Куриные бёдра в томатно-сметанном соусе

Ингредиенты
Куриные бёдра - 6 шт.
Томаты в собственном соку - 400 г
Имбирь свежий - 1-2 см
Чеснок - 1 зубчик
Сметана - 2 ст.л.
Морковь - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Растительное масло - 50 мл
Соль, перец - по вкусу
Приправа для курицы - по вкусу
- 156 кКал
- 55 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления куриных бёдер в томатно-сметанном соусе подготовить из списка необходимые ингредиенты.
Куриные бёдра хорошо промыть и просушить на бумажных полотенцах. Почистить лук, морковь, чеснок и имбирь.
Лук нарезать четверть-кольцами, морковь - кружочками, измельчить чеснок и натереть на тёрке имбирь.
В сковороде разогреть растительное масло, добавить имбирь и чеснок, слегка обжарить - до появления аромата. Добавить в сковороду лук с морковью и жарить ещё 3-4 минуты.
Овощи раздвинуть, и выложить в сковороду бёдрышки кожей вниз. Жарить 5 минут.
Измельчить в блендере томаты и добавить их в сковороду вместе с соком, в котором они находились.
Добавить в сковороду сметану и приправу для курицы или любую другую на ваш вкус. Посолить и поперчить блюдо.
Сковороду накрыть крышкой и готовить курицу 35 минут на небольшом огне. Спустя время мясо проткнуть вилкой: если она свободно входит в мякоть, курица готова.
Куриные бёдра выкладываем на тарелку и подаём к столу.
Приятного аппетита!
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