4 года: время почемучек

Четыре года – «возраст вопросов» – период небывалого расцвета детской любознательности.

Ребенок живо интересуется устройством окружающего мира и, как губка, впитывает новую информацию. С ним интересно разговаривать и обсуждать события и явления. Иногда даже кажется, что с малышом можно общаться практически на равных. Новости СМИ2

Однако это не так. Ребенок еще совсем не похож на взрослого, он иначе думает, чувствует, воспринимает.

Так какой же он – четырехлетний человек?