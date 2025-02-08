Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в 2025 году: что изменилось в экзамене и как заработать максимум баллов

ЕГЭ по русскому языку в 2025 году — обязательный выпускной экзамен. В статье вы узнаете, как сделать подготовку к нему эффективной и на что обратить внимание, чтобы не потерять заветные баллы.

В 2025 году изменились задание по сочинению и пара заданий с кратким ответом. Новшества прокомментировал преподаватель русского языка и пояснил, как лучше готовиться к их решению. Также вы узнаете, какие темы включены в экзамен, где брать учебные материалы и как составить план подготовки к ЕГЭ по русскому языку.

Полезная информация о ЕГЭ по русскому языку в 2025 году

Собрали самое основное по экзамену по русскому языку в таблицу. Вот что известно о его организации в этом году.

Даты экзамена (1) 25 марта — досрочный экзамен 30 мая — основной экзамен 14 апреля, 17 июня — резерв пересдающих за прошлый год и тех, у кого совпадают даты других ЕГЭ в текущем году 3 июля, 4 сентября — для пересдачи в текущем году Форма экзамена Письменная, с возможностью включенияустной части, если это предусмотрено спецификацией стандарта экзамена Минимальный балл для сдачи (2) 40 Максимальное количество баллов 100 Продолжительность 3 часа 30 минут (210 минут) Время начала экзамена 10:00 по местному времени

Структура экзамена по русскому языку

Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий. Они отличаются по форме и уровню сложности.

Первая часть

Содержит 26 заданий с кратким ответом. Варианты:

записать ответ в виде одного или нескольких слов;

выбрать и записать один или несколько правильных ответов из предложенных;

записать соответствие вариантов.

Чтобы правильно оформить ответ на первую часть, нужно записать цифру (число), слово (несколько слов) или последовательность цифр (чисел) без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Максимальный балл за эту часть экзамена — 56.

Преподаватель русского языка СУНЦ ЮФО Алла Диденко рекомендует решать как можно больше типовых задач из первой части по сборникам ЕГЭ и «нарешивать» тесты, чтобы быстрее и эффективнее справляться с ними на экзамене.

Вторая часть: сочинение

Содержит одно задание с развернутым ответом — сочинение. Оно проверяет умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста и связно выражать свои мысли. Максимальный балл за эту часть экзамена — 44.

Как прокомментировала Алла Диденко, большинство учеников путаются в пунктуации, когда пишут сочинение. Поэтому не увлекайтесь и пишите проще, чтобы не потерять балл из-за одной неправильной запятой.

Основные разделы и темы экзамена по русскому языку

Структура экзамена прописана в комплекте контрольно-измерительных материалов, или КИМ. Обобщенный план ЕГЭ по русскому языку для 2025 года выглядит так:

Построение предложений. Сюда входят задания на логико-смысловые отношения между предложениями в тексте, пунктуационный анализ предложения, знаки препинания в сложных предложениях, предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями, обособлениями и однородными членами.

Основные лексические, морфологические и синтаксические нормы. Здесь проверяют понимание паронимов, тавтологии, плеоназмов, лексической сочетаемости, Здесь проверяют понимание паронимов, тавтологии, плеоназмов, лексической сочетаемости, фразеологизмов , лексического анализа слов.

Функциональная стилистика и культура речи, нормы ударения.

Правописание. Проверяются правила написания гласных и согласных в корне, употребление Ъ и Ь (в том числе разделительных), правописание приставок и букв Ы/И после них. Также сюда относятся суффиксы и личные окончания глаголов; правописание не и ни и в словах различных частей речи; слитное, дефисное и раздельное написание слов. Проверяются правила написания гласных и согласных в корне, употребление Ъ и Ь (в том числе разделительных), правописание приставок и букв Ы/И после них. Также сюда относятся суффиксы и личные окончания глаголов; правописание НН и Н в словах различных частей речи; слитное, дефисное и раздельное написание слов.

Информационно-смысловая переработка прочитанного текста. Проверяется умение составить отзыв и рецензию, понимать и использовать основные изобразительно-выразительные средства русского языка.

Когда следует начинать подготовку к ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ — это экзамен, которым заканчивается выпускной класс школы. Логично, что готовиться к нему нужно в течение всего последнего года обучения. Лучше распределить время подготовки на весь год, составить расписание и регулярно заниматься. Время занятий выбирайте, как вам удобно — можно каждый день по 45 минут или 2—3 раза в неделю по 2 часа.

Составьте план занятий в течение года так, чтобы включить представленные на ФИПИ темы. источник: https://ru.freepik.com/

Как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку с нуля: пошаговый план

В России действует Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), который занимается оценкой и анализом качества образования, участвует в разработке экзаменов и обеспечивает методологию подготовки. А также отвечает за информационные ресурсы и базу заданий ЕГЭ и ОГЭ. С помощью ФИПИ можно подготовиться к ЕГЭ по русскому языку по такому плану.

