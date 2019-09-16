Семь способов уберечь детей от реальных опасностей виртуального мира

Понятно, что подавляющее большинство таких контактов вполне безобидны и никаких опасностей для детей в себе не таят. Однако новый неведомый человек, известный только по юзерпику и никнейму, может оказаться педофилом, преступником, представителем секты - практически кем угодно. Каким бы минимальным риск ни был, пренебрегать им все равно нельзя.

Половина школьников знакомятся с новыми людьми в социальных сетях, а каждый шестой подросток встречался в реальной жизни со своими новыми виртуальными "друзьями". Такие выводы сделали специалисты "Лаборатории Касперского", проведя в конце января 2019 года опрос 500 человек: родителей и детей в возрасте от 4 до 18 лет.

- Больше половины детей честно указывают на страничке свой возраст, чуть меньше - номер школы, - рассказывает эксперт по детской безопасности в сети "Лаборатории Касперского" Мария Наместникова. - У каждого третьего есть в открытом доступе домашние фотографии, по которым можно оценить обстановку в квартире, каждый четвертый указывает своих родственников, в том числе родителей. Номер мобильника указан у 7 процентов юных пользователей, а у 4 процентов - даже домашний адрес. То есть любой злоумышленник, просто изучив страничку, сможет составить очень точно представление о своей жертве и местах, где ее можно подкараулить.

При этом мы живем в цифровом мире, интернет - его неотъемлемая часть, и просто исключить ребенка из этой среды нельзя.

- Страничка в соцсети позволяет нам больше узнать о пропавшем ребенке, чем опрос родителей, - честно констатирует руководитель поискового отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

- Самое плохое, что может сделать родитель - отобрать у ребенка смартфон. Человек все равно найдет способ выйти в сеть, но будет шифроваться, прятать свою страничку, и что там будет происходить, останется тайной для всех.

Получается, существует нешуточная угроза, относительно новая опасность, сопровождающая повседневную жизнь всех наших детей. Желание любого родителя обезопасить свое чадо от возможных бед понятно. Однако как это сделать?

- Тут очень важен баланс между свободой и безопасностью, контроль виртуальной жизни со стороны папы и мамы быть должен, но очень важно не перегнуть палку, - делится уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. - Надо четко понимать, что мы можем предложить детям в реальной, несетевой жизни вместо бесконечных мультиков и игрушек. Если ребенок будет понимать, что всегда с любой проблемой или вопросом может подойти к родителям, многих проблем удастся избежать. А то как бывает - встречаюсь со школьниками, спрашиваю у них: если вам нужна будет помощь, вы к кому обратитесь? И мне почти весь класс отвечает: к уполномоченному! Не к маме, не к своему учителю. Впрочем, на родителей у нас не учат, поэтому зачастую взрослые люди просто не понимают, как им общаться с собственными детьми и почему с ними происходят те или иные изменения и события.

Однако ситуация не безнадежна, считают эксперты. И есть несколько простых способов, которые помогут свести к минимуму опасности, которые несет ребенку сетевая жизнь, при этом не слишком ограничивая его свободу.

1) "Подружитесь" со своими детьми в соцсетях. Полезно знать пароли от их гаджетов и аккаунтов. Но важно соблюсти меру - слишком плотный контроль может привести к появлению фейковых страниц, о которых никто знать не будет. Но общий мониторинг без вмешательства по каждому поводу даст возможность в целом понимать, чем ребенок занят и что с ним происходит.

2) Самая лучшая защита от всех бед - доверительное общение с ребенком. Чтобы он мог обратиться к родителю с любым вопросом и получить спокойный исчерпывающий ответ. Фраза: "Слушай, я вот так с ходу и не знаю, давай вместе разберемся", - тоже возможна.

3) В социальной сети можно спокойно общаться и "дружить" только с теми, кого знаешь в реальной жизни. А с незнакомыми людьми соблюдать те же меры предосторожности, что и с незнакомцами на улице. При этом стоит иметь в виду, что незнакомец в реальной жизни - это человек со своей внешностью, манерами и многими другими признаками, по которым можно составить о нем впечатление, в крайнем случае - опознать потом по камерам видеонаблюдения. Незнакомец в сети - фантом и аватар, про которого наверняка никто и ничего не знает, да и потом выяснить что-либо будет очень сложно.

4) Научите ребенка и проконтролируйте потом настройки приватности. В общем доступе должен быть необходимый минимум информации, а все фото, геометки, номера телефонов и прочая уязвимая информация - только для друзей.

5) Никакой сверхличной или компрометирующей самого ребенка или других людей информации и картинок в соцсети быть не должно даже в закрытых разделах. Аккаунты друзей могут взломать и тогда доступ к этим сведениям или изображениям получат совершенно посторонние люди.

6) Общение в соцсети намного безопаснее, чем в чате или по телефону. Оно просто оставляет больше следов. Поэтому к отбору собеседников для более приватного общения надо подходить еще более тщательно, чем к тем, кто просится в виртуальные друзья.

7) Друзья по онлайн-играм - особая зона риска. Если ребенок уже давно вместе с кем-то сражается с зомби, это не повод добавлять своего соратника в друзья. Просто потому, что совместный виртуальный опыт не заменяет реального знакомства. И тот самый "прикольный чувак" из игры может на деле оказаться взрослым дяденькой с невнятными намерениями или очень странным поведением. Поэтому пусть лучше он остается в виртуальном мире. Так будет намного спокойнее всем.

- Надо понимать, что подросток - это почти взрослый человек, но у него очень мало жизненного опыта, - объясняет Григорий Сергеев. - Для нынешних школьников общение через гаджет зачастую удобнее и привычнее реального разговора. Это их мир, с которым нам надо считаться. И наша задача как родителей - научить и проконтролировать, точно также как когда-то учили переходить через улицу. Каждый раз водить за руку все равно не получится. Как и уберечь от всех рисков онлайн-пространства.