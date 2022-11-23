Огромный плюс этих рогаликов - быстрота приготовления. Несмотря на то, что тесто дрожжевое, готовится оно не совсем традиционным способом. Получается одинаково хорошо как у опытных хозяек, так и у тех, кто панически до этого боялся дрожжевого теста. Сейчас уже и не припомню, как ко мне попал этот рецепт, но прижился в семье он давно и разошёлся по подругам. Одной моей незамужней подруге даже помогает производить впечатление на мужчин... Спешу поделиться с вами этим секретным оружием)
Ингредиенты для «Рогалики "Изумительные"»:
- Масло сливочное — 400 г
- Сметана — 200 г
- Дрожжи (свежие) — 100 г
- Яйцо куриное (2 в тесто, 1 для смазывания рогаликов) — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука — 5 стак.
- Ванильный сахар (2 пакетика, в тесто) — 40 г
- Соль — 0,75 ч. л.
- Джем (для начинки) — по вкусу
- Орехи (для начинки) — по вкусу
- Сахар коричневый (для обсыпки рогаликов) — 3 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
7298.5 ккал
|белки
152.2 г
|жиры
404.1 г
|углеводы
769.9 г
|100 г блюда
|ккал
407.7 ккал
|белки
8.5 г
|жиры
22.6 г
|углеводы
43 г
Рецепт «Рогалики "Изумительные"»:
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Сливочное масло примерно за 30 минут до приготовления достать из холодильника, оно должно стать мягким.Добавить мягкое масло, слегка взбитое яйцо.
В сметану раскрошить дрожжи, перемешать, дрожжи должны полностью разойтись.
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Всыпать ванильный сахар. Просеять муку с солью. Сначала всыпать примерно 4 стакана, замешиваем тесто и постепенно добавляем остальную муку. Тесто получается мягкое. Его не нужно долго вымешивать, буквально 3 минуты, до однородности.
Разделить тесто на 6-8 частей и убрать в морозилку на 30 минут. Я делала половину порции, и рогалики предпочитаю небольшого размера на 2 укуса) Из целой порции выходит очень много рогаликов, точное количество не считала, примерно три противня.
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В общем-то, в эти полчаса можно почитать книжку или рецепты на Поварёнке, так как начинка у нас уже готова - джемы торговой марки Махеев) До вчерашнего дня я весьма скептически относилась к магазинным джемам, но этому продукту можно доверять! И вкус отменный, и состав натуральный, что в наше время большая редкость. Большой плюс ещё и в том, что джемы достаточно густые, и начинка при выпечке не вытекает.
Мне захотелось добавить ещё орехов. Можно взять любые орехи, какие есть в наличии, крупно порубить их или оставить целыми. Миску с тестом перемещаем из морозилки в холодильник, достаём по одному кусочку теста и раскатываем в круг толщиной примерно 3-4 мм. Разрезаем на 12 частей. На широкую часть выкладываем немного джема, орехи и сворачиваем рогалики.
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Берём по одному рогалику, верхней стороной окунаем в яйцо, затем в сахар. Выкладываем на противень, покрытый бумагой или ковриком, оставляя расстояние между рогаликами. Во время выпечки они сильно увеличиваются в размерах.
Выпекать при температуре 200 градусов примерно 12-15 минут. Смотрите по своей духовке, если будете делать рогалики бОльшего размера, соответственно и время выпечки увеличить.
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Структура даже немного похожа на слоёное тесто, а ещё и хрустящая корочка... мммм...
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Ещё одно преимущество этого рецепта в том, что рогалики можно заморозить и в нужный момент испечь. Я отправляю их из морозилки прямо в духовку, не размораживая, только время выпечки нужно увеличить минут на пять. Если рогалики будут большего размера, то дайте им немного разморозиться перед выпечкой.
Также это тесто прекрасно подходит для пирогов, в общем, простор для творчества.
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