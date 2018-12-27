Куриные шашлычки в беконе

Ингредиенты:
Филе куриное — 450 г
Бекон — 150 г
Специи — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Сметана — 5 ст. л.
Приготовление:
1. Филе куриной грудки помыть и нарезать средними кубиками. Сделать соус. Смешать сметану, специи, соль и перец.
2. Замариновать мясо в соусе и поставить на 1 час в холодильник.
3. Насадить кусочки мяса на шпажки, пропуская между ними полоски бекона.
4. Выложить шашлычки на противень и запекать в предварительно разогретой до 180 °С духовке 40 минут.
Приятного аппетита!
Автор: Ольга Яшина
Свежие комментарии