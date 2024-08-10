Тушеная капуста - блюдо очень простое, но несмотря на это, весьма популярное. В самом названии блюда уже виден способ его приготовления, а именно - тушение. Благодаря тушению его можно отнести к диетическим блюдам, которые смело можно рекомендовать для диетпитания или для детского меню.
Как и другие блюда, в детских садах тушеную капусту готовят строго по технологическим картам, в которых прописаны все необходимые ингредиенты, их точное количество, а также описывается технология приготовления.
Ингредиенты
Капуста белокочанная - 500 г
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Сливочное масло - 10 г
Растительное масло - 20 г
Мука пшеничная - 10 г
Томатная паста - 20 г
Петрушка - по вкусу
Соль - по вкусу
- 70 кКал
- 40 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Возьмем необходимые продукты по списку.
Нашинкуем капусту тонкими брусочками, сложим в кастрюлю, зальем водой, подсолим и отварим до полуготовности около 5-7 минут после закипания. Затем воду сольем.
Нарезанную соломкой морковь и нашинкованный лук кладем на сковороду, добавляем сливочное масло, немного водички и припускаем.
Как только жидкость выпарится, добавим в сковороду томатную пасту и продолжим готовить на малом огне около минуты.
После этого уберем овощи со сковороды, помоем ее и на сухой горячей сковороде подсушим муку.
В подсушенную муку добавим воды в соотношении 1:2 и размешаем.
Отваренную капусту отправляем на сковороду с растительным маслом, добавляем к ней подготовленные овощи и протушим на малом огне 5-10 минут.
Введем разбавленную муку, соль и продолжим тушить капусту до готовности.
В конце приготовления добавляем в тушеную капусту петрушку.
Даем тушеной капусте немного остыть, после чего ее можно подавать к столу.
Тушеная капуста как в детском саду. Приятного аппетита.
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