ВОЙНА С ЮВЕНАЛЬНЫМ ЛОББИ В РОССИИ: ЧТО НЕ ТАК В СЕМЕЙНОМ КОДЕКСЕ?

Война с ювенальным лобби в России имеет жизненное значение для будущего русского народа. Что не так в действующем Семейном кодексе, и почему так важен "законопроект семи сенаторов"?

Коренные сдвиги в жизни и развитии русского общества, обозначенные началом СВО, не могли не коснуться такой важной сферы, как семейные отношения и их законодательное регулирование. И в связи с этим особое значение принимают предлагаемые поправки в Семейный кодекс, получившие известность под неофициальным названием "законопроект семи сенаторов".

В Госдуму ранее был направлен проект закона, который позволит защитить семьи России от необоснованного и избыточного вмешательства. Сенаторы Елена Мизулина, Андрей Клишас, Владимир Полетаев, Маргарита Павлова, Екатерина Алтабаева, Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Ольга Ковитиди, Вячеслав Наговицын настаивают на 20 поправках, которые следует внести в Семейный кодекс России, а также на 25 поправках, необходимых 7 федеральным законам.

Борьба за будущее русской семьи

Цель либерального Запада - взломать изнутри фундаментальные традиционные ценности, на которых основана Русская цивилизация, - проявилась в активных попытках внедрения в нашей стране так называемой ювенальной юстиции. Фактически речь идёт об устранении полноценной семьи и переходе взаимоотношений родителей и детей под полный контроль государства, причём либерального.

И эти попытки не прошли бесследно, найдя своё отражение в Семейном кодексе. С 2020 года развернулась борьба за внесение в законодательство изменений, защищающих традиционную семью. Пакет предлагаемых поправок и обрёл известность как "законопроект семи сенаторов". Однако противостояли семи сенаторам лоббисты ювенальной юстиции в лице на тот момент депутата Оксаны Пушкиной с группой... , назовём их, "сочувствующих". Тогда удалось не допустить принятия вредных предложений. В инфографике чуть ниже мы объясняем, в чём разница между предлагаемыми проектами законов.

ФОТО: ЦАРЬГРАД.

Чиновники не должны распоряжаться жизнью семьи

Если говорить о конкретных предложениях, то, например, "законопроект семи сенаторов" вносит в действующее законодательство такие основополагающие для государственной политики принципы, как "защита семьи" и "уважение к семейным и нравственным ценностям народов России". Данные постулаты должны преградить путь пусть замаскированному, но по прежнему активному проникновению в семейную сферу всевозможных "прогрессивных демократических новшеств".

Кроме того, предлагаемые нормы устраняют серьёзные пробелы в действующем законодательстве. Так, авторы призывают установить "самостоятельность семьи в принятии решений относительно своей жизни". Тогда как в настоящее время предполагается, что государство в лице отдельного чиновника может диктовать правила семейной жизни.

Главная задача - не допустить катастрофы

В некоторых случаях нынешний Семейный кодекс может привести к поистине катастрофическим последствиям. Так, в отношении родителей фактически действует "презумпция виновности" - в любой конфликтной ситуации отцы и матери должны доказывать свою невиновность. "Законопроект семи сенаторов" устанавливает "презумпцию добросовестности" - то есть действия родителей априори являются правильными, пока нет неоспоримых доказательств обратного.

Особое внимание общественности, заинтересованной в защите традиционной семьи, вызывает статья 64 действующего Семейного кодекса, говорящая о "защите прав и интересов ребёнка". Под прикрытием этой нормы сторонники ювенального лобби пытались вмешиваться во внутрисемейные отношения по любому поводу, начиная от несоответствия питания "суточным нормам калорий" и заканчивая навязываемыми медицинскими процедурами.

Эту проблему "законопроект семи сенаторов" предлагает решить буквально за счёт добавления одного слова: "обеспечения приоритетной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних". Отныне исключительно законные, то есть напрямую регулируемые законодательством, а не отданные на усмотрение чиновников на местах, нормы могут быть основанием для предъявления требований к родителям.

Главное - право ребёнка на семью

Авторы "закона семи сенаторов" уверены, что институт изъятия ребёнка из семьи в России требует корректив в соответствии с новыми конституционными положениями, которые касаются государственной функции защиты семьи и ребёнка. Сенатор Елена Мизулина ранее поясняла, что проект закона обеспечит необходимую защиту ребёнка от любых угроз.

Законопроект позволит обеспечить необходимую защиту ребёнка от любых угроз силами самой семьи, включая родственников, или при поддержке государства, и защитить семьи с детьми от необоснованного и избыточного вмешательства в их внутренние дела, тем самым будет способствовать укреплению института семьи, достижению согласия в обществе и реализации обновлённой Конституции России.

Сопредседатель Межведомственной рабочей группы Елена Мильская добавляла, что проект закона учитывает принцип максимального обеспечения интересов семьи:

Авторы законопроекта предлагают выстраивать отношения государства и семьи на иных принципах - презумпции добросовестности родителей и права ребёнка жить в родной семье.

https://tsargrad.tv/news/vojna-s-juvenalnym-lobbi-v-rossii-c...