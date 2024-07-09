Во время Масленичной недели начинаются на моей кухне всяческие блинные эксперименты - и классические рецепты видоизменяются, и начинки различные придумываются. Начинку в виде сыра Фета сложно назвать какой-то уж очень сложной или оригинальной - вроде сыр и сыр. Но как же вкусно и нежно получается! Блины с сыром Фета непременно стоит попробовать, особенно если вы любите сыр Фета так, как люблю его я.

Для начала нужно подготовить все ингредиенты - блины я делала по своему любимому "беспроигрышному" рецепту. Молоко и яйца использовала охлажденные - сразу из холодильника.

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В глубокую миску вбейте пару свежих куриных яиц, туда же добавьте сахар-песок. По желанию можно добавить и больше сахара - я, к примеру, не люблю очень сладкие блинчики.

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Влейте в миску молоко - жирность не имеет особого значения. Я обычно использую продукт жирностью 2,5%. А если вы покупаете домашнее молоко, то оно может быть очень жирным.

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Размешивая будущее блинное тесто венчиком, начните подсыпать небольшими порциями пшеничную муку.

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Когда всыпете всю муку, приблизительно добившись нужной густоты теста, продолжайте размешивать его более интенсивно, чтобы разбить все комочки муки. Затем влейте пару столовых ложек растительного масла - лучше взять рафинированное, без яркого запаха и вкуса.

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Поставьте сковороду на огонь и налейте столовую ложку масла, распределите по всей поверхности. Вылейте через минуту небольшое количество блинного теста и распределите по сковороде. Жарьте на слабом огне в течение 1,5-2 минут. Затем переверните блинчик на другую сторону и жарьте еще минуту.

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Готовые блинчики сложите на блюдо. На край каждого блина выложите сыр Фета, разломанный на длинные тонкие кусочки.

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Заверните начинку в рулет из блинчика. Подавать их можно сразу - к чаю или какао.

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Блинчики с сыром Фета одинаково вкусные как в горячем, так и в холодном виде.

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Приятного аппетита!