1. Оцените текущий уровень знаний

Для этого можно прорешать демонстрационный вариант ЕГЭ для 2025 года. Он есть на сайте ФИПИ в разделе «ЕГЭ — Демоверсии, спецификации, кодификаторы». После этого выделите темы, в которых сделали ошибки и потеряли баллы, и сделайте на них акцент при подготовке.

2. Составьте план подготовки по темам

Чтобы ничего не пропустить, воспользуйтесь кодификатором и спецификацией к ЕГЭ 2025 года. В этих документах перечислены все темы и задания, которые будут на экзамене. Составьте план занятий в течение года так, чтобы включить представленные на ФИПИ темы и усвоить материал, необходимый для выполнения заданий.

3. Изучите теорию по русскому языку

Дополните школьный учебник материалами, разработанным специально для подготовки к ЕГЭ. Например, возьмите что-то из подборки:

«ЕГЭ-2025. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов» под редакцией И. Цыбулько. Здесь есть требования по заполнению бланка ответа, критерии оценивания, инструкции по выполнению.

«Русский язык. Полный справочник» — учебник с теорией, собранной Е. Симаковой для предэкзаменационной подготовки. Включает все правила за 6—11-й классы, а также тесты для закрепления теории.

«Русский язык. Тематический тренинг» под редакцией Н. Сениной и С. Гармаша. Это пособие для 10—11-х классов, которое предлагает образцы сочинений и 20 вариантов комплексного анализа текста.

4. Решайте задания по каждому разделу

Обратитесь к открытому банку заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ. Работайте над тестами с помощью методических рекомендаций для самостоятельной подготовки, которые также есть на этом ресурсе в разделе «Навигатор подготовки — Русский язык». В рекомендациях есть все задания, которые чаще всего вызывают сложности у выпускников, пояснения, как их решать и на что обратить внимание при выполнении заданий. Также в документе есть советы по заполнению бланка с ответами.

Как хорошо написать сочинение на ЕГЭ по русскому языку

В этом году задание по сочинению изменилось. Теперь не нужно формулировать проблему текста — она уже дана в виде вопроса в самом задании. Мы обсудили нововведение с преподавателем русского языка СУНЦ ЮФО Аллой Диденко, и вот как она это прокомментировала:

— С одной стороны, это лишает возможности самому выбирать, по какой проблеме писать сочинение. Но с другой — больше нет риска «не попасть в проблему». Но это не означает, что бояться нечего. Теперь самое опасное — неправильно сформулировать позицию автора. Так можно потерять 6 первичных баллов.

Эксперт поделилась советами, которые помогут справиться с сочинением на ЕГЭ 2025.

1. Учитесь правильно читать текст

Важно читать текст из задания так, чтобы понять, в каких предложениях автор отвечает на поставленный проблемный вопрос. Новая структура сочинения предполагает, что авторская позиция следует перед абзацем с комментарием, но некоторые учителя советуют придерживаться старого плана: сначала написать комментарий, а потом подвести к позиции автора. Возможно, так будет легче прийти к ее формулировке, особенно в текстах, где она выражена неявно.

2. Анализируйте связь примеров в комментарии

В сочинениях при анализе связи выпускники часто используют формулировку «примеры дополняют друг друга». Во-первых, это речевая ошибка, которая будет стоить вам одного балла. Правильно говорить — «второй пример дополняет первый». А во-вторых, существует целый список других связей, с которыми вы можете ознакомиться в методических рекомендациях по проверке сочинения. Но это не означает, что связи «дополнение» не существует. Роман Дощинский, методолог ЕГЭ, подтвердил, что ее можно использовать, если примеры действительно связаны с помощью союза «не только.., но и».

В любом случае помните о главном: в сочинении обязательно надо прописывать подробно, как именно связаны примеры. Просто указание на связь засчитываться не будет. Если второй пример дополняет первый, то указывайте, как он его дополняет: что было сказано в первом, что — во втором, почему это дополнение.

3. Делайте пример-аргумент конкретным

Когда приводите свой пример из литературы или из жизни, следите, чтобы он был конкретным. Например, какое-то событие, личность, явление. Также не забывайте делать микровывод. Он нужен, чтобы объяснить обоснование вашего согласия/несогласия с автором и чтобы было понятно, к чему вы вообще написали пример-аргумент. Если этого «мостика» не будет, вы рискуете потерять балл.

4. Упрощайте пунктуацию

Даже самые сильные ученики где-то пропустят запятую или поставят лишнюю, а это сразу минус балл. Поэтому пишите проще, не нагромождайте слова в предложении, не увлекайтесь размышлениями. Пишите четко и по делу, но помните про минимальный объем сочинения — 150 слов.

Материалы и ресурсы для подготовки к ЕГЭ по русскому языку

В интернете есть множество ресурсов для подготовки к экзамену. Привели примеры нескольких актуальных для 2025 года.

Онлайн-платформы с заданиями

Пользуйтесь официальным сайтом ФИПИ, где есть раздел «Навигатор подготовки к ЕГЭ», методические рекомендации, банк заданий ЕГЭ и демоверсия экзамена 2025 года.

