мука - 1 ст.л.
Вода - 300 мл
Соль и перец - по вкусу
- 176 кКал
- 40 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовим все продукты и приступим к готовке тефтелей из фарша с рисом с подливкой. Время приготовления можно сократить, если рис отварить заранее. Если вы этого не сделали, то именно с приготовления риса и надо начинать. Отварим рис в кипящей подсоленной воде до готовности, время варки риса смотрите на упаковке к нему.
Фарш выкладываем в миску, добавляем мелко нарезанный лук.
Вбиваем в фарш яйцо и добавляем соль и черный молотый перец.
Зелень петрушки мелко рубим ножом и также выкладываем в миску.
Отваренный рис выкладываем в миску к остальным ингредиентам. Хорошо вымешиваем фарш для тефтелей.
Из полученного фарша формируем тефтельки, по размеру - чуть больше, чем грецкий орех. Каждую тефтельку обваливаем в муке.
В сковороде прогреваем масло и обжариваем тефтельки по 4-5 минут с каждой стороны. Затем добавляем к обжаренным тефтелям томатную пасту. Добавим 200 мл кипятка.
К сметане всыпаем муку и добавляем 100 мл воды. Хорошо все вместе размешаем, это нужно для того, чтобы мука не образовала комков при добавлении в подливу. Доливаем оставшуюся воду.
Полученную смесь выливаем в сковороду к тефтелям. Солим и перчим подливу по вкусу. Тушим тефтели в подливе на медленном огне 15 минут.
Готовые тефтели с рисом с подливкой подаем порционно с картофельным пюре или свежим салатом.
Приятного аппетита!
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