Творожная запеканка для детей с овсяными хлопьями

ШАГ 1: Приготовим ингредиенты для творожной запеканки.

ШАГ 2: Творог кладем в глубокую миску, добавляем сахар и соль по вкусу. По желанию и, если у детей нет аллергии, вместо сахара можно добавить мед. Если в запеканку будут добавлены сухофрукты, фрукты или ягоды, то количество сахара, естественно, нужно уменьшить.

ШАГ 3: В миску с творогом всыпаем овсяные хлопья. Лучше брать геркулес сорта экстра, эти хлопья хорошего качества, их уже не нужно промывать. Если вы используете обычную овсянку, то лучше ее промыть и хлопья слегка просушить. Перемешиваем.

ШАГ 4: Вбиваем куриное яйцо. Перемешиваем массу, чтобы яйцо разошлось и хорошо соединило ингредиенты.

ШАГ 5: Вливаем в массу молоко. Можно добавить пару столовых ложек сметаны, тогда запеканка будет попитательнее, что также желательно для юного растущего организма. Творожно-овсяную массу хорошо перемешиваем.

ШАГ 6: Добавляем промытые и просушенные изюм и грецкие орешки, грецкие орешки рубим мелко ножом. Все тщательно размешиваем.

ШАГ 7: Форму смазываем сливочным маслом, присыпаем мукой или панировочными сухарями. Выкладываем готовую массу в форму. Духовой шкаф разогреваем до 180 градусов. Выпекаем запеканку около 25 минут. Она должна немного увеличиться в объеме и зарумяниться сверху.

ШАГ 8: Вынимаем запеканку из духовки. Даем немного остыть, чтобы малыши не обожглись, и подаем к столу. Вкусный и полезный завтрак для детей готов. Такая запеканка с творогом и овсянкой обеспечит ребенка энергией на длительное время.