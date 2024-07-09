Ингредиенты
Молоко - 350 мл
Пшеничная мука - 100 г
Сыр Фета - 100 г
Яйца куриные - 2 шт.
Сахар - 3 ст.л.
Масло для жарки - 3 ст.л.
Соль - 1 щепотка
- 209 кКал
- 40 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Во время Масленичной недели начинаются на моей кухне всяческие блинные эксперименты - и классические рецепты видоизменяются, и начинки различные придумываются. Начинку в виде сыра Фета сложно назвать какой-то уж очень сложной или оригинальной - вроде сыр и сыр. Но как же вкусно и нежно получается! Блины с сыром Фета непременно стоит попробовать, особенно если вы любите сыр Фета так, как люблю его я.
Для начала нужно подготовить все ингредиенты - блины я делала по своему любимому "беспроигрышному" рецепту. Молоко и яйца использовала охлажденные - сразу из холодильника.
В глубокую миску вбейте пару свежих куриных яиц, туда же добавьте сахар-песок. По желанию можно добавить и больше сахара - я, к примеру, не люблю очень сладкие блинчики.
Влейте в миску молоко - жирность не имеет особого значения. Я обычно использую продукт жирностью 2,5%. А если вы покупаете домашнее молоко, то оно может быть очень жирным.
Размешивая будущее блинное тесто венчиком, начните подсыпать небольшими порциями пшеничную муку.
Когда всыпете всю муку, приблизительно добившись нужной густоты теста, продолжайте размешивать его более интенсивно, чтобы разбить все комочки муки. Затем влейте пару столовых ложек растительного масла - лучше взять рафинированное, без яркого запаха и вкуса.
Поставьте сковороду на огонь и налейте столовую ложку масла, распределите по всей поверхности. Вылейте через минуту небольшое количество блинного теста и распределите по сковороде. Жарьте на слабом огне в течение 1,5-2 минут. Затем переверните блинчик на другую сторону и жарьте еще минуту.
Готовые блинчики сложите на блюдо. На край каждого блина выложите сыр Фета, разломанный на длинные тонкие кусочки.
Заверните начинку в рулет из блинчика. Подавать их можно сразу - к чаю или какао.
Блинчики с сыром Фета одинаково вкусные как в горячем, так и в холодном виде.
Приятного аппетита!
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