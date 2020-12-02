Учителей пробрало: помимо дистанта, их еще и заставили оправдываться за провал ВПР

Впервые с момента прихода Владимира Путина к власти, то есть за последние 20 лет, сложилась ситуация, когда самые лояльные власти бюджетники - учителя готовы к бунту. После всех оптимизации и завала с бумагами, а также весеннего дурдома с дистанционкой и ЦОС (которые, если кто не понимает, отменяют не только образование для школьников но и самих учителей вместе со школой) последней каплей стали «рекомендации» от Минпросвещения всем учителям-предметникам за неделю объяснить по каждому ученику, классу, параллели и общеобразовательной организации, почему те написали ВПР не так. Притом сделать это в виде аналитических справок, а также до конца года переписать учебные программы, дабы срочно заткнуть дыры в отчетности, появившиеся благодаря действиям министерств. По факту мы имеем открытую попытку со стороны чиновников объявить виновными в провале педагогов, то есть банально «перевести стрелки».





Надо отдать должное «нашим» высокопоставленным чиновникам из правительства, особенно из Министерства просвещения. Ухитриться довести до готовности бунта учителей, тут даже не постараться нужно, а талант иметь. Но нет предела совершенству и уже неделю те, кто поддерживал власти, даже когда те забывали свои обещания и протаскивали оптимизации, сегодня готовы идти на улицы, увольняться или просто врать, дабы отстали, с последующим поиском работы в частной школе или репетитором.



Все дело в том, что власти от образования получили реальные итоги весеннего дистанта в виде результатов Всероссийских проверочных работ и, судя по реакции, прослезилось. «Предварительные итоги Всероссийских проверочных работ показывают некоторое снижение результатов по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. "В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации они были проведены не весной, а осенью в начале учебного года. В них приняли участие более 7 млн учащихся из 37 тысяч школ. Общее количество участников ВПР возросло по сравнению с прошлым годом. Предварительные данные свидетельствуют о некотором снижении результатов ВПР в этом году по сравнению с прошлым», - сухо рассказали чиновники Рособрнадзора РИА Новости.



Остается понять, что такое «некоторое снижение»? Это когда вместо одной ошибки в диктанте, появилось две? Данные по итогам ВПР в целом по стране, в отличие от прошлых лет, Рособрнадзор выкладывать не спешит. И есть тому веская причина. «Первые результаты работ оказались весьма плачевными, во многих классов результат, равнозначный двойке, получили не менее половины ребят, а где-то вообще все школьники. Проблемы возникли даже у прошлогодних отличников, успеваемость которых резко снизилась после весенней удаленки», - писали еще в октябре СМИ. Впоследствии подобное сотрудники РИА «Катюши» многократно слышали от общественников и самих чиновников в личных беседах.



В общем, случилось именно то, что ожидали – падение общего уровня образования в стране на фоне сохранения и даже увеличения его в частных школах для «детей приличных людей». Это, в целом, не новость. Об этом говорили ученые, которые недавно писали открытое письмо против цифровой школы, родители от Москвы и до Алтая, которые даже в пандемию вышли на митинги и даже депутаты Госдумы.



И вот тут начинается старинная русская игра – найди виноватого. Министерство просвещения виновато быть не может – оно же министерство, министр Кравцов, само собой, тоже. Он вообще самый «продвинутый». Не может быть виноват и дистант – Герман Оскарович обидится и ВШЭ возмутится. Детей обвинить в том, что они малость отупели, тоже как-то смешно. И вот, методом исключения мы получаем крайних – это учителя. Это они, подлецы эдакие, не смогли обеспечить, обучить, донести и рассказать светлые мысли Грефа с Песковым и их подшефных чиновников Минпросвещения и Рособрнадзора. Мысли, правда, были путанные и часто менялись, но все равно – должны были предугадать. Иначе, зачем их держать.



Судя по всему, так и родилась идея заставить учителей отчитаться за каждого ученика, каждый класс, каждую параллель, общеобразовательную организацию, почему те написали ВПР не так. Да не просто отчитаться, а в виде кучи аналитических справок и таблиц. А также немедленно – до Нового года, переписать учебные программы, дабы эти недочеты исправить. И срок для всего этого нашим учителям дали огромный – целую неделю. А то привыкли там про своих Есениных и Менделеевых трындеть – делом заниматься надо, а не детьми, отчеты министерству писать.



