Ингредиенты
Творог - 250 г
Банан - 1 шт.
Мед - 2-3 ст.л.( по вкусу)
Орехи - 50-100 г
Кокосовая стружка - 50-100 г
Сухофрукты - по вкусу
- 300 кКал
- 2 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Творожные шарики — простое и вкусное блюдо из творога. Этот рецепт - отличный способ разнообразить и дополнить повседневное меню полезным и натуральным десертом.
Одно из достоинств этого десерта в том, что это все тот же полезный натуральный творог, но облачённый в новую, более привлекательную форму. Дополненный орехами, мёдом, бананами и кокосовой стружкой, творожный десерт получается ещё более полезным и вкусным.
Я оставляю творожные шарики без термообработки и подаю в качестве конфет, но при желании готовые шарики можно запечь и получить золотистое, мягкое печенье с орехово-банановым вкусом. Попробуйте!
Подготовьте ингредиенты.
Основа шариков - конечно же, творог. Выбирайте вкусный домашний творог без кислинки во вкусе. Если творог изначально кислый, в готовом десерте это будет ощущаться.
Для того чтобы смягчить и ароматизировать творожную массу пригодится банан. Он же придаёт сладость, но её стоит усилить, добавив мёд, сахар или другой подсластитель по вкусу.
Немного молотых орехов и кокосовой стружки – чтобы придать творожной массе густоту и плотность. Я также использую кокосовую стружку для декорирования шариков, но вместо неё можно использовать также какао, молотые орехи, кунжут, шоколадную стружку, молотые цукаты – в общем, все, что вам по вкусу и найдётся в доме.
Немного сухофруктов, орехов или свежих фруктов – для начинки творожных шариков. Этот момент по желанию. Я, разнообразия ради, стараюсь все шарики делать с разными начинками. В летнее время — это, как правило, свежие ягоды, зимой — кусочки банана, миндаль, сухофрукты.
В чашу блендера поместите творог, банан и 1–2 ст.л. мёда.
Измельчите до однородного состояния, добавьте при необходимости ещё мёд по вкусу.
На этом этапе масса слишком мягкая и удерживать заданную форму неспособна. Для того чтобы масса слегка загустела, поместите её в холодильник. Точное время охлаждения очень индивидуально. Я, как правило, оставляю на 25–40 минут. Можно ускорить процесс и поместить смесь в морозилку, но не забывайте перемешивать творог для равномерного охлаждения и следить за тем, чтобы смесь не замёрзла.
Когда масса охладится, она немного загустеет, но все ещё будет недостаточно плотной. Чтобы придать массе плотность, постепенно, добавляя по 1–2 столовых ложки, вмешайте кокосовую стружку или мелко молотые орехи. Я добавляю и того, и другого понемногу.
С охлаждённой творожной смесью работать проще, поэтому если она успела нагреться, поместите её в холодильник ещё на несколько минут.
Влажными руками сформируйте творожные шарики, поместив в центр каждого шарика начинку.
На этом этапе творожные шарики могут быть ещё немного мягкими, поэтому поместите их в холодильник на 30–60 минут для окончательного охлаждения.
Охлаждённые творожные шарики обваляйте в кокосовой стружке или другой обсыпке по вкусу.
По желанию, шарики можно дополнительно украсить или запечь в разогретой до 180–200 градусов духовке до золотистого цвета.
Творожные шарики готовы. Приятного чаепития!
Для декорирования творожных шариков в виде снеговиков дополнительно понадобится: щепотка бутонов гвоздики, кусочек апельсиновой цедры, немного вяленой клюквы.
Используя гвоздику для декора, постарайтесь оформлять шарики непосредственно перед подачей. Если гвоздика очень ароматная и останется в шариках на длительное время – её вкус может впитаться в творожную смесь. Альтернативой гвоздике могут послужить льняные семечки или горошины чёрного перца.
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