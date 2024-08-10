Тушеная капуста как в детском саду

Тушеная капуста - блюдо очень простое, но несмотря на это, весьма популярное. В самом названии блюда уже виден способ его приготовления, а именно - тушение. Благодаря тушению его можно отнести к диетическим блюдам, которые смело можно рекомендовать для диетпитания или для детского меню.

Как и другие блюда, в детских садах тушеную капусту готовят строго по технологическим картам, в которых прописаны все необходимые ингредиенты, их точное количество, а также описывается технология приготовления.

Соблюдая все эти рекомендации, приготовим тушеную капусту как в детском саду, но уже дома.