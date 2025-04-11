Подготовка к ОГЭ по истории в 2025 году: полное руководство

Высокие баллы на экзамене после 9-го класса — основа для получения среднего профессионального образования на бюджетной основе или для дальнейшего обучения в школе по профилю. В статье рассмотрим, как правильно организовать подготовку к ОГЭ по истории в 2025 году.

Авторы и эксперты

Новости СМИ2 Для успешной сдачи ОГЭ нужно начать заблаговременно готовиться. источник: https://ru.freepik.com/

Экзамен проводят в письменной форме. Работу из двух частей необходимо выполнить за три часа. Для успешной сдачи рекомендуется набрать около 26 первичных баллов, что соответствует оценке «4» по пятибалльной шкале. Своим мнением о том, когда следует начать подготовку к ОГЭ по истории и как это сделать в 2025 году, с нами поделился Анатолий Сухарев, репетитор, эксперт ОГЭ и ЕГЭ по истории, основатель онлайн-курса «ЕГЭ близко. История с Анатолием Сухаревым».

Полезная информация об ОГЭ по истории в 2025 году

Основной государственный экзамен по истории относится к учебным предметам по выбору для школьников, окончивших 9-й класс.

Известно, что девятиклассники в конце учебного года сдают четыре предмета, из которых два — обязательных и два — на выбор. Но в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области проводится образовательный эксперимент. Согласно ему учащиеся этих трех регионов получили возможность сдавать только два экзамена — по русскому языку и математике. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Эксперимент распространяется на тех ребят, кто собирается продолжать свое образование в техникумах и колледжах. Те же школьники, что переходят в 10-й класс, будут также сдавать четыре экзамена. Если вы не живете регионах, выбранных в качестве экспериментальных площадок, то сдавать дополнительные предметы по выбору все же придется. И история — очень интересный предмет, открывающий самые широкие возможности в будущем.

Рассмотрим подробнее основные характеристики ОГЭ по истории в 2025 году.

Даты экзамена Основной период — 29 мая Досрочный период — 6 мая Дополнительный период — 9 сентября Резервные даты: 14 и 17 мая, 27 и 28 июня, 1 и 2 июля, 19, 22 и 23 сентября Форма экзамена Письменная Минимальный балл для сдачи 11 Максимальное количество баллов 37 Продолжительность 3 часа, или 180 минут Начало 10:00 утра по местному времени Дополнительные материалы и оборудование Не используются

Сроки сдачи экзамена установлены Приказом Министерства просвещения РФ (1).

Структура ОГЭ по истории

На официальном сайте ФИПИ опубликована демоверсия ОГЭ 2025 года (2). По ее структуре можно определить, как будут выглядеть экзаменационные вопросы:

их количество;

уровень сложности;

формы.

На основании этой информации школьники могут составить план подготовки.

Письменный экзамен состоит из двух частей и 24 заданий:

первая часть включает 17 вопросов с кратким ответом. Они направлены на определение верных вариантов. Решения должны быть в виде цифр, их последовательности, слов или словосочетаний;

вторая — 7 заданий с развернутым ответом, который необходимо записать правильно и при этом раскрыть тему. Это вопросы с 18-го по 24-й.

На выполнение обеих частей отводится три часа.

В 2025 году изменений в КИМ по истории нет.

Как оцениваются задания ОГЭ по истории

Проверка работ проводится двумя способами:

вопросы с 1-го по 17-й обрабатывает компьютер;

оставшиеся развернутые ответы — эксперты.

По итогам двух проверок выставляют первичные баллы.

Результаты оценивают на основании следующих критериев:

1 балл можно получить за задания № 2, 3, 5, 6, 8—12, 14—17. Ответ следует внести по форме, указанной в инструкции;

до 2 баллов присваивают за вопросы № 1 и 7. Оценку снизят, если один символ написан не на своем месте;

до 2 баллов также дадут за правильные ответы на задания № 4 и 13. Символы можно записывать в любом порядке. Если отсутствует или перепутан один символ, отметка будет снижена до единицы;

вторую часть работы оценивают по полноте и правильности ответов. За задания № 18—21 и 23 можно получить до 2 баллов, за № 22 и 24 — до 3.

