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Тушеная капуста как в детском саду

Тушеная капуста - блюдо очень простое, но несмотря на это, весьма популярное. В самом названии блюда уже виден способ его приготовления, а именно - тушение. Благодаря тушению его можно отнести к диетическим блюдам, которые смело можно рекомендовать для диетпитания или для детского меню.

Как и другие блюда, в детских садах тушеную капусту готовят строго по технологическим картам, в которых прописаны все необходимые ингредиенты, их точное количество, а также описывается технология приготовления.

Соблюдая все эти рекомендации, приготовим тушеную капусту как в детском саду, но уже дома.

Ингредиенты

Капуста белокочанная - 500 г

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Сливочное масло - 10 г

Растительное масло - 20 г

Мука пшеничная - 10 г

Томатная паста - 20 г

Петрушка - по вкусу

Соль - по вкусу

  • 70 кКал
  • 40 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Возьмем необходимые продукты по списку.

Фото 1

 

Нашинкуем капусту тонкими брусочками, сложим в кастрюлю, зальем водой, подсолим и отварим до полуготовности около 5-7 минут после закипания. Затем воду сольем.

Фото 2

 

Нарезанную соломкой морковь и нашинкованный лук кладем на сковороду, добавляем сливочное масло, немного водички и припускаем.

Фото 3

 

Как только жидкость выпарится, добавим в сковороду томатную пасту и продолжим готовить на малом огне около минуты.

Фото 4

 

После этого уберем овощи со сковороды, помоем ее и на сухой горячей сковороде подсушим муку.

Фото 5

 

В подсушенную муку добавим воды в соотношении 1:2 и размешаем.

Фото 6

 

Отваренную капусту отправляем на сковороду с растительным маслом, добавляем к ней подготовленные овощи и протушим на малом огне 5-10 минут.

Фото 7

 

Введем разбавленную муку, соль и продолжим тушить капусту до готовности.

Фото 8

 

В конце приготовления добавляем в тушеную капусту петрушку.

Фото 9

 

Даем тушеной капусте немного остыть, после чего ее можно подавать к столу.

Тушеная капуста как в детском саду. Приятного аппетита.

Тушеная капуста как в детском саду, рецепт с фото
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