Все это Министерство просвещения направило в органы управления образованием в виде «Методических рекомендации по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» Документ был опубликован 20 ноября, до учителей доведен, как они сообщили «Катюше», в прошлую пятницу, а где и в понедельник 30 ноября. А уже до 1 декабря нужно внести все необходимые изменения в рабочие программы. Для понимания, в нормальной городской или поселковой школе у нормального учителя предметника 100-150 учеников и по каждому из них надо дать анализ за два дня. «В результате проведенного анализа определяются проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов. Результаты такого анализа оформляются в виде аналитических справок, в которых отображаются дефициты по конкретному учебному предмету. Документом рекомендуется создать дорожные карты по борьбе с выявленными «дефицитами» в форме аналитической справки и внести изменения в рабочие программы изменения, «направленные на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Минпросвещения настоятельно рекомендует также разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на основе данных о выполнении отдельных заданий», - сообщает сей чудесный документ.



Как шутят учителя на форумах, в начальном варианте была еще идея потребовать видео скаканья педагогов с бубном вокруг школы и прославлением Минпросвещения и Рособрнадзора, но потом решили «не нагнетать». Впрочем, «не нагнетать» уже не вышло – учителя все-таки взорвались. Впрочем, здесь лучше дать им слово самим. Вот только некоторые из комментариев форума педагогов

«REALITY ШКОЛА» в «Яндекс дзен».

















Таких 281 комментариев. И ни одного, где бы восхвалялась «мудрость» нашего начальства. В итоге, одни бросили заявления на увольнения, вторые честно признались в опросе профсоюза «Учитель», что просто взяли цифры с потолка (таких, как сообщает портал «Педсовет» набралось 11%, то есть больше, чем каждый десятый педагог-предметник).



Третьи заговорили о готовности идти на улицу против беспредела в школах со стороны чиновников – пикеты, митинги, да все, что угодно, дабы донести до верхов, что дальше край – через десять лет, если не раньше, у нас начнут падать самолеты и взрываться атомные станции, ибо на них просто будет некому работать. Именно об этом РИА «Катюша» сказал учитель со стажем физики свыше 20 лет Николай У. из Челябинска. «За последние два-три года у нас и так беда с учениками и их знаниями, не говоря про поведение. Раз за разом мы говорим, что надо менять подход к учебе и возвращаться к опыту советской школы, пусть и обновленному. Иначе следующие пару десятилетий мы получим «Эпоху катастроф». Уровень образования в школе даст поколение, которое не только не будет толком знать Пушкина и Достоевского, историю и географию. Это плохо, но не так страшно, как то, что не знание физики и химии даст нам поколение дилетантов, которые будут управлять самолетом, не зная аэродинамики и работать на АЭС не подозревая о принципе расщепления ядра. А дальше будут аварии и катастрофы, в которых новоявленные специалисты будут кричать «Алиса подскажи». Да, мы можем уволиться, мне не стыдно уходить, среди моих учеников есть и те, кто сегодня работает в научных институтах, связав жизнь с моим предметом. Но дальше что? Врачей уже «оптимизировали», а теперь воем про «караул с пандемией», сейчас «оптимизируют» учителей – мы же «быдло молчаливое». Пора сказать свое слово и нам», - написал нам свой крик души Николай.



Понятно, что учителя литературы и истории поспорят с ним о важности предметов, но по сути, у нас впервые со времен прихода к власти Путина сложилась ситуация, когда учителя готовы бунтовать или устраивать массовые увольнения, как это делали врачи в прошлом году. Притом, ситуация с кадровым составом в школах и без того аховая. Еще в мае 2019 года, то есть полтора года назад, по словам уволенного министра просвещения Ольги Васильевой, кадровый дефицит учителей в регионах составляет примерно 10-11 процентов. В 2020 году нехватка педагогов в российских школах составит 180 тысяч человек. При этом из 73 тысяч человек, ежегодно поступающих на бюджет в педагогические вузы, только 33-34 тысячи работают в школах. Доля молодых педагогов (до 29 лет) — всего 5,5 процента.



Притом, на сегодня кадровый голод явно превысил ожидаемый Васильевой, так как после объявления новых норм работы, в августе-сентябре прошла волна увольнений. Статистики, как и по итогам ВПР нет, но только в одной Калининградской области за летний период 2020 года уволились 318 учителей. "Не знаю, с чем это связано: пандемия или нет", — заявила 25 августа на пресс-конференции в Калининграде министр образования региона Светлана Трусенева.



И теперь у нас вероятна «вторая волна» увольнений, физику снова придется преподавать географу, а историю – учителю физкультуры, зато светлоликие чиновники смогут 17 декабря бодро отчитаться президенту, что все у них хорошо. Хотя, у них вероятно и правда, все неплохо. А вот в образовании с такими «великими руководителями», явно не очень. С другой стороны, Грефа и Песковым выгодны увольнения – чем меньше учителей, тем быстрей будут закрываться и «оптимизироваться» школы, и тем активней будет внедряться дистанционное недообучение.



РИА Катюша