Наибольший первичный балл — 37 (2). Он равен сумме всех выставленных отметок. Его переводят в оценку по пятибалльной шкале: «2» — 0—10, «3» — 11—20, «4» — 21—29, «5» — 30—37. Для отбора в профильные 10-е классы или поступления в учреждения среднего образования рекомендуется набрать около 26. Такой показатель считают конкурентоспособным (3).

Основные разделы и темы экзамена по истории

— В ОГЭ могут содержаться задания по периодам истории России с древности, условно от призвания варягов на Русь, до 1914 года, начала Первой мировой войны. К концу 9-го класса эти периоды ученики должны изучить в школе. По зарубежной истории события могут быть от зарождения цивилизации в Древнем Египте до нашей эры и тоже до Первой мировой войны, — поясняет Анатолий Сухарев.

Согласно демоверсии в первой части работы предстоит выполнить следующие типы заданий:

установить соответствие между событиями и годами;

сопоставить тезисы и факты;

определить изображение, термин, что происходило в определенный момент по описанию или найти лишнее из предложенного ряда;

воссоздать хронологию исторических событий;

выявить, какие явления относятся к конкретной эпохе;

проанализировать статистическую информацию, представленную в таблице, а также схему, изображение, текст.

Вторая часть состоит из семи заданий:

18—20 — вопросы направлены на разбор исторического источника;

21 — определение причинно-следственных связей;

22 — анализ текста, выявление и исправление ошибочных суждений в нем;

23 — сравнение исторических процессов и явлений;

24 — анализ ситуации, которая связана с деятельностью исторической личности.

Для успешного выполнения заданий ученик должен не только помнить фамилии и даты, но также понимать причины возникновения событий и их последствия, уметь проводить аналогии и анализировать иллюстративный материал.

Когда следует начинать подготовку к ОГЭ по истории в 9-м классе

Лучше начать готовиться к ОГЭ по истории как можно раньше. Уверенность на экзамене напрямую зависит от времени подготовки. Если приступить хотя бы за год, можно распределить учебную нагрузку более равномерно.

В том случае, когда ученик учит все события сразу с младших классов, ему требуется меньше времени, ведь он уже имеет достаточную базу знаний.

В некоторых экстремальных случаях, когда школьник начинает готовиться за несколько месяцев до ОГЭ, получить хорошие баллы можно. Но для этого придется погрузиться в изучение истории полностью, без отдыха и выходных. И полагаться не только на знания, но и на удачу.

— Когда стоит начинать подготовку? Ответ, проверенный временем, — «сегодня». Не надо ждать понедельника, сентября, нового года, последней недели перед экзаменом. Если тебе нужен хороший результат на ОГЭ, начинай заниматься сразу, как тебя посетила эта светлая мысль, — подсказывает Анатолий Сухарев. — Другое дело, что делать это надо с умом, потому что если готовиться бестолково, то и подготовки с 5-го класса будет недостаточно. Это доказывают результаты бедолаг, которые «готовились» только в школе и в итоге написали ОГЭ на «2». Просто смотреть случайные видео из интернета, читать «Википедию», нарешивать «РешуОГЭ» тут вряд ли поможет. Читать школьный учебник немного лучше, но для хорошего результата этого обычно очень мало. Нужна продуманная система подготовки.

При подготовке к ОГЭ по истории решайте демонстрационные варианты экзамена. источник: https://ru.freepik.com/

Как самостоятельно подготовиться к ОГЭ по истории: пошаговый план

Начните со знакомства с будущим экзаменом. Сделать это можно, изучив официальную документацию, расположенную на портале Федерального института педагогических измерений, или ФИПИ. К ней относятся:

демонстрационный вариант — это примеры заданий, похожие на те, которые будут на ОГЭ;

кодификатор — список всех тем и умений, которыми должен обладать школьник к окончанию 9-го класса и которые могут проверять на экзамене;

спецификация — включает перечень конкретных тем, встречающихся на ОГЭ. Следует ориентироваться именно на этот документ, если осталось мало времени до экзамена.

