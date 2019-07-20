РЕБЁНОК.РУ
ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВСЯНЫМИ ХЛОПЬЯМИ

Вкусная и полезная запеканка из творога для маленьких приверед! Многих детей очень сложно накормить творогом, не все любят его. Но этот продукт, богатый кальцием, просто необходим для молодого растущего организма. Скорее всего, маленькие привереды не откажутся от вкусной запеканки из творога, которая, кроме того, включает в свой состав также очень полезную овсянку.
А способ приготовления блюда –запекание в духовке - делает его еще полезнее. по желанию в запеканку можно добавить сухофрукты или кусочки свежих фруктов, ягод.

 
Творожная запеканка для детей с овсяными хлопьями
 
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2  ПОРЦИИ 
 

Творог

300 

Овсяные хлопья

150 

Куриные яйца

2 

Сахар 

1 

Соль

2 

Молоко

150 

Сметана

2 

Сливочное масло

10 

Мука

10 

Изюм

30 

Грецкие орехи

30 

 
Всего:         
Вес состава: 100 гр
Калорийность
состава:		 198 ккал 
Белков: 11 гр
Жиров: 11 гр
Углеводов: 19 гр
 Б/Ж/У: 27 / 27 / 46
 Н5 / С79 / В16

Время приготовления: 40 мин

ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

 

  1. ШАГ 1:

    Шаг 1.

    Приготовим ингредиенты для творожной запеканки.

    Творог лучше брать натуральный деревенский, но подойдет и жирный магазинный, главное – не использовать для детей творожный продукт.

  2. ШАГ 2:

    Шаг 2.

    Творог кладем в глубокую миску, добавляем сахар и соль по вкусу. По желанию и, если у детей нет аллергии, вместо сахара можно добавить мед. Если в запеканку будут добавлены сухофрукты, фрукты или ягоды, то количество сахара, естественно, нужно уменьшить.

  3. ШАГ 3:

    Шаг 3.

    В миску с творогом всыпаем овсяные хлопья. Лучше брать геркулес сорта экстра, эти хлопья хорошего качества, их уже не нужно промывать. Если вы используете обычную овсянку, то лучше ее промыть и хлопья слегка просушить. Перемешиваем.

  4. ШАГ 4:

    Шаг 4.

    Вбиваем куриное яйцо. Перемешиваем массу, чтобы яйцо разошлось и хорошо соединило ингредиенты.

  5. ШАГ 5:

    Шаг 5.

    Вливаем в массу молоко. Можно добавить пару столовых ложек сметаны, тогда запеканка будет попитательнее, что также желательно для юного растущего организма. Творожно-овсяную массу хорошо перемешиваем.

  6. ШАГ 6:

    Шаг 6.

    Добавляем промытые и просушенные изюм и грецкие орешки, грецкие орешки рубим мелко ножом. Все тщательно размешиваем.

  7. ШАГ 7:

    Шаг 7.

    Форму смазываем сливочным маслом, присыпаем мукой или панировочными сухарями. Выкладываем готовую массу в форму. Духовой шкаф разогреваем до 180 градусов. Выпекаем запеканку около 25 минут. Она должна немного увеличиться в объеме и зарумяниться сверху.

  8. ШАГ 8:

    Шаг 8.

    Вынимаем запеканку из духовки. Даем немного остыть, чтобы малыши не обожглись, и подаем к столу. Вкусный и полезный завтрак для детей готов. Такая запеканка с творогом и овсянкой обеспечит ребенка энергией на длительное время.

  9. ШАГ 9:

    Шаг 9.

    Подать ее можно со сметаной, свежими ягодами или вареньем. Или есть так, она получается очень вкусной, сладкой и сочной. Приятного аппетита!

