Тест на косоглазие. Офтальмолог о том, какие болезни может выявить 3D-кино

О чём говорят дискомфортные ощущения при просмотре фильмов в 3D формате? Какие выбирать очки и места в зале? Разъясняет эксперт.

Как ни странно, простой поход в кинотеатр может вы явить проблемы со зрением и психикой. Как такое возможно, «АиФ» рассказывает руководитель сети детских глазных клиник, доктор медицинских наук, детский офтальмолог Игорь Азнаурян.

Видит мозг, а не глаза

— Мы «видим» не глазами: зрительный орган воспринимает только импульсы. В два глаза поступает два варианта изображения, и только потом, уже в мозге, происходит их слияние и формирование образа. Этот процесс называется бинокулярным зрением. В норме на его основе формируется ещё и стереоскопическое зрение. Т.е. восприятие глубины пространства. И если у человека нарушено бинокулярное или «глубинное» зрение, то он будет испытывать дискомфорт или не увидит объёмной картинки вовсе при просмотре фильма в формате 3D.

Для глаз просмотр 3D фильмов не более вреден, чем любая другая длительная зрительная нагрузка (просмотр обычного фильма по телевизору, например). А вот субтитры в фильме дают дополнительное напряжение для глаз.

Зато просмотр 3D формата может помочь выявить проблемы со зрением (отсутствие бинокулярного зрения, скрытое косоглазие, амблиопию, анизометропию — состояние, при котором один глаз видит лучше, а другой хуже и т.д.). Кроме того, причиной того, что человек испытывает дискомфорт, может быть и психологическая непереносимость. Бывает, что людей раздражает и нервирует 3D-изображение, — так могут проявляться проблемы психики. И тогда уже стоит посоветоваться с неврологом, стоит ли именно вам смотреть такие фильмы. Например, фильмы в 3D не рекомендуются к просмотру людям с предрасположенностью к эпилепсии.

3D-фильмы создают с помощью двух камер. Первая снимает прямо, вторая — через зеркало. Поляризационные очки помогают нашему мозгу разделить эти два изображения. Сами по себе они не опасны. Но во избежание передачи инфекции от одного зрителя к другому, обязательно протирайте очки спиртовой салфеткой. Кроме того, несмотря на то, что эти очки слегка затемняют изображение, ни в коем случае нельзя их использовать как солнцезащитные очки. Это может навредить глазам.

Зрение проверят «мухой»

Ребёнка лет с 4-5 уже можно водить на 3D фильмы, но следите внимательно за его реакцией. Реагирует ли он на «зрелищность». Если нет, обязательно обратитесь к детскому офтальмологу для полноценного офтальмологического обследования. Кроме того, нужно проверить наличие стереоскопического зрения. Для этого есть специальные тесты: например, TNO-тест или FLY-тест. С помощью этих тестов по картинкам в специальных очках у ребёнка проверяется наличие глубинного зрения. FLY-тест подходит даже для самых маленьких. Ребёнку в очках показывают муху и просят ухватиться за крылышко (которое, при наличии стереозрения, будет объёмным).

Если проблема будет выявлена, незамедлительно приступайте к лечению малыша — созданы технологии для восстановления бинокулярного и стереоскопического зрения и полной реабилитации детей с такими сложными патологиями, как косоглазие и амблиопия.

И, наконец, лучшие места для просмотра фильма в кинотеатре — в центре зала. Когда снимают фильм, режиссёр рассчитывает именно на такое положение зрителя, чтобы тот по достоинству мог оценить все спецэффекты.