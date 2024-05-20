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Куриные бёдра в томатно-сметанном соусе

Вкусная и мягкая курочка в томатно-сметанном соусе с нотами имбиря. Получается много вкусной подливы, которой можно полить любой гарнир.

Ингредиенты

Куриные бёдра - 6 шт.

Томаты в собственном соку - 400 г

Имбирь свежий - 1-2 см

Чеснок - 1 зубчик

Сметана - 2 ст.л.

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Растительное масло - 50 мл

Соль, перец - по вкусу

Приправа для курицы - по вкусу

  • 156 кКал
  • 55 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления куриных бёдер в томатно-сметанном соусе подготовить из списка необходимые ингредиенты.

Фото 1

Куриные бёдра хорошо промыть и просушить на бумажных полотенцах. Почистить лук, морковь, чеснок и имбирь.

Фото 2

Лук нарезать четверть-кольцами, морковь - кружочками, измельчить чеснок и натереть на тёрке имбирь.

Фото 3

В сковороде разогреть растительное масло, добавить имбирь и чеснок, слегка обжарить - до появления аромата. Добавить в сковороду лук с морковью и жарить ещё 3-4 минуты.

Фото 4

Овощи раздвинуть, и выложить в сковороду бёдрышки кожей вниз. Жарить 5 минут.

Фото 5

Измельчить в блендере томаты и добавить их в сковороду вместе с соком, в котором они находились.

Фото 6

Добавить в сковороду сметану и приправу для курицы или любую другую на ваш вкус. Посолить и поперчить блюдо.

Фото 7

Сковороду накрыть крышкой и готовить курицу 35 минут на небольшом огне. Спустя время мясо проткнуть вилкой: если она свободно входит в мякоть, курица готова.

Фото 8

Куриные бёдра выкладываем на тарелку и подаём к столу.

Фото 9

Приятного аппетита!

Куриные бёдра в томатно-сметанном соусе, рецепт с фото
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