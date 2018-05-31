Торт "Дамский каприз"

Ингредиенты:

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 120 г

Сметана — 120 г

Мука — 80 г

Крахмал — 15 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Какао — 10 г

Наполнители:

Курага (мелко нарезать) — 100 г

Мак — 100 г

Орехи — 100 г

Для пропитки коржей:

Сметана — 500 г (смешать с сахарной пудрой)

Крем:

Сливки — 500 мл

Сгущенное молоко — 380 г

Приготовление:

Готовим корж:

1. Яйцо взбиваем с сахаром в светлую, воздушную массу. Новости СМИ2

2. Добавляем сметану, взбиваем.

3. Муку смешиваем с крахмалом и разрыхлителем.

4. Просеиваем мучную смесь в яичную. Перемешиваем.

5. Вмешиваем наполнитель.

6. Готовое тесто выкладываем в подготовленную форму. Разравниваем.

7. Выпекаем бисквит в заранее разогретой до 170-180 °C духовке 25-30 минут.

8. Вынимаем корж, выкладываем на решетку и даем остыть полностью.

9. Выпекаем остальные коржи, каждый раз заново замешивая тесто и вмешивая в конце нужный наполнитель.

10. Остывшие коржи заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 2-24 часа, чтобы влага внутри бисквитов распределилась равномерно и ушли все корочки.

Готовим крем:

1. Хорошо охлажденные сливки взбиваем до мягких пиков.

2. Постепенно, небольшими порциями, добавляем вареную сгущенку и перешиваем массу до образования однородного гладкого крема.

Сборка торта:

1. Каждый корж разрезаем вдоль пополам (в результате получается 6 тонких коржей). Каждый корж смазываем сладкой сметаной, оставляем на столе на 1-1,5 часа для пропитки.

2. Смазываем остатками крема бока и верх торта и украшаем торт по своему вкусу.

Автор: Анжела Сон

Приятного аппетита!