Куриные бёдра в томатно-сметанном соусе

Для приготовления куриных бёдер в томатно-сметанном соусе подготовить из списка необходимые ингредиенты.

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Куриные бёдра хорошо промыть и просушить на бумажных полотенцах. Почистить лук, морковь, чеснок и имбирь.

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Лук нарезать четверть-кольцами, морковь - кружочками, измельчить чеснок и натереть на тёрке имбирь.

Фото 3

В сковороде разогреть растительное масло, добавить имбирь и чеснок, слегка обжарить - до появления аромата. Добавить в сковороду лук с морковью и жарить ещё 3-4 минуты.

Фото 4

Овощи раздвинуть, и выложить в сковороду бёдрышки кожей вниз. Жарить 5 минут.

Фото 5

Измельчить в блендере томаты и добавить их в сковороду вместе с соком, в котором они находились.

Фото 6

Добавить в сковороду сметану и приправу для курицы или любую другую на ваш вкус. Посолить и поперчить блюдо.

Фото 7

Сковороду накрыть крышкой и готовить курицу 35 минут на небольшом огне. Спустя время мясо проткнуть вилкой: если она свободно входит в мякоть, курица готова.

Фото 8

Куриные бёдра выкладываем на тарелку и подаём к столу.

Фото 9

Приятного аппетита!