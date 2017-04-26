Ювенальщики хотят загнать детей в ящик

Лоббисты ювенальной юстиции готовятся запустить в Государственной Думе очередную антисемейную провокацию, легализуя, вопреки мнению Церкви и родительских организаций, давнюю мечту об узаконивании т.н. «бэби боксов» - специальных ящиков, где несознательные женщины, не желающие воспитывать своих детей, могут от них избавиться.



Нынешняя попытка узаконить бэби боксы—не первая. В 2015 году соответствующий законопроект внес «сенатор от Госдепа»Константин Добрынин и примкнувший к нему сенатор Вадим Тюльпанов. Инициатива должна была, среди прочего, узаконить уже существующие в некоторых регионах благодаря прозападным ювенальным фонам детские ящики (о том, что в эти «боксы» подкидывают в основном котят, авторы законопроекта скромно умолчали). Против детских ящиков выступили родительские организации, справедливо рассудившие что возможность анонимно избавиться от ребенка есть не что иное как провокация, которая направлена на разрушение института материнства и формирование рынка детей . Неслучайно в некоторых регионах, параллельно с «бэби боксами», заговорили о легализации «анонимных родов»: западные «партнеры» мечтают превратить Россию в своеобразный «инкубатор».



В частности, Общественный уполномоченный по защите семьи в Петербурге в своих обращениях прямо призвал депутатов отказаться от легализации бэби боксов: «Под предлогом «спасения» грудных детей заинтересованные чиновники разного уровня и связанные с ними «общественники», используя средства массовой информации и административный ресурс органов власти, манипулируют общественным мнением, желая законодательно легализовать установленные в ряде регионов «пилотные» «бэби-боксы»… Мы провели расследование внедрения ящиков для младенцев «бэби-боксов» и считаем, что данный проект опасен и деструктивен по своей сути, является одним из звеньев бесчеловечных программ по сокращению численности населения нашей страны, направлен на разрушение традиционных семей и общества в целом, на развращение подрастающих поколений. Отечественные идеологи внедрения «бэби-боксов» не афишируют авторов идеи создания ящиков для младенцев в России, а вот на сайте«Бэби-бокс в Латвии» прямо назван автор идеи создания «Baby Box» – фармацевтическая компания «Gedeon Richter» (Венгрия), которая закономерно избрала для реализации своей идеи представителей латвийской PR-компании.



Российский благотворительный фонд с благозвучным названием «Колыбель надежды», активно продвигающий в нашей стране внедрение «бэби-боксов» в рамках своего «федерального социального проекта», называет организацию «Бэби-бокс в Латвии» своим другом и партнёром . Добиваясь внедрения «бэби-боксов» в России, носители данной идеи наделяют ящики для брошенных младенцев исключительно позитивными названиями – «окна жизни», «окна надежды», «место спасения жизни нежеланного ребенка», при этом одновременно причисляют потенциальных родителей-убийц новорождённых, пожелавших анонимно избавиться от собственного беспомощного ребёнка, к лицам, сделавшим «ответственный» выбор».



Обращения общественников имели результат: против детских ящиков выступила Русская Православная Церковь и тогдашний уполномоченный по правам ребенка при Президенте Павел Астахов. А сенатор Елена Мизулина внесла свой законопроект о запрете бэби боксов в России. В результате вопрос был снят с повестки дня. Но, как казалось, не надолго.



В сентябре 2016 года на должность Уполномоченного по правам ребенка при Президенте вместо Павла Астахова была назначена Анна Кузнецова—которая с первых же дней работы в должности стала занимать соглашательскую позицию, в том числе и по вопросу бэби-боксов. Так, госпожа Кузнецова приблизила к себе, включив в состав общественного совета при Уполномоченном, одну из главных лоббисток «бэби боксов», руководителя фонда «Колыбель надежды» Елену Котову









По оперативным данным, госпожа Кузнецова взаимодействовала с Котовой и до своего назначения Уполномоченной—а после вступления в должность рассматривала возможность назначения этой дамы председателем общественного совета (как уже сообщала «Катюша», Котова, увы, является не единственным подобным персонажем в окружении Уполномоченной: одна любительница фотографироваться в неглиже Кристина Потупчик чего стоит ).



В начале 2017 года руководитель движений «Народный собор» и «Стратегия» Анатолий Артюх обратился в прокуратуру Пермского края с просьбой организовать прокурорскую проверку фонда Котовой. "Некоторые чиновники с подачи НКО пытаются распространить бэби-боксы, в этом есть коррупционная составляющая и чисто экономический интерес—заявил Артюх - Если в каждый город поставить по бэби-боксу, который стоит несколько миллионов рублей, то я предполагаю, что это будет неплохим бизнесом. Но такой бизнес на проблемах общества разрушает наши национальные традиции. При том что есть и более цивилизованные способы отказаться от ребенка, можно оставить его в детском доме. Однако такой способ не дает возможности получить выгоду».



На фоне всех этих скандалов в дело снова вступил неугомонный сенатор Тюльпанов вместе с примкнувшей к нему ювенальщицей Оксаной Пушкиной и еще несколькими депутатами—единороссами, которые в марте 2017 года внесли новый законопроект № 133733-7 О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в части создания мест для анонимного оставления ребенка). Суть этой инициативы—в том чтобы наделить правом создания мест для анонимного оставления детей, регионы (текст законопроекта см. тут http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=133733-7&02).



Профильный комитет Думы по вопросам семьи, женщин и детей уже дал положительный отзыв на законопроект—и он может быть внесен в повестку дня в любой момент. Учитывая опыт прежних ювенальных инициатив, скорее всего, это будет сделано под праздники или во время школьных каникул, когда родители вывозят детей на дачу, и организовать сопротивление сложнее. При этом, по имеющейся информации, фракция Единая Россия уже приняла решение о поддержке данного законопроекта. В частности, в Санкт-Петербурге некий "Клуб сторонников" партии "Единая Россия" по главе с бывшим вице-губернатором Василием Кичеджи с 24 апреля по 5 мая намерен провести «серию региональных дискуссий» по вопросу установки бэби-боксов в регионах.



Общественный уполномоченный по защите семьи в Петербурге просит отправлять в Думу и руководству «Единой России» письма и телеграммы с просьбой отказаться от планов по легализации «бэби боксов».



РИА Катюша