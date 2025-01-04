Домашние средства в лечении детей: за и против

Большинство родителей хотя бы раз использовали домашние средства лечения для своих детей (отвары трав, ингаляции из эфирных масел и т. д.). Верите ли вы в домашние средства или нет – множество интернет-сайтов, форумов, книг и обучающих видео на эту тему свидетельствуют о том, что многие родители не только верят в альтернативную медицину, но и являются ее приверженцами.

Однако, вместе с тем, в Интернете можно найти ужасные истории о том, что лечение домашними средствами вместо обращения в больницу приводит к печальным последствиям. Поэтому между родителями не прекращаются жаркие споры о том, безопасно ли лечить ребенка домашними средствами без наблюдения врача.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимо разобраться в том, когда можно лечить ребенка домашними средствами и, что еще более важно, когда этого делать категорически нельзя. Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим на него с точки зрения традиционной медицины и натуропатии.

Традиционная медицина

Как традиционная медицина относится к лечению детей домашними или гомеопатическими средствами

Первое правило каждого врача, сформулированное еще Гиппократом, гласит: «Не навреди». Это касается и использования домашних и гомеопатических средств. Есть много домашних средств, которые могут приносить определенную пользу для ребенка. Если родители уверены в том, что какое-либо средство не навредит ребенку, тогда его можно использовать.

Однако бывают и более опасные случаи. Иногда родители предпочитают использовать не традиционные медикаменты, а гомеопатические или домашние средства, которые неэффективны и приводят к дальнейшему развитию болезни. В таком случае родители подвергают ребенка опасности.

Какие симптомы можно лечить домашними средствами

Есть много симптомов и заболеваний, которые можно лечить домашними средствами. Самое распространенное из них – простуда. Родители могут облегчить симптомы простуды, такие как кашель, насморк, чихание, боль в горле. С помощью домашних средств можно справиться с повышенной температурой. Родители часто беспокоятся, если у ребенка высокая температура, но это – всего лишь реакция организма на инфекцию. Домашние средства могут нормализовать температуру, и ребенок почувствует себя лучше.

Также с помощью домашних средств можно вылечить рвоту или диарею, однако при этом следует проследить за тем, чтобы ребенок пил много жидкости. Также с помощью домашних средств можно справиться с головной болью или болью в животе у ребенка.

При каких симптомах нужно обязательно обратиться к врачу, а не пытаться лечить ребенка дома

Если у ребенка до 3 месяцев температура поднимается выше 38 °С, его нельзя лечить дома. Высокая температура может быть симптомом серьезной бактериальной инфекции. Высокую температуру, вызванную сильной головной болью или спазмом шейных мышц, также нельзя лечить в домашних условиях, поскольку это может быть симптомом менингита. Родители должны обратиться к врачу, если высокая температура у ребенка держится дольше 5 дней, если у него затруднено дыхание и синеют губы. Дети, у которых была рвота или диарея и которые не восполнили недостаток воды в организме, могут страдать от обезвоживания, поэтому им могут понадобиться специальные лекарственные препараты.

Наиболее частые ошибки родителей при лечении ребенка дома

Как утверждают педиатры, самая распространенная ошибка родителей при повышенной температуре у ребенка – это то, что они дают ему недостаточное количество жаропонижающих препаратов (таких как, например, ибупрофен или тайленол). Дозы таких лекарств рассчитываются в зависимости от веса ребенка. Когда дети растут, доза лекарства должна увеличиваться, но родители оставляют ее прежней.

Другая распространенная ошибка – использование неправильных термометров. Самый точный способ измерения температуры у младенцев – это ректальный цифровой термометр.

Еще одна серьезная ошибка родителей – это то, что они дают ребенку противогриппозные препараты. Они неэффективны, а у детей к тому же могут вызвать серьезные побочные эффекты.

Народная медицина

Как народная медицина относится к лечению детей домашними средствами

Для здоровья детей в первую очередь важен правильный образ жизни: правильное питание, физическая активность, здоровый сон и т.д. Правильный образ жизни помогает ребенку максимально раскрыть свой потенциал. На достижение этой же цели направлена и гомеопатия. Гомеопатические средства стимулируют способность организма исцелять себя. Иными словами, гомеопатия использует природные способности организма, помогающие ребенку стать здоровее, а здоровый образ жизни способствует созданию оптимальной среды для здоровья (то есть «воспитывает» здоровые привычки ребенка). «Природа»+ «воспитание» – идеальная формула для того, чтобы обеспечить ребенку здоровье.

Какие симптомы или болезни ребенка можно лечить дома, не подвергая его опасности

Незначительные синяки и ушибы можно лечить дома, не обращаясь к врачу. Также домашние средства медицины помогают при кашле и простуде. Аллергический насморк можно вылечить с помощью лекарств, которые продаются без рецепта. Таким же образом, не обращаясь к врачу, можно лечить простейшие ушные инфекции, потому что большинство из них имеют вирусную природу и организм обычно справляется с ними в течение 2–3-х суток.

Какие симптомы или болезни не следует лечить домашними средствами, не проконсультировавшись с врачом

Любое острое состояние (например, высокую температуру, галлюцинации, низкую чувствительность, спазм мышц шеи, острую рвоту или диарею, обезвоживание, затрудненное дыхание и т.д.) следует лечить под руководством врача. Также следует обратиться за медицинской помощью в случае хронических заболеваний, например, хронических ушных заболеваний, экземы, псориаза, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, расстройств аутистического спектра, астмы, аутоиммунных заболеваний и т. д.

Если у ребенка возникает угроза жизни (например, при аппендиците, менингите и т. д.), для него следует вызвать «скорую помощь» или самим срочно доставить его в больницу. В первую очередь всегда следует придерживаться принципа «не навреди».