Онлайн-курсы

На интернет-сервисе «Сравни.ру» регулярно анализируются запросы и отзывы о курсах подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Можете выбрать любой из приглянувшихся. При выборе курса учитывайте результаты прошлых выпускников, отзывы учителей и родителей, а также квалификацию преподавателя.

Полезные блоги о ЕГЭ

Подобрали самые крупные сообщества (около 100 тыс. подписчиков) ВКонтакте, посвященные подготовке к ЕГЭ по русскому языку.

Название Количество подписчиков Краткий обзор Русский язык ЕГЭ 100БАЛЛОВ 225 тыс. Ежедневно публикуют материалы для самоподготовки: видеоуроки и теорию по темам, сочинению, словари паронимов, правила в картинках и шпаргалках Школково. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам 104 тыс. Здесь проводят открытые уроки и вебинары по темам экзаменов и публикуют статьи с полезными материалами Соточка По Русскому ЕГЭ 2025 91 тыс. Здесь публикуются бесплатные материалы для подготовки к ЕГЭ — есть навигация по всем темам, которые будут на экзамене

Книги и сборники с заданиями

Среди самых популярных и доступных сборников преподаватели выделяют «36 типовых вариантов ЕГЭ» под редакцией И. Цыбулько и сборники Р. Дощинского на 30, 36 и 50 вариантов ЕГЭ.

К ЕГЭ по русскому языку можно готовиться с репетитором. источник: https://ru.freepik.com/

Как избежать ошибок на ЕГЭ и получить максимальное количество баллов

Вместе с преподавателем по русскому языку мы рассмотрели задания ЕГЭ, которые вызывают наибольшие сложности у выпускников и приводят к частым ошибкам и потере баллов.

1. Задание 21: пунктуационный анализ предложения

Задание требует, чтобы ученик мог объяснить, по какому правилу в данном случае нужно ставить запятую, тире или двоеточие, а после нашел такие предложения, в которых знак препинания будет стоять в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Чаще всего на экзамене:

путают правило постановки тире между подлежащим и сказуемым;

неправильно ставят знаки в обособленном или бессоюзном сложном предложении;

забывают ставить тире при пропуске сказуемого.

Чтобы не терять баллы из-за коварных запятых, следуйте таким правилам:

Совет 1. Всегда выделяйте грамматическую основу при анализе предложения.

Совет 2. При подготовке выпишите все правила постановки запятых, тире и двоеточий для простых и сложных предложений. Это поможет систематизировать информацию.

Совет 3. Прорешайте как можно больше примеров с этими правилами, чтобы «набить руку».

2. Задание 22. Изобразительно-выразительные средства

Задание стоит целых 2 балла и с 2025 года поменялось: раньше оно шло под номером 26 и предполагало поиск средств выразительности в макротексте. Теперь оно выглядит так: вам дают оторванные от контекста предложения в первом столбце и список терминов во втором. Необходимо к каждой позиции первого столбца подобрать соответствующую позицию из второго.

Новое задание уже вызвало много вопросов. О чем стоит помнить:

Совет 1. Если к одному примеру подходит несколько терминов из списка, действуйте методом исключения: посмотрите, к какому еще предложению подходит выбранное вами изобразительно-выразительное средство. Например, в пункте А вы нашли метафору и олицетворение, в пункте Б — метафору, значит ответы будут: А — олицетворение, Б — метафора.

Совет 2. Это задание пока что «сырое» во многих сборниках для подготовки к ЕГЭ, поэтому действуйте по принципу «от простого к сложному». Начните с решения самых простых заданий такого типа, постепенно их усложняя. Не увлекайтесь решением слишком сложных заданий, поскольку вы рискуете себя запутать.

Советы эксперта

И напоследок главный совет от преподавателя русского языка Аллы Диденко:

— Нарешивайте типовые задания. Рекомендую начать с простых сборников Р. Дощинского на 30 и 36 вариантов. Потом можно усложнить и взять его же сборник на 50 вариантов. Чем больше заданий вы решите, тем выше шанс на успех.

Главное о подготовке к ЕГЭ по русскому языку

Короткая шпаргалка о подготовке к экзамену, в которой мы собрали все самое главное, о чем говорили в статье. Для успешной сдачи экзамена вам это точно пригодится.

1. Составьте план подготовки на год так, чтобы усвоить все темы экзамена и ничего не упустить. Занимайтесь регулярно.

2. Пользуйтесь официальным сайтом ФИПИ, на котором есть демоверсии ЕГЭ 2025, обобщенный план с темами и методические рекомендации для выпускников.

3. Экзамен состоит из двух частей — 26 заданий с кратким ответом и сочинения. Прорешайте как можно больше заданий из первой части и изучите методические рекомендации по написанию сочинения. Тренируйтесь писать просто и по делу, без сложной пунктуации.

4. Если готовитесь к экзамену самостоятельно, пользуйтесь доступными полезными блогами, сборниками с заданиями, онлайн-курсами подготовки к ЕГЭ.

Список источников

1. Расписание ЕГЭ 2025. Портал 4ЕГЭ.