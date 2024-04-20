Как младенцы видят родителей? Отвечает детский офтальмолог

Взрослый человек почти 80% информации получает благодаря зрению. Новорожденный в этом плане ничуть не отстает. Кроме того, внимательно смотря на мир, он развивается физически, умственно и эмоционально. Мамы стараются ловить взгляд своих детей, им интересно знать, как развиваются их глазки, как новорожденные видят своих родителей и, самое главное, почему им все время кажется, что ребенок немного косит...
На наши вопросы ответил детский офтальмолог, академик АМТН РФ, доктор медицинских наук, руководитель детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Эрикович Азнаурян.
– Когда новорожденный начинает что-то видеть?
– Если малыш родился в срок и его глазная система сформирована правильно, как и та часть головного мозга, которая отвечает за работу зрительных анализаторов — то он видит сразу после рождения. Конечно, только что родившийся малыш видит откровенно плохо — не больше 4-5% от того, что видит взрослый человек с хорошим зрением.
Зрительная система — самая сложная в организме. Об этом свидетельствует тот факт, что 40% активности мозга приходится на управление зрительной системой (и у взрослых и у новорожденных).
Если сравнивать зрительную систему с компьютером, то глаза у нас — видеокамеры, а вот серверы, видеокарты и монитор находятся в головном мозге. Зрительная система начинает работать тогда, когда в мозг начинают поступать импульсы, т.е. с первого момента, когда кроха открыл глаза.
– А что именно ребенок видит? И как младенец видит родителей в первые дни жизни?
– Как я уже сказал, 4-5% зрения дают возможность малышу видеть все предметы очень нечетко, как бы в тумане, причем крупные предметы выделяются на общем фоне. Первые два-три месяца ребенок видит те предметы, которые находятся близко от него — на расстоянии не больше 20-25 см. Поэтому лицо мамы в момент кормления, которое находится как раз в области видимости, запоминается очень быстро. Хотя кроха узнает ее прежде всего по запаху, по звуку биения сердца, по той чувствительности, которые во взрослом состоянии теряются безвозвратно.
К концу первого месяца жизни малыш видит немного дальше — на расстоянии 30 см, он умеет следить за предметом, различать силуэты, причем на расстоянии до 1 метра. В полтора месяца кроха отличает круглые объемные предметы, например, шар. К трем месяцам ребенок способен различать лицо не только мамы, но и тех, кто находится с ним в постоянном контакте — папы, бабушки, няни.
К четырем месяцам малыш различает движущиеся игрушки, а к полугоду начинает четко видеть мелкие предметы. А к одному году он видит почти как взрослый человек, хотя зрение развивается еще несколько лет, примерно до 3-4 лет.
В самую первую неделю жизни ребенок не может останавливать взгляд на предмете более чем на 3-4 секунды, а через четыре месяца взгляд уже уверенно фокусируется на чем-то, что его заинтересовало. А вот картинку в целом он не воспринимает примерно до 1 года.
– А когда малыш начинает различать цвета?
– Поначалу он не воспринимает одинаково яркие цвета, это умение придет к 2,5 месяцам. Основные цвета ребенок различает примерно к 5-му месяцу жизни. Оттенки — гораздо позже.
– Что касается зрительного контакта — надо ли его налаживать? Как новорожденные дети видят родителей — различают ли они, например, улыбку?
– Конечно! Ваша мимика и улыбка очень помогут наладить с ребенком зрительный контакт. Лучше всего, как говорилось выше, если ваше лицо находится на расстоянии не более 20-25 см от глаз ребенка. Ну и поговорите с крохой — негромко, спокойно, с ласковой интонацией.
– На что малыш больше любит смотреть?
– Безусловно, на маму — ее лицо самое прекрасное для него. А также на игрушки ярких цветов, особенно на черно-белые геометрические узоры, фигуры. Если близкие ему взрослые резко меняют внешний облик, он может отвернуться и даже расплакаться.
– На что нужно обратить внимание родителям, чтобы не пропустить признаки болезней глаз?
– Я не буду говорить о банальных случаях конъюнктивита. Но надо внимательно отнестись к возможным проблемам со зрением в том случае, если кроха в группе риска: он родился недоношенным или у него отягощена наследственность, т.е. если кто-то из родителей или оба сразу имеют близорукость, косоглазие, дальнозоркость, астигматизм.
Но даже если родители в плане зрения здоровы, то насторожитесь, если кроха ведет себя неадекватно, когда, например, вы вошли в комнату и включили свет, а не спящий малыш, вместо того, чтобы дернуться и зажмурится, лежит спокойно, не реагирует на свет. Или если он в 1-1,5 месяцев не видит мать, которая отошла от него на расстояние около метра и плачет. Если глазки начинают «бегать», малыш не может сфокусировать взгляд на чем-то одном.
– Бытует мнение, что все дети рождаются с косоглазием, а потом это проходит.
– Ничего подобного! Просто у новорожденных глаза близко посажены, плюс широкая переносица, т.е. лицевой скелет еще не сформирован. Со временем, к 6 месяцам, все выправляется и создается впечатление, что косоглазие ушло. А вот если у малыша один глаз смотрит прямо, а второй «уходит» вверх, вниз, право или влево, то это реальное косоглазие и надо идти к врачу.
– Нужен именно детский офтальмолог?
– Да, обязательно. У нас в стране, к сожалению, таких специалистов очень мало. А зря — ведь врач должен учитывать все нюансы детского организма, знать по месяцам этапы развития и быть опытным именно в работе с детьми.
Фото на обложке: Freepik
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