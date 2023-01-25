10 особенностей русской беременности и родов, которые приводят в замешательство американок

Недавно популярный американский ресурс BabyGaGa опубликовал статью, в которой собрал как наиболее прогрессивные, так и самые невероятные особенности, характерные для беременности и родов в России. Самыми необычными были признаны наши суеверия.

1. Нельзя рассказывать о беременности

Пока не станут видны неоспоримые доказательства, никому, кроме самых близких, рассказывать о беременности нельзя. Более прогрессивные женщины скрывают факт прибавления до момента постановки на учет.

2. Бэби-шауэр

Это такая вечеринка в честь будущего малыша. Американки устраивают посиделки с подружками, которые дарят подарки маме и ребенку. В нашей стране это не только не принято, многие считают плохой приметой поднимать шум вокруг нерожденного младенца.

3. Нельзя стричься до рождения ребенка

Есть и такие мамочки, которые забывают о парикмахерской на долгие 9 месяцев. Суеверие гласит, что стрижка увеличивает риск преждевременных родов.

4. В первый месяц нельзя делать фотографии ребенка

Считается, что до одного месяца ребенок подвержен негативному влиянию злых сил. И да, есть в нашей стране люди, которые не делают ни единой фотографии за это время! И это в век технологий, где камеры нет разве что в стиральной машинке!

5. Первые два месяца малыша могут видеть только самые близкие родственники

Примета приметой, но и логика в этом тоже есть - зачем устраивать паломничество у кроватки малыша, это же риск подхватить инфекцию!

6. Приметы на пол ребенка

Есть в России одна удивительная примета. Если женщина, в период беременности выглядит плохо (то есть ее волосы засалены, кожа поражена угревой сыпью и т.д.), значит у нее родится девочка. Говорят, что дочери воруют мамину красоту. И наоборот, если женщина 'цветет и пахнет' - значит, будет мальчик. Абсурд, но бабушкам не докажешь!

7. Родимые пятна у детей

Суеверия относительно родимых пятен есть у многих народов. Наша страна отличается железной логикой - родимые пятна, согласно нашему поверью, появляются у ребенка, если во время беременности мама часто ругалась, или ругали ее.

8. Нельзя покупать одежду и подарки будущему малышу

Грустное суеверие. Это ведь доставляет столько радости будущей маме - выбирать одежду, получать подарки, представлять кроху в нарядах, кроватке... Да и когда маме заниматься покупками после родов? Получается, что те, кто верит в эту примету, в выборе вещей для крохи полагаются на отца и бабушек. Неудивительно, что это вызывает замешательство у американок!

9. Нельзя называть ребенка в честь живых

Такая примета есть не только в России, тем не менее у нас достаточно Иван Иванычей и Сергей Сергеичей - так что можно сказать, что не все наши жители верят в приметы!

10. Нельзя говорить комплименты новорожденному

Нельзя, потому что боятся дурного глаза, или сглаза, проще говоря. Любопытно, знают ли американки, что у нас от этого подкалывают булавки под подол одежды.

