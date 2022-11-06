Токсичные химические вещества, провоцирующие рак и аутизм, обнаружены во всех проверенных детских игрушках и одежде в США

Новое исследование, проведенное в США на детских игрушках, детское одежде и постельном белье, показало, что в КАЖДОЙ вещи присутствуют токсичные вещества, связанные с раком, а также с аутизмом и многими другими проблемами в развитии.

Всего были проверены 34 предмета, что казалось бы не дает представление о полной картине, но исследователи уверены, что эти химические вещества присутствуют во многих продуктах и избежать их практически невозможно.

Лабораторные тесты, проведенные по заказу Рабочей группы по охране окружающей среды (EWG), базирующейся в Вашингтоне, округ Колумбия, обнаружили пер- и полифторированные вещества (PFAS) на игрушках, одежде, нагрудниках и детских постельных принадлежностях.

PFAS являются распространенным ингредиентом в одежде и других предметах домашнего обихода, поскольку они долговечны и на них не сильно влияют вода, жир, загрязнения и тепло. Ученые предупреждают, что иногда они могут превращаться в пыль, а затем вдыхаться детьми. А поскольку они долговечны, они могут оставаться в окружающей среде в течение длительного периода времени.

Указано, что эти химические вещества связаны с повышенным риском развития рака, врожденных дефектов, аутизма и бесплодия.

Сидни Эванс, аналитик EWG и автор исследования, рассказала журналистам о рисках, связанные с ними, которые "намного перевешивают влияние от любых видов специальных пропиток, защищающих ткани от загрязнений и влаги".

EWG - правозащитная организация из Вашингтона, округ Колумбия, заказала серию независимых лабораторных тестов продуктов. Первоначально в ходе исследования изучался уровень содержания в изделиях фтора - химического элемента, используемого для изготовления пластмасс, который может вызвать разрушение зубов, остеопороз и нанести вред почкам, костям, нервам и мышцам.

Затем исследователи протестировали 10 предметов с самым высоким содержанием фтора на наличие PFAS.

Все 10 товаров были детскими товарами, в том числе постельное белье от фирм Sealy и Graco, нагрудники производства Bumkins и Hudson, угги и куртка Columbia, широкополая шляпа и пижама от Carters, а также сумка для закусок, также изготовленная Bumkin.

На федеральном уровне в США не существует ограничений на содержание химических веществ PFAS в игрушках, но есть ограничения на их количество в питьевой воде.

Агентство по охране окружающей среды (EPA) рекомендовало в руководстве, опубликованном в июле, чтобы его уровень не превышал 0,004 частей на триллион (ppt) в питьевой воде. Несколько штатов, включая Мэн, также приняли решение запретить его использование в продуктах, включая одежду и постельное белье.

В исследовании самым большим нарушителем был детский водонепромокаемый нагрудник Hudson's Baby, в котором содержалось 191,985 частей на миллиард (ppb) вещества.

Другие продукты варьировались от 1 до 52 ppt, при этом исследователи предупреждают, что любое химическое загрязнение опасно.

Исследователи предупреждают, что постоянное воздействие этих "химических веществ" на протяжении детских лет может повлиять на социальное и физическое развитие ребенка, а также на его поведение по мере взросления.

Прошлогоднее исследование Университета Техаса показало, что дети, подвергшиеся воздействию веществ PFAS в утробе матери, более склонны к развитию аутизма. Длительное воздействие таких веществ также может привести к более высокому риску рака почек, яичек, яичников, предстательной железы, щитовидной железы и костного мозга, когда дети достигнут совершеннолетия.

EPA ограничивает содержание PFAS до 0,004 ppt для питьевой воды. Показатель измеряет распространенность частиц в образце мазка.

Эванс объясняет, что высокие уровни PFAS в проверенных продуктах увеличивают общее воздействие в быту, распространяясь через частицы пыли, которые можно вдыхать или проглатывать. Она предупреждает, что дети особенно подвержены риску, потому что они чаще кладут руки на пол и в рот, потребляя загрязняющие вещества.

В водонепроницаемом суперслюнявчике Bumkins было обнаружено токсичное химическое вещество в количестве 3,482 ppb. Водонепроницаемый чехол для наматрасника Sealy Baby для малышей и детской кроватки содержит 0,258 ppb PFAS, в то время как защитный чехол для наматрасника Sealy Baby для малышей и детской кроватки содержит 5,71 ppb.

Еще один продукт для постельного белья - водонепроницаемые простыни Graco Quick Connect Play yard содержали 6,255 ppb.

Изделия из одежды также были подвержены опасному токсичному загрязнению. В модных ботинках UGG Unisex's Child T Mini Bailey Bow (детские угги) было обнаружено 52,207 ppb, что является самым загрязненным из всех хорошо протестированных предметов одежды.

Среди других загрязненных предметов – дождевик Columbia Boys Glennaker (обнаружено 1,608 ppb), панамка Carters (24 029 ppb) и хлопковая пижама Carter's Baby Boys с динозавром, плотно прилегающая к телу (1,016 ppb).

Протестированный исследователями пакет для закусок из многоразовой ткани Bumkins, безопасный для пищевых продуктов, snack back также содержал загрязнение PFAS (7,159 ppb).

К каждой из фирм журналисты обратились за комментариями, но им пока никто не ответил.

Хотя следующие предметы не были проверены на наличие PFAS, игрушки, прокладки для пеленания, подушки для кормления, пустышки и игровые коврики тоже дали положительный результат на фтор. Исследователи EWG считают, что они, вероятно, также загрязнены PFAS.

Эванс объясняет, что это вредное химическое вещество полностью синтетическое и что практически любой уровень его воздействия - независимо от того, насколько он мал - несет в себе определенный риск.

И в то время как родители, владеющие детскими вещами, включенным в исследование, могут просто выбросить их, им все равно будет очень сложно защитить дом от воздействия веществ PFAS.

"Действительно трудно найти выход. Вы можете избавиться от одного продукта, но то, чем вы его замените, также будет содержать PFAS", - говорит Эванс.

Вместо этого она просит родителей быть бдительными, пылесосить и убирать пыль в доме. Она считает, что решение проблемы лежит в руках регулирующих органов, которые несут ответственность за защиту людей от воздействия этих химических веществ.