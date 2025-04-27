Развитие мелкой моторики у детей: упражнения, игры и массаж

Чем чаще ребенок совершает сложные и точные движения пальцами рук, тем активнее развивается его мозг и формируется способность к обучению.Никой Болзан ― психологом, экспертом-практиком, автором собственных методик по работе с психологическими травмами.
Что такое мелкая моторика и почему ее важно развивать
Мелкая моторика ― это движения пальцами рук, которые позволяют нам захватывать небольшие предметы, писать, рисовать, лепить и четко выполнять многие другие действия, без которых не обойтись в повседневной жизни. Вместе с мелкой моторикой в детском возрасте развиваются нервная, костная, мышечная и зрительная системы, формируются навыки самообслуживания и происходит адаптация к обучению (2).
С какого возраста лучше начинать развивать мелкую моторику у детей
«Формирование мелкой моторики начинается практически с рождения — через касания, хватательные движения, исследование предметов руками. Уже с шести месяцев можно предлагать детям безопасные сенсорные игрушки, а с года — вводить более осознанные действия: пальчиковые игры, сортировку, лепку. Главное — следить за интересом ребенка и не форсировать процесс», ― рекомендует наш эксперт Ника Болзан.
Давайте посмотрим, как формируется мелкая моторика на разных этапах развития ребенка. На первом месяце жизни у новорожденных руки сжаты в кулаки из-за повышенного физиологического тонуса (3). В это время у грудничков работает хватательный рефлекс ― пальцы рефлекторно сжимаются, если вложить в ладонь небольшой предмет.
Примерно к шести месяцам младенец уже произвольно берет предметы, но пока еще без четкой координации. После полугода захват становится более точным. Ребенок может взять игрушку, переложить ее из одной руки в другую, а также самостоятельно держать бутылочку двумя руками.
Ближе к году младенец захватывает предметы тремя или четырьмя вытянутыми пальцами по принципу пинцета. В год ребенок берет и сжимает карандаш в кулаке, к трем или четырем годам ― удерживает его только пальцами. Скоординированные мелкие движения руками, как у взрослых, формируются примерно к шести годам. В этот период дошкольник размещает карандаш на сгибе между большим и указательным пальцами.
Как развивать мелкую моторику у детей: общие советы
Комментирует наш эксперт:
«Мелкую моторику необходимо развивать через игру. В исследовании, посвященном развитию двигательных навыков у маленьких детей через игровую деятельность (2021), доказано, что такой подход гораздо эффективнее формальных упражнений. Он помогает формировать навыки в естественной и безопасной обстановке.
В списке ниже собрали несколько общих рекомендаций, которые могут быть полезны родителям.
- Учитывайте возраст ребенка. Например, дети до года любят знакомиться с новыми предметами на ощупь, поэтому им хорошо подходят игрушки разных форм и фактур. Примерно с двух лет ребенок успешно справляется с липучками, пуговицами и кнопками.
- Используйте безопасные игрушки и предметы обихода. Подойдут конструкторы с деталями разных форм и размеров, крупы, пуговицы, шнурки, бутылки с крышками, песок, пластилин, восковые мелки, пальчиковые краски и многое другое.
- Предлагайте ребенку разнообразные игры, чтобы он не терял интерес и разносторонне развивался.
- Занимайтесь каждый день, поддерживайте позитивный настрой и закрепляйте навыки. В таком случае, освоив одну задачу, ребенок будет готов перейти на новый уровень и почувствует уверенность в своих силах.
Массаж для развития мелкой моторики у детей
Массаж рук рекомендуется делать перед каждым занятием. Этот метод одинаково подходит дошкольникам и младшим школьникам. Достаточно выполнять вот такие несложные действия:
- растирать ладони, слегка разогревая их;
- массировать каждый палец;
- делать поглаживания тыльных сторон кистей;
- соединять пальцы в замок и подносить его к груди;
- встряхивать руки;
- раскрывать ладони и шевелить пальцами;
- катать в руках ребристые карандаши и мячики с разными фактурами (4).
Игры и упражнения для развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста
Приведем в пример несколько упражнений, которые могут подойти детям в возрасте от одного до пяти лет.
Чистка вареных яиц
Для развития пинцетного захвата у маленького ребенка, предложите ему почистить вареное яйцо. Чтобы это занятие стало интереснее, скорлупу можно выкладывать на тарелку.
Применение бизиборда
Бизиборд ― это доска или домик, на котором закреплено множество мелких предметов: замков с ключами, пуговиц, шестеренок, переключателей, шнурков, липучек и прочих. Такая игра увлекает детей надолго.
