4 года: время почемучек

Четыре года – «возраст вопросов» – период небывалого расцвета детской любознательности.
Ребенок живо интересуется устройством окружающего мира и, как губка, впитывает новую информацию. С ним интересно разговаривать и обсуждать события и явления. Иногда даже кажется, что с малышом можно общаться практически на равных.
Однако это не так. Ребенок еще совсем не похож на взрослого, он иначе думает, чувствует, воспринимает.
Так какой же он – четырехлетний человек?
Физиология
Ребенок по-прежнему физически активен и уже достаточно хорошо владеет своим телом: отлично бегает, прыгает, ходит по бордюру, удерживая равновесие, висит на турнике, пробует подтягиваться.
Для полноценного развития ему необходимы регулярные физические упражнения. Это могут быть физкультминутки и танцы в детском саду и/или ежедневная зарядка дома.
Такие упражнения в комплексе с прогулками и закаливающими мероприятиями оказывают положительное влияние на физическое состояние малыша и его иммунную систему, повышая устойчивость организма к болезням.
В этом возрасте можно записать ребенка в спортивную секцию.
Навыки и умения
Если для ребенка раннего возраста главным познавательными процессом было восприятие, то теперь на первое место выходит память.
Мышление трехлетки – наглядно-действенное. Чтобы понять взаимосвязь предметов, малышу нужно их видеть, трогать, двигать. В 4 года у ребенка уже появляется способность устанавливать связи между явлениями, которые не даны в чувственном опыте, здесь и сейчас. Теперь ребенок может решать жизненные задачи не только в ходе практических действий с предметами, но и в уме, представляя эти предметы в виде образов. При этом он опирается на свой прошлый опыт, то есть вспоминает.
Таким образом, мышление дошкольника становится образным, а память – центральной психической функцией.
При этом сама память становится управляемой. Ребенок запоминает не только яркое или интересное, что запоминается «само по себе», но и то, что ему нужно запомнить – звуки, речь, изображения. В этот период ребенок обычно знает и воспроизводит большое количество стихотворений, песенок, сказок, движений.
Внимание также приобретает черты произвольности – ребенок может, пусть и недолго, сосредоточиться на том занятии, которое ему предлагают, даже если в этот момент ему хотелось бы заняться чем-то другим.
Словарный запас ребенка 4-х лет составляет примерно 2000-3000 слов, речь довольно понятная и чистая, большинство звуков произносятся правильно. В повседневном общении ребенок использует сложноподчинённые и сложносочинённые предложения, а также задает множество вопросов.
В этих бесконечных «почему?», «зачем?», «как?» проявляется стремление ребенка как-то объяснить и упорядочить для себя окружающую действительность.
Дошкольник пытается выстроить понятную картину мира, и взрослые, конечно, должны ему всячески помогать. При этом вовсе не обязательно устраивать специальные занятия. Рассказать обо всем, что интересует ребенка, можно и на прогулке, и по дороге в детский сад, и перед сном.
Главное – не отмахиваться от вопросов малыша и, если вдруг вы не знаете ответов, вместе искать нужную информацию.
Как играет
Игра – важнейшая часть жизни дошкольника. Для ребенка 4-х лет наиболее характерны сюжетно-ролевые и режиссерские игры.
В случае сюжетно-ролевой игры ребенок берет на себя какую-либо роль («доктор», «мама», «продавец») и совершает соответствующие действия («лечит», «кормит», «выкладывает товар»). Такая игра всегда подразумевает взаимодействие с другими людьми – сверстниками или взрослыми.
В режиссерские игры ребенок может играть один, раздавая роли игрушками. Он как бы одушевляет их: говорит за своих «актеров» и управляет их действиями.
Почему игра имеет огромное значение для гармоничного развития детей?
С одной стороны, это максимально свободная деятельность ребенка, которая доставляет ему огромное удовольствие. В игре раскрываются творческие способности и развивается эмоциональная сфера дошкольника.
Однако главная особенность детской игры состоит в другом: именно в игре ребенок учится управлять своим поведением и регулировать его в соответствии с правилами, заданными ролью. «Официант» приносит чашку чая, «посетитель кафе» пьет чай – игровая ситуация воспроизводит реальность, и ребенок, принимая ту или иную роль, должен вести себя «правильно». Так закладываются основы произвольного поведения.
Помимо игры ребенок 4-х лет продолжает осваивать различные формы продуктивной деятельности: лепка, рисование, аппликация, конструирование. Каждое из этих занятий подразумевает получение результата (по образцу или собственному замыслу) и требует определенных навыков (вырезать, приклеить, соединить детали и пр.).
Родителям следует позаботиться о том, чтобы у ребенка в свободном доступе были материалы для творчества и несколько разных конструкторов.
Психологические особенности
В возрасте 4-х лет у ребенка начинает формироваться новая потребность – потребность в уважении взрослого.
Если раньше малышу было достаточного простого внимания или совместных занятий, то теперь ему важно видеть признание его успехов со стороны взрослых. Родители должны не просто замечать его достижения, но и обязательно хвалить его, давать положительную оценку.
Ребенок становится крайне чувствителен к критике, любые замечания вызывают серьезную обиду. Если родители часто акцентируют внимание на промахах малыша, подчеркивают его несостоятельность в каком-либо деле, то ребёнок просто-напросто теряет всякий интерес к этому занятию.
Родителям четырехлеток нужно помнить: чтобы вызвать у ребёнка интерес к какому-либо занятию, нужно поощрять все его действия в нужном направлении. Даже если результат (рисунок или пластилиновая фигурка) объективно вам кажется «не очень», лучше обратить внимание на незначительные достоинства («Какой интересный оттенок!»), чем во всех подробностях описывать недочеты.
Никогда не следует сравнивать своего ребенка с другими детьми, особенно если сравнение не в его пользу. При этом можно и даже – нужно – сравнивать ребенка с ним же самим в прошлом (неделю, месяц или год назад) и отмечать, что он уже многому научился.
Автор: детский психолог Кристина Кисленко
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