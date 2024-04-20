Как младенцы видят родителей? Отвечает детский офтальмолог

– Как я уже сказал, 4-5% зрения дают возможность малышу видеть все предметы очень нечетко, как бы в тумане, причем крупные предметы выделяются на общем фоне. Первые два-три месяца ребенок видит те предметы, которые находятся близко от него — на расстоянии не больше 20-25 см. Поэтому лицо мамы в момент кормления, которое находится как раз в области видимости, запоминается очень быстро. Хотя кроха узнает ее прежде всего по запаху, по звуку биения сердца, по той чувствительности, которые во взрослом состоянии теряются безвозвратно.