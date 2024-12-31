Творожные шарики — простое и вкусное блюдо из творога. Этот рецепт - отличный способ разнообразить и дополнить повседневное меню полезным и натуральным десертом.

Все мы знаем, что творог полезен и вкусен, но согласитесь, иногда его просто скучно есть. И если нам, взрослым, хочется разнообразия, то что уж говорить о маленьких привередах?!

Одно из достоинств этого десерта в том, что это все тот же полезный натуральный творог, но облачённый в новую, более привлекательную форму. Дополненный орехами, мёдом, бананами и кокосовой стружкой, творожный десерт получается ещё более полезным и вкусным.

Я оставляю творожные шарики без термообработки и подаю в качестве конфет, но при желании готовые шарики можно запечь и получить золотистое, мягкое печенье с орехово-банановым вкусом. Попробуйте!

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Подготовьте ингредиенты.

Основа шариков - конечно же, творог. Выбирайте вкусный домашний творог без кислинки во вкусе. Если творог изначально кислый, в готовом десерте это будет ощущаться.

Для того чтобы смягчить и ароматизировать творожную массу пригодится банан. Он же придаёт сладость, но её стоит усилить, добавив мёд, сахар или другой подсластитель по вкусу.

Немного молотых орехов и кокосовой стружки – чтобы придать творожной массе густоту и плотность. Я также использую кокосовую стружку для декорирования шариков, но вместо неё можно использовать также какао, молотые орехи, кунжут, шоколадную стружку, молотые цукаты – в общем, все, что вам по вкусу и найдётся в доме.

Немного сухофруктов, орехов или свежих фруктов – для начинки творожных шариков. Этот момент по желанию. Я, разнообразия ради, стараюсь все шарики делать с разными начинками. В летнее время — это, как правило, свежие ягоды, зимой — кусочки банана, миндаль, сухофрукты.

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В чашу блендера поместите творог, банан и 1–2 ст.л. мёда.

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Измельчите до однородного состояния, добавьте при необходимости ещё мёд по вкусу.

На этом этапе масса слишком мягкая и удерживать заданную форму неспособна. Для того чтобы масса слегка загустела, поместите её в холодильник. Точное время охлаждения очень индивидуально. Я, как правило, оставляю на 25–40 минут. Можно ускорить процесс и поместить смесь в морозилку, но не забывайте перемешивать творог для равномерного охлаждения и следить за тем, чтобы смесь не замёрзла.

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Когда масса охладится, она немного загустеет, но все ещё будет недостаточно плотной. Чтобы придать массе плотность, постепенно, добавляя по 1–2 столовых ложки, вмешайте кокосовую стружку или мелко молотые орехи. Я добавляю и того, и другого понемногу.

С охлаждённой творожной смесью работать проще, поэтому если она успела нагреться, поместите её в холодильник ещё на несколько минут.

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Влажными руками сформируйте творожные шарики, поместив в центр каждого шарика начинку.

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На этом этапе творожные шарики могут быть ещё немного мягкими, поэтому поместите их в холодильник на 30–60 минут для окончательного охлаждения.

Охлаждённые творожные шарики обваляйте в кокосовой стружке или другой обсыпке по вкусу.

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По желанию, шарики можно дополнительно украсить или запечь в разогретой до 180–200 градусов духовке до золотистого цвета.

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Творожные шарики готовы. Приятного чаепития!

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Для декорирования творожных шариков в виде снеговиков дополнительно понадобится: щепотка бутонов гвоздики, кусочек апельсиновой цедры, немного вяленой клюквы.

Используя гвоздику для декора, постарайтесь оформлять шарики непосредственно перед подачей. Если гвоздика очень ароматная и останется в шариках на длительное время – её вкус может впитаться в творожную смесь. Альтернативой гвоздике могут послужить льняные семечки или горошины чёрного перца.