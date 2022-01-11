Дикость в ХХI веке. Кошелёк диктует, кто будет лучшей мамой

Органы опеки продолжают творить беспредел по всей России – детей отбирают по надуманным причинам.

"Спасибо всем тем, кто помогал! Спасибо огромное", – говорит Марина Зуева, жительница крохотного посёлка Бискамжа, затерявшегося в Хакасии. Женщина, у которой отобрали сына "из-за бедности", более двух лет билась за право снова самой воспитывать своего ребёнка.

Марину вот-вот должны были лишить родительских прав, но благодаря широкой огласке, возмущению общественности, неравнодушному адвокату и участию журналистов Царьграда, мальчик вернулся домой к матери.

Пустите домой – к маме

В сентябре 2020 года "Первый русский" снимал в Хакасии репортаж об этой чудовищной истории. Марина Зуева показывает журналистам записку от её Коленьки: "Я хочу домой к маме". Эти слова выведены ещё нетвёрдым школьным подчерком на тетрадном листе в клеточку.

Ссутулившись, женщина плачет у окна, рассказывая журналистам о том, как два года назад к ней пришли из опеки:

Где же ты, мой сыночек, когда ты домой вернёшься?

Женщине сказали, что мальчику необходимо обследоваться, мол, это стандартная процедура. А после заявили: с бедной матерью, уборщицей с зарплатой в 4,5 тысячи рублей в месяц, ребёнку жить опасно.

Сынишку отправили в приёмную семью за 280 километров от матери – опекуны два года не давали ей видеться с сыном. Слёзы и мольбы никого не трогали.

За право маленького Коли жить с мамой билась огромная команда. Ведь ни в одном законе России не прописано, что за бедность должны отбирать детей у родителей. Это дикость, с которой журналисты и правозащитники сталкиваются, к сожалению, очень часто.

Спасти всем миром

После выхода в эфир первого сюжета, в котором рассказывалась история этой маленькой семьи, сразу подключилась общественность. Благодаря помощи сотен обычных людей из разных регионов Марина смогла поставить дома пластиковые окна, провести новую канализацию, купить стиральную машину, холодильник, плиту, новую мебель и построить сарай для угля. И это только несколько позиций из тридцати пунктов требований органов опеки. Смета тянула более чем на 400 тысяч рублей.

У меня теперь плита новая, всё работает, всю новую сантехнику поставила, новый унитаз, а вот это – мой новый сарай для угля,

– рассказывает и показывает всё съёмочной группе Марина Зуева.

Депутат Госдумы Николай Николаев уверен, что без публичности шансов у Марины было бы намного меньше:

Серьёзнейшую роль сыграло то, что эта история стала предметом обсуждения и родительской общественности. Ею заинтересовались СМИ – и, прежде всего, огромная благодарность вам, Царьграду, за то, что вы не просто осветили эту тему, а держали её до тех пор, пока она не разрешилась.

По словам Николаева, опека изначально поставила женщину в безысходное положение. Ведь чиновники знали реальную ситуацию в этой семье, но на суде все как один выступали за лишение Марины родительских прав.

Защищать права семьи Зуевых взялся тогда адвокат Вячеслав Бушкин. Благодаря ему спустя два года Марине удалось прорваться в дом временных опекунов её сына, вовремя и во все инстанции подать грамотно составленные обращения, отменить ограничение родительских прав и забрать Колю домой.

Марине и её сыну многие люди помогают до сих пор. Они присылают одежду, игрушки, книги. Это тот случай, когда за семью вступились всем миром, и беды удалось избежать.

Да, это именно беда, когда ребёнка забирают у родителей только потому, что они бедны. В том числе поэтому Первый русский телеканал Царьград будет твёрдо стоять на своей позиции и в 2022 году: пора реформировать органы опеки. России необходим закон, защищающий семью.

https://vk.com/video-75679763_456266807