20 вещей, которым нас научила мама

Никто не понимает нас лучше, чем мама. И даже если она ругает нас, в её словах – настоящая житейская мудрость. Такое вспоминаешь сквозь смех и слезы, но с большой благодарностью. Особенно, если у вас хорошее чувство юмора.
Никто не понимает нас лучше, чем мама. И даже если она ругает нас, в её словах – настоящая житейская мудрость. Такое вспоминаешь сквозь смех и слезы, но с большой благодарностью. Особенно, если у вас хорошее чувство юмора.
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