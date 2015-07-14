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20 вещей, которым нас научила мама

Никто не понимает нас лучше, чем мама. И даже если она ругает нас, в её словах – настоящая житейская мудрость. Такое вспоминаешь сквозь смех и слезы, но с большой благодарностью. Особенно, если у вас хорошее чувство юмора.

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

 

20 вещей, которым нас научила мама дети, мама, совет

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