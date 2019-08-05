Абитуриенты продолжают поступать на невостребованные специальности

Шесть из десяти самых популярных среди абитуриентов специальностей являются невостребованными на рынке труда.

Абитуриенты поступают на специальности, на которые нет спроса - из десяти самых популярных профессий, которые абитуриенты выбирали в этом году, только четыре затребованы на рынке труда.

Об этом сообщает Сегодня

Чаще всего молодые люди хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами. В этом году 65 419 абитуриентов подали заявления на Филологию. Почти столько же на Право - 65 077, на Менеджмент - 50 207, отмечают в Министерстве образования.

Такая тенденция наблюдается как минимум последние пять лет, говорит Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта rabota.ua. Среди десяти самых популярных специальностей только четыре затребованы на рынке труда. В топе абитуриентов в этом году, кроме перечисленных трех самых популярных, также есть компьютерные науки, журналистика, экономика, инженерия программного обеспечения, психология и медицина.

Через шесть лет у нас будут дипломированные безработные, считает Татьяна Пашкина. Количество резюме на вакансию юриста - самое большое среди всех специальностей.

"Вакансий филологов у нас всего лишь несколько десятков в месяц, в то время как на продавцов-консультантов - несколько тысяч. Из-за этого люди, которые имеют диплом филолога, вынуждены идти работать администраторами, переводчиками, офис-менеджерами и так далее. Относительно менеджеров - никто не хочет брать менеджеров 22 лет, которые не имеют не то что опыта управления, но и опыта работы вообще", - говорит Пашкина.

"Психология, экономика, менеджмент, филология - это пролет над рынком труда. В этих профессия рынок просто не нуждается. Вузы их охотно выпускают, потому что это гарантированное финансирование. Но реальной практической необходимости в этих профессиях нет", - добавляет HR-эксперт.

