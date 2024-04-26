Как объяснить родственникам, что не нужно заваливать детей подарками

Не надо ждать с этим разговором до момента, когда остается всего неделя до праздников. К этому времени, скорее всего, подарки уже куплены. И как бы вы ни боялись обидеть собеседника, будет лучше, если вы не станете ходить вокруг да около, а выскажете все хоть и мягко, но совершенно недвусмысленно. Например: «Мы уже по уши в подарках и не знаем, куда их девать. Будет лучше, если Вася получит от тебя один какой-нибудь небольшой подарок, что-то, что будет ему напоминать о тебе».