Игры с крупами или кинетическим песком
В сосуд складывают небольшие предметы и засыпают их крупой или песком. Ребенок откапывает их и вытаскивает пальцами.
Аппликации
Дети учатся пользоваться безопасными ножницами, клеем, цветной бумагой и картоном. При желании можно склеивать любые предметы, делать насыпные заготовки, при которых ребенок в пределах контура рассыпает бусины, бисер, крупу, пайетки или другие мелкие элементы.
Рисование пальчиковыми красками
Немало удовольствия детям приносит рисование руками. Таким методом можно создавать настоящие картины.
Лепка
Подойдут тесто, пластилин или глина. Лепить можно любые фигуры, которые нравятся ребенку, например героев из любимых мультфильмов или домашних питомцев.
Игры и упражнения для развития мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста
Ребенка от пяти до семи лет помимо всех предыдущих игр могут заинтересовать более сложные упражнения. Наш эксперт называет оригами, конструкторы с мелкими деталями, раскрашивание и вырезание по контуру, шитье безопасной иглой. Давайте рассмотрим несколько вариантов.
Графические изображения
Сюда относятся раскрашивание в пределах контуров, обведение узоров по пунктирным линиям, штриховка, графические лабиринты, завершение симметричных рисунков, например крыльев бабочки.
Рукоделие
Ребенка можно научить вышивать, вязать, шить, валять мягкие игрушки из шерсти, используя детские наборы для творчества.
Конструирование
Под присмотром взрослых старшему дошкольнику или младшему школьнику можно пользоваться инструментами для взрослых, например откручивать винтики отверткой. Развивать ловкость пальцев и пространственное мышление помогают конструкторы: от магнитных в виде геометрических фигур до сложных металлических наборов с мелкими деталями.
Советы эксперта по развитию мелкой моторики у детей
Комментирует Ника Болзан:
«Улучшение мелкой моторики — это основа для развития речи, внимания, саморегуляции. Но важно помнить: все должно происходить бережно — через игру и радость. Внимательное отношение к этому этапу помогает не только в когнитивной сфере, но и влияет на уровень психологического благополучия ребенка.
Недавно ко мне обратилась мама мальчика пяти лет, у которого не получалось держать карандаш, и он избегал любых подобных занятий. У родителей это вызывало тревогу и чувство вины — им казалось, что ребенок отстает в развитии от сверстников.
Важно отметить, что чувство тревоги и вины у родителя может вызывать подсознательное отторжение у ребенка, особенно когда речь идет о чем-то новом. Поэтому сначала мы работаем над внутренним состоянием взрослого: восстанавливаем баланс, избавляемся от идеализации и ожиданий.
По моей рекомендации они начали с простых игр: перебирали крупу, лепили зверей из пластилина, играли в пальчиковые стишки. И уже на этом расслабленном фоне мы начали занятия — в виде игры, через удовольствие. Но главное — не гнались за результатом. Мы создавали пространство, где можно ошибаться, где не страшно чего-то не уметь. Через пару месяцев ребенок сам начал брать фломастеры и рисовать.
Родители поняли: важно не то, сколько он вырезал или слепил, а то, что у него появилось желание и вера в себя. А это уже фундамент — и для моторики, и для обучения, и для психологической устойчивости. Главное — давать ребенку не только упражнения, но и право быть собой. Все остальное обязательно придет».
Главное о развитии мелкой моторики у детей
В завершение статьи предлагаем вам список с основными фактами о мелкой моторике у детей.
- Мелкая моторика ― это точные движения пальцами рук и ног. Уровень ее развития влияет на устную речь, письмо, память, координацию и зрительное восприятие окружающего мира.
- Вместе с мелкой моторикой формируется способность к обучению и адаптации в школе.
- Упражнения нужно подбирать по возрасту, так как на каждом этапе существуют свои особенности развития нервной, костной и мышечной систем.
- Занятия рекомендуется проводить систематически, в форме игры, поддерживая у ребенка интерес и уверенность в своих силах.
Список источников
- Нохрина Д. П. «Сборник упражнений и игр для развития мелкой моторики на занятиях скульптурной лепкой». 2022.
- Конова О. М., Вегера А. М., Петельгузова Т. Г. «Методы для улучшения мелкой моторики рук: советы родителям» / Информационные материалы / ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. 2022.
- Жернова Н. В. «Развитие мелкой моторики пальцев рук, массаж пальцев рук у детей дошкольного возраста» / Мастер-класс для педагогов. 2012.
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