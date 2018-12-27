Куриные шашлычки в беконе

Ингредиенты:

Филе куриное — 450 г

Бекон — 150 г

Специи — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Сметана — 5 ст. л.

Приготовление:

1. Филе куриной грудки помыть и нарезать средними кубиками. Сделать соус. Смешать сметану, специи, соль и перец.

2. Замариновать мясо в соусе и поставить на 1 час в холодильник. Новости СМИ2

3. Насадить кусочки мяса на шпажки, пропуская между ними полоски бекона.

4. Выложить шашлычки на противень и запекать в предварительно разогретой до 180 °С духовке 40 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Ольга Яшина