Если вы решили начать подготовку, следуйте алгоритму, который мы составили для вас совместно с экспертом.

1. Оцените текущий уровень знаний

Первый этап позволит проверить степень вашей подготовки по предмету и определить, каким темам следует уделить больше внимания. Решите столько демоверсий, сколько вам будет достаточно, чтобы разобраться в ситуации и ответить себе честно на этот вопрос.

— Лучше всего, если у вас есть знакомый преподаватель — эксперт ОГЭ. Он сможет оценить вторую часть так, как она была бы проверена на реальном экзамене, а там есть много нюансов, которые неизвестны или неверно трактуются «обычными» учителями, — отмечает Анатолий Сухарев.

2. Составьте план подготовки по темам

Выпишите все темы, которые указаны в кодификаторе и спецификации. Распределите их по конкретным датам и месяцам так, чтобы успеть освоить материал до начала ОГЭ. Если у вас есть время для итогового повторения, не забудьте учесть в плане и его.

Помните, что не стоит посвящать все свободное время подготовке. Постоянное изучение предмета без перерывов приведет к снижению продуктивности, ухудшению запоминания и, возможно, к тому, что вам уже будет все равно, какую оценку вы получите.

Учите материал последовательно, периодически возвращайтесь к пройденным темам и повторяйте их.

— Обычно ученик, а часто даже и учитель, планируют всего лишь однократное изучение всего курса истории. Это крайне рискованная тактика, потому что она предполагает, что ты — робот, который идеально все запоминает с первого раза, никогда не болеет, не ленится, не сбивает темп подготовки. Как вы понимаете, вероятность такого расклада близка к нулю. Поэтому я рекомендую заложить в план изучение всего курса истории минимум два раза или больше. Перед ОГЭ обязательно нужно быстро, хотя бы за месяц, повторить все темы. Иначе к концу обучения вы уже можете забыть, что там вообще было в этой Древней Руси, — рекомендует наш эксперт Анатолий Сухарев. — Также полезно закладывать в план что-то вроде разгрузочных недель, в которые вы сможете догнать свою программу, если заболеете или произойдут еще какие-то неожиданности. Если такого не случится — прекрасно, можно переходить к следующему пункту или повторить пройденный материал.

3. Изучите теорию по истории

Не нужно учить всю историю человечества. Темы указаны в кодификаторе и спецификации, при подготовке опирайтесь на них.

Для успешного прохождения ОГЭ по истории нужно знать основные даты. Существует несколько мнемотехнических приемов, облегчающих процесс запоминания:

стройте хронологию событий. Можно в виде ленты или графика в тетради;

пишите шпаргалки. Они помогают определить главные мысли и акцентировать на них внимание. Использовать их на самом экзамене нельзя;

создавайте интеллектуальные карты. Это визуализация событий или определенной последовательности с отражением взаимосвязей элементов. Например, кто участвовал в сражении, когда и где, к чему оно привело;

соберите досье на исторических личностей. Приложите изображение и всю информацию, которую вам удастся найти, в том числе известные высказывания историков или упоминания в литературе.

Пишите все от руки, так материал лучше запомнится.

Помимо учебного пособия, обратитесь и к другим источникам. Это могут быть, например, исторические подкасты, документальные фильмы.

— По задумке для изучения теории должно хватить школьного учебника. В реальности задания экзамена часто требуют намного более глубоких знаний. Лучше всего, если ваш преподаватель давно следит за форматом ОГЭ и знает, что там спрашивают. Тогда он поможет вам найти нужный материал, — подсказывает наш эксперт.

4. Решайте задания по каждому разделу

Чередуйте изучение теории с практикой. Закрепляйте знания по каждому пройденному разделу решением тестов по соответствующей теме. Отрабатывайте возникшие ошибки, разбирайте непонятные вопросы, научитесь работать с картами.

