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Торт Дамский каприз

Торт "Дамский каприз"

Ингредиенты:
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 120 г
Сметана — 120 г
Мука — 80 г
Крахмал — 15 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Какао — 10 г
Наполнители:
Курага (мелко нарезать) — 100 г
Мак — 100 г
Орехи — 100 г
Для пропитки коржей:
Сметана — 500 г (смешать с сахарной пудрой)
Крем:
Сливки — 500 мл
Сгущенное молоко — 380 г
Приготовление:
Готовим корж:
1. Яйцо взбиваем с сахаром в светлую, воздушную массу.


2. Добавляем сметану, взбиваем.
3. Муку смешиваем с крахмалом и разрыхлителем.
4. Просеиваем мучную смесь в яичную. Перемешиваем.
5. Вмешиваем наполнитель.
6. Готовое тесто выкладываем в подготовленную форму. Разравниваем.
7. Выпекаем бисквит в заранее разогретой до 170-180 °C духовке 25-30 минут.
8. Вынимаем корж, выкладываем на решетку и даем остыть полностью.
9. Выпекаем остальные коржи, каждый раз заново замешивая тесто и вмешивая в конце нужный наполнитель.
10. Остывшие коржи заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 2-24 часа, чтобы влага внутри бисквитов распределилась равномерно и ушли все корочки.
Готовим крем:
1. Хорошо охлажденные сливки взбиваем до мягких пиков.
2. Постепенно, небольшими порциями, добавляем вареную сгущенку и перешиваем массу до образования однородного гладкого крема.
Сборка торта:
1. Каждый корж разрезаем вдоль пополам (в результате получается 6 тонких коржей). Каждый корж смазываем сладкой сметаной, оставляем на столе на 1-1,5 часа для пропитки.
2. Смазываем остатками крема бока и верх торта и украшаем торт по своему вкусу.
Автор: Анжела Сон
Приятного аппетита!


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вкусно

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