Как объяснить родственникам, что не нужно заваливать детей подарками

Если вы хотите, никого не обидев, подать родственникам и друзьям «сигнал бедствия», намекнув им о том, что вам бы хотелось спасти свой дом от нашествия ненужных вещей, вот как можно мягко и тактично это сделать:
1. Никакого высокомерия. Только благодарность.
Начиная разговор на эту деликатную тему, в первую очередь необходимо сделать акцент на благодарности. Скажите что-нибудь вроде: «Он так полюбил ту игру, которую ты подарила ему в прошлом году, все время в нее играет!» И только потом плавно переходите к сути.
2. Четко, ясно и заранее объясните, чего вы хотите. Или, вернее, не хотите.
Не надо ждать с этим разговором до момента, когда остается всего неделя до праздников. К этому времени, скорее всего, подарки уже куплены. И как бы вы ни боялись обидеть собеседника, будет лучше, если вы не станете ходить вокруг да около, а выскажете все хоть и мягко, но совершенно недвусмысленно. Например: «Мы уже по уши в подарках и не знаем, куда их девать. Будет лучше, если Вася получит от тебя один какой-нибудь небольшой подарок, что-то, что будет ему напоминать о тебе».
Можно также апеллировать к восприятию самого ребенка: «В прошлом году мы заметили, что у Маши оказалось так много подарков, что она была слишком этим перегружена и просто не могла оценить их. В этом году нам бы хотелось, чтобы подарков было поменьше — так она сможет насладиться каждым из них».
Еще один способ, который позволит снизить риск того, что кто-то из вашего окружения все же не удержится и накупит всего подряд — сделать семейную рассылку с примерно таким текстом: «У Макса уже есть очень много прекрасных игрушек, поэтому в этом году мы настоятельно просим вас выбрать только один подарок из списка…» И далее идет короткий список возможных подарков. Туда можно включить, помимо игрушек, что-то действительно нужное ребенку. Например, новый купальник для занятий гимнастикой или новый набор красок.
3. Предоставьте альтернативу
Вместо того чтобы получить традиционную какофонию из ярких пластиковых игрушек или конструкторов, состоящих из миллиона крошечных пластмассовых деталек, очень быстро ровным слоем покрывающих все горизонтальные поверхности в вашем доме, можно попробовать направить мысли родственников и друзей в иную сторону.
Среди идей альтернативных и гораздо более полезных подарков — билеты на концерт или в театр, оплаченная поездка в интересное место, взнос на благотворительность.
4. Осознайте, откуда идет этот вал подарков
Если живущий далеко от вас родственник, несмотря на все ваши уговоры и увещевания, все равно каждый год обрушивает на ребенка вал подарков, он этим подсознательно хочет возместить свое отсутствие рядом и показать всю свою любовь. Это обстоятельство, конечно, затрудняет вашу задачу.
Что делать, если детей опять завалили подарками
К сожалению, как бы вы ни старались, всегда найдутся члены семьи, которые не станут обращать внимания на ваши просьбы — вне зависимости от того, насколько прямолинейными и настойчивыми они были. Когда это произойдет, не принимайте на свой счет (они меня не послушались!), в конце концов, вы не можете руководить действиями других людей, они делают то, что считают нужным.
Поэтому первым делом скажите «спасибо» и научите детей делать то же самое, даже если подарки их разочаровали.
Если это уместно, то поинтересуйтесь, можно ли сделать так, чтобы игрушка осталась в доме дарителя, а ребенок играл бы с ней, когда будет у него в гостях. Если это невозможно, ненужные подарки или дубликаты позже можно будет отдать в благотворительные фонды или передать кому-то, кому они нужнее.
Фото на обложке: Freepik
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