Вкусно и сочно. Шесть самых полезных «зимних» овощей и фруктов

Какие овощи и фрукты помогут выработать иммунитет к гриппу и помочь пищеварительной системе восстановиться после новогодних праздников.

Известно, что пользы от фруктов и овощей «не в сезон» - маловато. Ведь с наступлением холодов и повышением риска подхватить грипп они будут нам особенно необходимы. Какие плоды содержат максимальное количество витаминов и микроэлементов, узнал «АиФ-Калининград.»

Главный совет озвучивают продавцы. Выбирая овощ или фрукт, обращайте внимание на их цвет и внешний вид. Тусклые и помятые наверняка не одну неделю пролежали на складе, поэтому польза от них вряд ли будет. А вот чем ярче и насыщеннее цвет, тем больше продукты сохранили витаминов и питательных веществ.

«Конечно, при серьезных проблемах одними фруктами и овощами вылечиться нельзя, - говоритдиетолог Светлана Данилова. – Но если вы хотите поддержать здоровье, то несколько даров природы надо есть регулярно. Только тогда вы почувствуете перемены в организме и настроении».

Апельсины

Полезные свойства. Помогает справиться со стрессом, даже его запах улучшает настроение. Сохраняет все 100 % витамина С – отлично укрепляет иммунитет, защищает от простудных заболеваний и гриппа.

Апельсины и вкусны, и красивы. Фото: АиФ/ Максим Кармаев

Как есть. Только в свежем виде. Добавляйте дольки апельсина или немного свежевыжатого сока к любым салатам, мясным блюдам или рыбе. Это полезно и украсит новогодний стол.

Противопоказано. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, аллергии, с осторожностью - беременным и кормящим мамам.

Клюква

Полезные свойства: Сок и отвары - проверенное средство для лечения различных инфекций мочевых путей и профилактика образования камней в почках (из-за состава воды эта проблема появляется у 70 % калининградцев). Ягода повышает уровень «хорошего холестерина».

Клюква прекрасно взбодрит! Фото: АиФ-Югра/ Евгений Зиновьев

Как есть: Лучше всего есть свежей: так сохраняются все полезные вещества. Самый лёгкий рецепт из клюквы: смешать свежие ягоды с сахаром и мягким творогом. Объеденье!

Противопоказано: Гастрит желудка с повышенной кислотностью. Кислый сок клюквы разрушает зубную эмаль, поэтому после еды прополощите рот водой.

Хурма

Полезные свойства. Помимо витамина С и клетчатки в ней много калия и магния, полезных для сердца, каротина для глаз и ликопина, который считается сильнейшим природным борцом против рака. Фрукт обладает «закрепляющим» свойством, помогает преодолевать депрессию и бессоницу.

Хурму любят и взрослые, и дети. Фото: АиФ/ Антон Юдаев

Как есть. Свежей, а также в качестве фруктовой заправки для зелёных салатов и мясного рагу (для этого хурму разминают в пюре), в составе закусок и, конечно, в сладкой выпечке, компотах, молочных коктейлях. Кстати, только с молоком организм полноценно усвоит содержащийся в хурме каротин.

Противопоказано. Людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом и запорами.

Кабачки

Полезные свойства. В 200-граммовой порции этого овоща содержится суточная доза витаминов С и К, вещества, которые выводят из организма токсины и улучшают цвет и эластичность кожи. Это мочегонный, низкокалорийный продукт.

Кабачок с садового участка пусть и неказистый, но зато вкусный и полезный. Фото: АиФ/ Станислав Ломакин

Как есть. Идеальный продукт для диет - в 100 граммах кабачков всего 20 килокалорий, так что во время приготовления можно смело добавлять растительное масло, кляр, сметану. Попробуйте обжарить кабачки в яйце - это вкусное сочетание витаминов и белка. Для свежих салатов кабачок нужно мелко нашинковать.

Противопоказано. При заболеваниях почек, связанных с выводом из организма калия, язве желудка и гастрите с повышенной кислотностью.

Редис

Полезные свойства. Поддерживает иммунитет и способствует эластичности кожи, особенно это важно зимой. Еще один плюс – яркий цвет, он помогает бороться с плохим настроением и повышает аппетит.

Редис можно есть свежим, а можно замариновать и недолго хранить в холодильнике Фото: АиФ/ Станислав Ломакин

Как есть. Добавляйте свежим в любое овощное блюдо, редис придаст ему приятный, терпкий вкус. Особенно он хорош в салатах со сметанной заправкой и солью.

Противопоказано. Тем, у кого диагностированы язва желудка, панкреатит, холецестит, людям с нарушением сердечного ритма.

Капуста белокочанная

Полезные свойства. В ней много клетчатки. Благодаря этому овощ называют продуктом с отрицательной калорийностью. То есть организм тратит на его переработку больше энергии, чем получает при её потреблении.

Капуста - овощ простой в приготовлении. Фото: АиФ/ Станислав Ломакин

Как есть. Подойдет для супов, салатов, рагу, солянок, запеканок, котлет, квашения и много другого. В свежем виде капуста требует мелкой шинковки, а в пропаренном или тушёном хороша и целыми листьями.

Противопоказано. При повышенной кислотности, болезнях поджелудочной железы, почек, камнях в желчном пузыре.