На схемах при сдаче экзамена могут быть отображены географические перемещения народов и другая информация. А вам предстоит, например, определить по ним век и изображенное событие.

5. Следите за временем

При подготовке отсчитывайте три часа на прохождение работы. Учитесь отвечать на вопросы быстро и в соответствии с критериями оценки.

Материалы и ресурсы для подготовки к ОГЭ по истории с нуля

У девятиклассников есть несколько способов подготовиться к ОГЭ. Они могут заниматься сами с помощью разных образовательных сайтов или учебников, работать вместе с репетитором или записаться на специальные курсы в интернете.

Рассмотрим эти варианты подробнее.

Онлайн-платформы с заданиями

На таких образовательных порталах представлены задания для подготовки к ОГЭ. Это такая хорошая тренировка по отработке конкретных тем.

Например, в открытом банке заданий ФИПИ можно найти экзаменационные вопросы прошлых лет. Здесь нет правильных ответов, их следует найти самим, но в случае ошибки появится надпись «Неверно».

Вот несколько онлайн-платформ, которые можно использовать для подготовки к ОГЭ по истории:

«Сотка Онлайн» . Платформа предлагает интерактивные курсы по истории с разбором заданий ОГЭ. Удобный интерфейс и доступ к материалам 24/7 делают подготовку эффективной и комфортной.

. Платформа предлагает интерактивные курсы по истории с разбором заданий ОГЭ. Удобный интерфейс и доступ к материалам 24/7 делают подготовку эффективной и комфортной. «99 баллов» . Ресурс предоставляет теоретические материалы и практические задания, соответствующие формату ОГЭ. Подходит для самостоятельной подготовки с возможностью отслеживания прогресса.

. Ресурс предоставляет теоретические материалы и практические задания, соответствующие формату ОГЭ. Подходит для самостоятельной подготовки с возможностью отслеживания прогресса. «Лектариум» . Платформа предлагает видеолекции и тесты для подготовки к ОГЭ. Удобный формат обучения с возможностью повторения материала в любое время.

. Платформа предлагает видеолекции и тесты для подготовки к ОГЭ. Удобный формат обучения с возможностью повторения материала в любое время. «Парта Онлайн». Ресурс предлагает теоретические материалы и практические задания для подготовки к ОГЭ. Удобный формат для самостоятельного изучения.

Онлайн-курсы

Такие курсы позволяют систематизировать знания и получить дополнительные материалы. Здесь важно уметь работать самостоятельно и не откладывать обучение. Минусом может стать то, что некоторые занятия проходят в прямом эфире по определенному расписанию, которое может не совпадать с вашим.

Например, на курсах в «Фоксфорде» обещают подготовить не только по теоретической части, но и научить решать задания с развернутым ответом. «Умскул» включает разбор заданий и теорию и подходит для системной подготовки с поддержкой кураторов. «Тетрика» предлагает индивидуальные занятия с репетиторами и доступ к интерактивным заданиям. Подготовка адаптируется под уровень ученика.

Сборники, пособия и учебники с заданиями

Существуют специальные справочники и пособия для подготовки к ОГЭ по истории. В них можно найти образцы бланков, тематические таблицы, иллюстрации, критерии оценки заданий, примеры того, как аргументировать ответ с опорой на исторические факты. Они могут быть составлены в соответствии с кодификаторами.

Подойдут и стандартные школьные учебники. В них не всегда есть вся информация, необходимая для получения наивысшего балла, но они хороши для подготовки. Атласы должны соответствовать учебникам, по которым вы занимаетесь.

«ОГЭ-2025. История. Типовые экзаменационные варианты 30 вариантов». Автор И. Артасов;

«ОГЭ-2025. История. Типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов». Автор И. Артасов;

«Всеобщая история. Весь школьный курс». Авторы Р. Пазин, А. Морозов.

