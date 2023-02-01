Родители детей с СДВГ уверены, что остальные дети и родители могут и потерпеть 11 школьных лет

Если чисто по-человечески, то мне очень жаль родителей, чьи дети страдают СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности). Теперь уже доказано, что СДВГ – это не из-за плохого воспитания. У проблемы есть медицинское обоснование.

Но вот одного я понять не могу: почему диагноз одного ребенка должен стать всеобщей проблемой для остальных 30 детей и их родителей? Ну, вот в классе у моей дочери есть дети с плохим зрением, с разными аллергиями, но это же проблема конкретного ребенка и его родителей. Это не проблема целого класса! А вот с СДВГ все не так. Если в классе есть ребенок с СДВГ, то об этом знают абсолютно все.

источник фото: loon.site

Моим детям не очень повезло: сын учился с таким мальчиком, дочь – шестиклассница и сейчас учится.

Недавно услышала интересные слова от мамы ребенка с СДВГ. «Неужели детям и родителям сложно немножко потерпеть?» - сказала она.

Немножко – это очевидно 9-11 школьных лет.

Кстати, многие родители детей с СДВГ уверены в том, что ребенок к 12 годам свою проблему просто перерастет. Возможно, и перерастет, но, несмотря на то, что интеллект у таких ребят обычный, учиться хорошо и не мешать другим ученикам, им сложно и в более старшем возрасте.

Мальчик с СДВГ был в классе у моего старшего сына. Они учились вместе долгих 9 лет.

Примерно к 6 классу одноклассник сына перестал бегать по классу, залазить в окна и пинать одноклассников на уроке. Вот только в 6-8 классах он начал просто без остановки разговаривать на всех уроках. Ему неинтересно было учиться.

Сын рассказывал, что ребятам, которые сидели на 3 и 4 партах, порой было просто не слышно, что говорил учитель, настолько шумно в классе вел себя тот мальчик. Он даже мог покурить прямо во время урока. К счастью, после 9 класса он ушел в колледж. Как сложилась его дальнейшая судьба, не знаю.

Мальчишка, который сейчас учится с моей дочерью в 6 классе, немножко поспокойнее. Но вот усваивать школьную программу он не может. Об этом я рассказывала в этой статье: «Каково нормотипичным детям учиться в классе с необычным ребенком?». Его мама уверена, что ради ее сына школьные уроки должны стать попроще, а требований к детям должно быть поменьше. Ну и все остальные ученики и родители должны с этим смириться.

Сложная тема. Я не была на месте мам детей с СДВГ. Понимаю, что таких детей нужно учить и социализировать. Но искренне не понимаю, почему это надо делать в ущерб остальным детям?

Как сделать так, чтобы все были довольны и спокойны за своих детей?