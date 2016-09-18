6 причин влюбиться в учительницу

Влюбленность подростка в ровесника или ровесницу беспокоит родителей, но все-таки воспринимается как абсолютно нормальное явление. А вот известие о том, что выбор чада пал на физика Иннокентия Германовича или англичанку Марину Петровну, повергает их в панику. Как реагировать на такую любовь и где искать ее причины, объясняет Мария Баулина, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической и специальной психологии Московского городского педагогического университета.

Основные причины влюбленности

Так же, как актеры и певцы, учитель в глазах подростка является живым воплощением придуманного идеала. Но если про людей сцены принято говорить: «Это всего лишь образ. В жизни они совсем другие!», то учитель – вот он, стоит каждый день перед тобой у доски. Какой же это образ! Однако если вы поговорите с подростком о его «избраннике» или «избраннице», то сможете услышать целый набор штампов, который не имеет ничего общего с реальной личностью, но может стать идеальной почвой для романтических чувств:

«Она такая добрая!»

Подростка может подкупать сдержанность и такт педагога. Она такая спокойная и отлично умеет контролировать свои эмоции: именно поэтому старшеклассник будет уверен в исключительной доброте своей учительницы. Особенно отчетливо эти качества контрастируют с неуравновешенностью большинства ровесниц, переживающих непростой переходный возраст.

«Он интеллигентный и красиво одевается»

Девочка может быть очарована сочетанием рубашки и галстука своего учителя. Тут еще кругом подростки-одноклассники, которые далеко не всегда выглядят опрятно. А на педагоге безупречно сидит костюм – и это идеальный повод для старшеклассницы влюбиться.

«Он любит детей»

Большинство девочек также уверены, что мужчины-учителя обожают детей. А как может быть иначе, если он не отказывается в сотый раз объяснять решение одной и той же задачи и при этом сохраняет спокойствие. Правда, старшеклассница может не учитывать, что доброжелательность педагога говорит о его профессионализме, а не «глубоких чувствах».

«Она самая умная и талантливая»

Образ погруженного в науку или искусство человека овеян романтизмом. Конечно, многие педагоги любят свой предмет и свою работу. Но горящий взгляд и эмоциональный тон, которые использует педагог в качестве инструментов мотивации своих учеников, вполне могут покорить старшеклассника и убедить, что все эти эмоции – «только для него».

«Он просто скрывает свои чувства»

Несмотря на то, что у педагога есть любимый муж или жена, старшеклассник может вбить себе в голову, что на любовь может рассчитывать только он. И в подростковой фантазии, конечно же, рождается убежденность, что учительница по уши влюблена, только вот в силу своего статуса не имеет права это демонстрировать. Такая убежденность придает в глазах старшеклассника трагизм его истории любви, делая ее экстраординарной.

«Пусть она увидит, какой я хороший»

Как известно, первоклассники учатся либо для того, чтобы порадовать родителей, либо ради похвалы учителя. Это детское желание «быть хорошим» для авторитетного взрослого часто сохраняется до подросткового возраста (а у кого-то из взрослых и до самой пенсии). Но из-за бушующих гормонов это вполне невинное желание принимается подростком за влюбленность.

Почему влюбляются мальчики

Инфантильность и несамостоятельность часто сочетаются с не очень высоким статусом в классе. Поэтому, когда все первые и не очень красавицы «заняты», бедному парню ничего не остается, как влюбиться в учительницу. Не нужно слишком глубоко копать в поисках Эдипова комплекса. Все и так очевидно: взрослеющий, но все еще несамостоятельный мальчик ищет для замены матери взрослую женщину, которая кроме других функций, как он наивно полагает, сможет также обеспечить романтические отношения.

Почему влюбляются девочки

С девочками все немного сложнее. Даже пользуясь успехом у одноклассников, юные леди критически настроены по отношению к ним. По сравнению со взрослым учителем, ровесники недостаточно ответственны, умны, щедры и т. д.

Родителям стоит подумать о том, какие установки они дают ребенку. Возможно, его завышенные ожидания – отражение вашей критики в адрес одноклассников.

Как облегчить муки любви

Влюбленность сына или дочери в учительницу или учителя – не такое уже и страшное событие. Особенно когда это светлое чувство стимулирует подростка особенно внимательно готовиться к урокам физики или каждый день надевать тщательно отглаженную рубашку.

Но бывает и по-другому: подросток может страдать из-за своей неразделенной любви к учителю или вести себя неприемлемо по отношению к педагогу – пытаться приставать, требовать к себе внимания. В таких случаях родителям стоит помочь ребенку проанализировать то, чем это его так очаровал педагог.

Чтобы огонь в груди у подростка поутих, попробуйте развенчать мифы об идеальном объекте влюбленности. Однако помните, что вашей целью является вовсе не принижение фигуры учителя. Важно, чтобы старшеклассник научился отделять собственные ожидания и фантазии от реальных фактов.

Объясните ребенку, что педагоги – такие же люди, как и все остальные: они должны контролировать свои эмоции на работе, поэтому могут казаться самыми добрыми, вечерами они сидят перед телевизором не в стильных костюмах, а в спортивных штанах и шлепанцах, их увлеченность предметом говорит только о профессионализме, а не о желании приковывать к себе взгляды подростков, а радость за успехи учеников не имеет никакого отношения к личным чувствам.

Запрещенные методы: когда родителям необходимо вмешаться

Некоторые подростки превращают свою влюбленность в учителя в средство достижения высокого статуса в школе. Ведь обладая эксклюзивными правами на симпатию педагога, ребенок невольно становится нужным человеком: «Если я попрошу, Марина не даст сегодня контрольную». Такое потребительское отношение должно беспокоить родителей гораздо сильнее самого факта влюбленности. Ведь неразделенное чувство (а оно, как правило, именно неразделенное) и оскорбленное самолюбие будут подталкивать старшеклассника к мести.