Занятия с репетитором — хороший вариант подготовки к сдаче ОГЭ по истории. источник: https://ru.freepik.com/

Занятия с репетитором

Репетитор может адаптировать программу обучения с учетом уровня знаний и времени, оставшегося на подготовку. Материал будет представлен в систематизированном виде. На занятиях вы будете не только учить теорию, но также разбирать иллюстрации, решать реальные задачи и получать обратную связь.

Музеи и выставки

Посетите исторические музеи в вашем городе, в том числе интерактивные. Также можно найти онлайн-экскурсии, для этого вам даже не придется выходить из дома.

Как избежать ошибок на ОГЭ и получить максимальный балл

Основные проблемы, которые могут возникнуть на экзамене, связаны с волнением, невнимательностью и неправильным распределением времени. Рассмотрим их подробнее и разберем, как этого можно избежать.

Волнение. Школьник может растеряться из-за стресса. Справиться с эмоциями помогут постоянные тренировки и подготовка перед ОГЭ, а также дыхательные техники на самом экзамене.

Невнимательность. Возможны пропуски деталей в условии задания или ошибки при переписывании ответов. Вчитывайтесь в каждое задание и проверяйте ответы сначала на черновике, а затем и в бланке. Переписывайте записи сразу, потом вы можете забыть это сделать.

Потеря времени. Помните, что ОГЭ по истории длится три часа. Ученики могут долго разбирать сложные задания, забывая о простых. Чтобы этого избежать, начинайте с наиболее понятных вопросов и не задерживайтесь на одном месте.

Ошибки в оформлении работы. Потренируйтесь заполнять бланки заранее. Такие недочеты могут привести к потере баллов или даже к невозможности проведения проверки.

Для успешной сдачи ОГЭ нужно начать заблаговременно готовиться, решать демоверсии предыдущих лет и задания из специальных сборников, научиться распределять время и тренировать внимательность.

Советы эксперта

Важное дополнение от Анатолия Сухарева, репетитора и эксперта ОГЭ по истории:

— Чаще всего для практики используют сайт «Решу ОГЭ». Но фактически это просто склад заданий, составленных разными людьми, без серьезной проверки и редактуры. Наряду с действительно полезными заданиями там много выдуманных, которые не соответствуют формату экзамена. Так что пользоваться им нужно с большой осторожностью, а лучше не пользоваться, если занимаешься с опытным специалистом, который понимает, какие должны быть задания в ОГЭ.

Намного полезнее для практики использовать официальный сайт ФИПИ, разработчиков экзамена. Но этот сайт очень неудобный, в нем даже нет ответов на задания, можно только узнать, правильно или неправильно ты ответил.

У меня, как и у других опытных преподавателей, есть наработанный банк заданий из реального ОГЭ, который я и использую на уроках со своими учениками.

Главное о подготовке к ОГЭ по истории

ОГЭ по истории состоит из двух частей, на решение которых отводится три часа.

1. Каждое задание оценивают по определенным критериям, знание которых помогает правильно распределить усилия во время подготовки.

2. При изучении истории опирайтесь на темы, указанные в кодификаторе и спецификации на сайте ФИПИ.

3. Для равномерного распределения нагрузки и проработки всех необходимых материалов начните готовиться в начале 9-го класса.

4. Возможно подготовиться самостоятельно. Для этого начните с оценки уровня своих знаний, составьте учебное расписание, изучайте теорию и закрепляйте каждый пройденный раздел практическими тренировками.

5. Готовьтесь с опорой на различные источники информации: онлайн-платформы с заданиями, курсы, учебные пособия и сборники, обратитесь за помощью к репетитору, посещайте музеи. Так вам будет легче запомнить информацию.

6. Вы сможете добиться максимального балла, если справитесь с волнением на экзамене, будете внимательны и правильно распределите время.

Список источников:

1. Приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 11.11.2024 № 788/2090 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2025 году».

2. Демоверсии, спецификации и кодификаторы. ФИПИ.

3. Шкала перевода баллов ОГЭ в оценки в 2025 году.