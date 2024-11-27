У ребенка болит живот: когда идти к гастроэнтерологу

В каких случаях нужно обращаться к детскому гастроэнтерологу, а в каких достаточно педиатра, и что делать родителям, если у ребенка болит живот, — рассказывает врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Алексей Головенко.

Большинство проблем с животом решит педиатр

Парадокс в том, что гастроэнтеролог реально нужен детям крайне редко. Новости СМИ2

Тут еще вопрос терминологии. Мы стараемся отталкиваться от зарубежных руководств, потому что там формируются современные представления о медицине. И вот там гастроэнтеролог — это в первую очередь эндоскопист, то есть врач, проводящий инструментальное исследование при помощи осветительной и оптической системы. Поэтому за границей ребенка направят к гастроэнтерологу, только если педиатр заподозрит серьезную патологию, например, болезнь Крона или целиакию.

Гастроэнтеролог не лечит диареи и запоры

У нас к гастроэнтерологу любят приходить с обычными запорами или диареями (которые, кстати сказать, чаще всего вирусной природы, и проходят — что с лечением, что без лечения — за пару дней). Все это в норме разруливает обычный терапевт, который более доступен, знает «предысторию» ребенка, его отношения с родителями, степень тревожности родителей — это тоже очень важно.

Незачем бежать к гастроэнтерологу, если ребенок принес из сада энтеровирус: инфекция пройдет раньше, чем вы попадете на прием. Я рекомендую заранее планово сходить к своему педиатру и обсудить, как корректировать обезвоживание в случае энтеровирусной инфекции. Это частая болезнь, особенно в детских коллективах или на отдыхе, и почти каждый родитель так или иначе с ней столкнется.

Смотрите на ребенка: крови в стуле нет, он в сознании, нет обезвоживания? Значит, рецепт один — отпаивать, отпаивать и отпаивать.



Грудных детей надо чаще кормить грудью, детям постарше давать как можно больше специальных растворов для пероральной регидратации или другое питье, которое ребенок в состоянии выпить — например, яблочный сок пополам с водой.

Боли в животе могут быть реакцией на стресс

То же самое можно сказать про спазмы в животе. Функциональные боли возникают в ответ на стрессы, депрессию, психологические проблемы, нервное напряжение, но, в отличие от органических болей, они не связаны с каким-либо заболеванием.

Например, есть здоровый ребенок с правильно устроенной кишкой. Но периодически, когда его отдают в детский садик, у него возникает запор. В этом случае родители должны проконсультироваться с педиатром, и по его рекомендации давать малышу специальные слабительные, поощрять к тому, чтобы он ходил в туалет, то есть создать комфортные условия. Для этого совсем не обязательно идти к гастроэнтерологу.

Физическое самочувствие ребенка зависит от его психологического состояния. Вот у него заболел живот — и мама каждый раз после этого устраивает цикл обследований. Это может невольно отпечатываться в его психике, и живот будет болеть все чаще и чаще. Поэтому всегда очень важно не только смотреть на ребенка, но и говорить с мамой.

В каких случаях надо обращаться к гастроэнтерологу

Реальный звоночек, когда пора идти к гастроэнтерологу, — это появление крови в стуле.

Такая ситуация у детей чаще всего возникает при запоре с трещиной заднего прохода. Тогда вы увидите яркие следы крови, и ребенок будет жаловаться, что попа болит, будет сдерживать позывы в туалет.

Это может быть аллергия: бывают аллергические колиты, то есть воспаление толстой кишки из-за контакта с аллергенами. Это тоже лечится, но мы в этой ситуации все-таки настораживаемся, потому что есть группа воспалительных заболеваний кишечника, тот же язвенный колит, которые лучше не пропустить.

У детей бывают врожденные заболевания, типа дефектов развития толстой кишки, когда им не удается сходить в туалет по-большому. Иногда у них находят воспалительные заболевания кишечника — болезнь Крона или язвенный колит. Мы ищем целиакию — врожденное заболевание, связанное с непереносимостью глютена. Для этого берется анализ крови, делаются гастроскопия, колоноскопия и прочее. К счастью, это очень редкие заболевания.

Заподозрить эти болезни могут сами родители и ведущий ребенка педиатр: например, если ребенок явно отстает в росте и развитии, а питается нормально. Е

Если у ребенка тяжелая патология, то тут явно будут и другие симптомы: ночные пробуждения из-за болей в животе, ночные позывы в туалет по-большому, частая рвота.

Большинство врожденных заболеваний проявляют себя очень рано, на первом году жизни. Вероятность, что у ребенка в семь лет вдруг появилось, например, сужение на уровне желудка, — это практически невероятный сценарий.

Что делать, если у ребенка болит живот: инструкция для родителей

Убедитесь, что у ребенка нормальная температура, его не рвет, он не сонливый, у него все нормально с сознанием. Эти симптомы могут указывать на серьезную патологию, и тогда вам придется вызвать врача.

Температура плюс боли в животе — это повод встревожиться, потому что детские аппендициты никто не отменял.

Успокойте ребенка, постарайтесь переключить его внимание. Если температуры нет, ребенок активен, он сам подошел к маме и сказал, что у него болит живот, то это лучшее, что вы можете сделать.

Если ребенок отвлекся — значит, в целом, все нормально. У детей в большинстве случаев боль в животе — это временная проблема. Она не является признаком ни аппендицита, ни каких-то других вещей. Это просто спазм, который во многом определяется, кроме пищи, еще и состоянием нервной системы. Переутомленный ребенок вполне может жаловаться на боль в животе.

В принципе, ребенку можно дать спазмолитик — то есть лекарство, расслабляющее мышцы кишки. Я не стал бы, конечно, давать совет чуть что, бежать в аптеку за спазмолитиками, но здравый смысл подсказывает: давать их в принципе можно. Например, таким спазмолитиком может быть довольно популярное за рубежом масло перечной мяты.

Следите за состоянием ребенка, обращайте внимание на любые изменения: повышение температуры, вялость, сонливость, спутанность сознания, длительные непроходящие боли. Если появился какой-то из перечисленных симптомов, вызывайте врача и не занимайтесь самолечением, потому что вы можете пропустить серьезную хирургическую патологию.

Если эпизоды с болями в животе повторяются довольно часто, то для собственного успокоения сходите к педиатру. Он проверит массу тела ребенка, узнает, как дела со стулом, с питанием, возможно, попросит сделать анализ кала на яйца глистов и паразитов. Этого обычно бывает достаточно.