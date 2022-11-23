Рогалики "Изумительные"

В общем-то, в эти полчаса можно почитать книжку или рецепты на Поварёнке, так как начинка у нас уже готова - джемы торговой марки Махеев) До вчерашнего дня я весьма скептически относилась к магазинным джемам, но этому продукту можно доверять! И вкус отменный, и состав натуральный, что в наше время большая редкость. Большой плюс ещё и в том, что джемы достаточно густые, и начинка при выпечке не вытекает.

Мне захотелось добавить ещё орехов. Можно взять любые орехи, какие есть в наличии, крупно порубить их или оставить целыми. Миску с тестом перемещаем из морозилки в холодильник, достаём по одному кусочку теста и раскатываем в круг толщиной примерно 3-4 мм. Разрезаем на 12 частей. На широкую часть выкладываем немного джема, орехи и сворачиваем рогалики.