Собери сам. Какие вещи нужно дать с собой ребёнку в детский лагерь?

Лето уже не за горами, и один из самых популярных видов отдыха у детей – летние лагеря. Ребёнок вдали от дома и родителей должен чувствовать себя комфортно, а обеспечить этот самый комфорт поможет правильно собранный родителями чемодан.

Перед тем, как собирать вещи, сначала составьте список. © / Анастасии Есауленко / АиФ

Летние лагеря по-прежнему занимают лидирующие позиции среди видов детского отдыха во время каникул. Сейчас существует превеликое множество их разновидностей: танцевальные, актёрские, образовательные, юмористические и много других, где ребёнок сможет развить свои способности и провести лето с пользой. Уезжая на смену, дети должны быть уверены, что мама положила всё, что только может пригодиться в таком месте. Как правильно собрать чемодан ребёнку и ничего не забыть, корреспонденту «АиФ в Омске» рассказала вожатая летней школы КВН Евгения Кайдалова.

Кладём в чемодан!

Евгения Кайдалова

Первое, что нужно положить в чемодан, это тёплые вещи. Как бы ваш ребёнок не кричал, мол, зачем ты кладёшь свитер, он ему точно понадобится. Не все лагеря могут похвастаться тем, что ночью в корпусах будет тепло. Да и дожди летом далеко не редкость. Так что пара тёплых носков, толстовка и свитер - это первое, что вы должны положить в чемодан вашему чаду.

Обувь. Обеспечьте своего ребёнка двумя-тремя парами обуви. Спортивные кросовки для подвижных игр и две пары на сменку, особенно это касается мальчиков. Мальчишки нередко за сезон просто рвут свою обувь из-за чрезмерной активности. А если у вас девочка, то положите ей обувь, которую она сможет надеть на дискотеку с платьем или юбкой.

Если у вашего ребёнка есть заболевание, при котором ему необходимо точно по графику принимать определённые лекарства, то обязательно снарядите его всем необходимым. Лагерные медпункты, как правило, в своем арсенале имеют весьма стандартный набор лекарств, поэтому не надейтесь на них. И не забудьте предупредить своего вожатого - показать лекарства, сообщить график приёма таблеток, а лучше, если он будет проверять, принял ли ребёнок препарат, или самостоятельно выдавать лекарства.

Мобильный телефон – это не дань современной моде, а необходимость. Рёбенок будет звонить вам, делиться своими впечатлениями, советоваться. Однако не стоит переживать, если первые пару дней он будет звонить вам и говорить о том, что скучает, ему грустно, или даже плачет. Это нормальная ситуация, особенно, если вы впервые отправили своё чадо в лагерь. Первые три дня на смене – это процесс адаптации к новому коллективу, условиям и отсутствию родителей.

Ваш ребенок поёт, танцует, играет на гитаре? Замечательно, дайте ему с собой в лагерь необходимые для этого предметы для хобби. Тогда у него будет возможность выступить на сцене на лагерном вечернем мероприятии, проявить себя или просто поиграть на инструменте в своей комнате для друзей из отряда.

Если не хотите, чтобы ваш ребенок спустя две недели приехал с расчёсанными в кровь ногами, лучше приобретите средства от комаров.

Девочкам необходимо взять много резинок для волос. Спортивные мероприятия, танцы, вечерние концерты и просто сон - для всего этого необходимо убрать волосы.

Обычно в лагерях выдают по три, а то и по четыре полотенца на каждого ребёнка. Но, зачастую, их состояние оставляет желать лучшего, да и большое банноеполотенце никогда не помешает. В комплект к полотенцу не забывайте положить шампунь, гель для душа, мыло, зубную щётку, мочалку и все другие необходимые средства личной гигиены.

Отправляя ребёнка в летний лагерь, не стоит забывать, что может стоять жара, и детям, вероятно, разрешат искупаться в бассейне, если он есть, или позагорать на солнышке, поэтому без купальных принадлежностей там не обойтись.

Чемодан должен быть удобным, чтобы ребёнок мог сам его собрать в лагере. Фото: shutterstock.com

Не кладём в чемодан!

Не стоит позволять ребёнку брать с собой плеер, планшет, карманную приставку и даже дорогой телефон. Во-первых, он просто может их потерять. Из своего опыта скажу, что был случай, когда мальчика только посадили в автобус, и уже через пять минут он подозвал меня и сказал, что не может найти свой очень дорогой телефон и что «мама его убьёт». Как выяснилось после, ребёнок просто сел на телефон и не почувствовал его. Во-вторых, досуг ребёнку будут обеспечивать вожатые и администрация лагеря. Отсутствие гаджетов поможет ему быть вовлеченным в мероприятия и внутреннюю жизнь отряда.

Не давайте ребёнку с собой фотоаппарат, ведь он его может запросто разбить или потерять. Спросите заранее у организаторов, будет ли на смене фотограф. Именно он должен вести фотоотчет всей смены, фотографировать детей. После смены родителям обычно предлагают приобрести диски с огромным количеством фотографий, где непременно будут запечатлёны все.

Не набивайте чемоданы ребёнка вредной едой. В лагере детей кормят полезной, здоровой пищей, а если после утренней каши с компотом он забежит в корпус и будет объедаться чипсами, то плохое самочувствие неизбежно. Конечно, совсем без еды ребёнка в лагерь отправлять не стоит, но надо быть разумнее. Дайте ему с собой печенье в упаковке, орешки, сухофрукты. Ни в коем случае не давайте с собой бутерброды с колбасой, сыром и пирожки – он может не съесть это в первый день, но день так на седьмой запросто может достать такую еду из сумки, попробовать и, что еще хуже, угостить товарищей по отряду.

Не собирайте в аптечку лекарственные препараты без необходимости, особенно если ваш ребёнок маленький. Он запросто может не рассчитать с дозировкой или выпить не те таблетки. Поэтому пусть лучше он обратится к медсестре или вожатому, чем будет заниматься опасным для себя самолечением.

Ценные украшения из золота и других металлов лучше оставить дома. Территории детских лагерей достаточно просторные, и найти потерявшуюся цепочку или кольцо будет проблематично.