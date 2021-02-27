Права пап, о которых многие отцы не знают

Эта статья будет посвящена Папам

Здравствуйте, мои дорогие читатели канала "Заметки юриста"!

Рада снова быть с Вами!

Читатель с никнеймом Федор обратился ко мне с просьбой о написании статьи, в которой будет идти речь о правах отцов. Но я объясню почему не могла так сразу написать эту статью. Я сама потеряла папу в конце сентября этого года и мне было не просто приступить к этой теме.

Так сложилось с гендерным перекосом и мнение в обществе подымаются во всех интернет-ресурсах о том, что везде говорится о женщине, как о матери и о правах матерей и только том, что права мам ущемляются и нарушаются. А об папах как будто забывают. Хотя так много отцов одиночек, воспитывающих своих детей ничуть не хуже мам.

Понимаю, что сейчас подымется буря комментариев. И мнения будут очень различны! С явным полюсным противоположным мнением о проблеме, о правах мам, пап да и в целом - родителей. Да это оскомина, которая не первый год уже существует.

Итак, обратимся к закону. Все взаимоотношения между родителями и детьми, собственно их права и обязанности и ответственность, конечно же обозначены в Семейном кодексе РФ. Это основной закон содержащий в себе основные положения по правам и обязанностям в семейных отношениях.

Нет отдельно прав пап и прав мам, речь везде, во всех законах идёт о правах обоих родителей. Потому что отец это такой же законный представитель ребенка, как и мать, и права их по отношению к своим детям равны и закреплены в законодательстве.

В соответствии частью 2 статьи 38 Конституцией РФ, Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей

Также я хочу направить Ваше внимание, что законом акцентировано внимание, в основе своей, именно на обязанностях родителей по отношению к своим детям, нежели на их правах. А у детей с точностью до наоборот в основе своей законодательством представлены именно права.

Что это значит? Это означает то, что в законодательстве у родителей больше обязанностей, а у детей - больше прав. Праву ребенка корреспондирует обязанность родителя.

Например, в соответствии с частью 1 статьи 80 Семейного кодекса РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Этой обязанности корреспондирует право ребенка, в соответствии с частью 1 статьи 60 Семейного кодекса РФ, в которой предусмотрено, что ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей.

Согласно статьи 61 Семейного кодекса РФ, родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права).

Итак, перейдем к правам отцов, закрепленных в Главе 12 Семейного кодекса РФ, наравне с правами матерей:

1. Отцы имеют право воспитывать своих детей

2. Отцы имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами

3. Отцы имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования

4. Отцы при наличии разногласий с матерью ребенка по вопросам воспитания и образования детей вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд

5. При осуществлении родительских прав отцы имеют право на оказание им содействия в предоставлении семье медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи

Отцы имеют преимущественное право, наравне с матерью, на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами

6. Отец, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования

7. Отец, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания и других аналогичных организаций

8. Отец вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя Не на основании закона или Не на основании судебного решения. В случае возникновения спора, отец вправе обратиться в суд за защитой своих прав

Отцы также имеют право на восстановление родительских прав и на отмену ограничений родительских прав, но при условиях, предусмотренных Семейным кодексом РФ и по решению суда.

Отдельно хочу сказать и о правах несовершеннолетних отцов:

1. Несовершеннолетние отцы имеют права на совместное проживание с ребенком и участие в его воспитании

2. Несовершеннолетние отцы, не состоящие в браке с матерью ребенка, в случае рождения у них ребенка и при установлении их отцовства вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет

3. Несовершеннолетние отцы имеют права признавать и оспаривать свое отцовство на общих основаниях, а также имеют право требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет, установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке.

Но дочек почему-то папы любят сильнее

Также дополнительно хочу сообщить, что нетрудоспособные отцы при отсутствии заботы от совершеннолетних детей и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за ним и других) имеют право на получение содержание от своих совершеннолетних детей.

Сейчас мы рассмотрели права отцов, четко закрепленные в Семейном кодексе. Но есть и другие нормативно-правовые документы это:

- и Закон об образовании по вопросам воспитания и образования детей;

- и Трудовой кодекс РФ по вопросу трудовых прав и гарантий работающих отцов одиночек;

- и правовые документы социального обеспечения, в которых закреплены важные права и льготы отцов одиночек.

Раз уж в рамках данной статьи получилось вот так объемно, я думаю, что теперь есть ещё возможность впереди рассказать отдельно о правах отцов, закрепленных и в других законах.

Важно помнить, что и у пап есть права по отношению к своим детям и они равные с правами мам. И всё это есть в законе.

И хочется закончить моё повествование прекрасной песней участника шоу "Уральские пельмени" Вячеслава Мясникова "Песня про папу":