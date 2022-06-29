В России духовно-нравственное воспитание детей регулируется 9 тыс. нормативных актов. 450 из них – федерального уровня. При этом многие документы противоречат друг другу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она возмутилась тем, что учителей, воспитателей заваливают ворохом бумаг, тогда как "в семье без всяких инструкций, регламентов, на собственном примере, на опыте старших поколений стараются воспитывать порядочных, честных, достойных людей".

Она отметила, что пора наводить порядок в этой сфере, а также сделать "эту систему более стройной, более компактной и понятной для граждан". ©

Нынешние реалии диктуют необходимость переосмысления роли государственного аппарата, частично необходимо "ослабить вожжи", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и его кабинетом.

Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров - сейчас у некоторых из них нет профильного образования и опыта: "Не имеют достаточного опыта управленческой работы.

И вместо быстрого реагирования не проявляют инициативу, ждут указаний сверху".

"Нужна и частичная кадровая перезагрузка, надо призвать на службу антикризисных управляющих, людей, поработавших "на земле", в бизнесе", - добавила Матвиенко. ©

пора наводить порядок... реалии диктуют необходимость... надо призвать...

И - что?..

Да ужжж.

"Так в ненастные дни / Занимались они / Делом". ©