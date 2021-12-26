Рассказывает психолог
О том, как научить ребенка не перебивать взрослых, «Летидору» рассказала Карина Рихтере (@mamazonka.ru), психолог с многолетним опытом, эксперт в детско-родительских отношениях и мама пятерых детей-погодок.
Карина Рихтере, психолог с многолетним стажем, эксперт в детско-родительских отношениях
Почему дети перебивают
Не всегда в стремлении перебить лежит злой умысел или безразличие. Чаще всего дети (особенно маленькие) перебивают, потому что не умеют ждать.
Им кажется, что если они не поделятся тем, что пришло им в голову прямо сейчас, то они не смогут поделиться этим никогда.
И наше предложение подождать всего минутку в этом случае просто не сработает. Маленькие дети просто не понимают — сколько это по времени.
Но перебивание иногда может указывать на то, что в отношениях между ребенком и взрослыми что-то идет не так.Что именно?
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О каких проблемах может говорить детская привычка перебивать
- Недостаток внимания. Когда взрослые слишком заняты или постоянно просят ребенка подождать и рассказать обо всем попозже, он, естественно, пытается вставить слово в любую паузу.
Ему хочется рассказать маме или папе обо всем важном и интересном, что с ним произошло.
Но поскольку на это никогда не хватает времени, то ребенок говорит много и невпопад, постоянно перебивая других.
Особенно такое поведение может усугубляться на фоне появления младшего брата или сестры, с которыми приходится делить внимание родителей.
- Авторитарное воспитание. Если родители придерживаются тоталитарных взглядов и постоянно стараются подавить ребенка, он пытается отвоевать себе хотя бы кусочек пространства и обратить на себя внимание взрослых.
Чем сильнее давят родители, тем хуже может вести себя ребенок.
- Пример взрослых. Если между собой родители общаются, постоянно перебивая и не слушая друг друга, то и ребенок будет брать с них пример и делать то же самое, но уже в общении с мамой.
- Скука. Пока мама и незнакомая ребенку тетя занимаются обсуждением важных дел, он изнывает от скуки и не знает, чем себя занять. Он хочет, чтобы на него обратили внимание, поэтому влезает в разговор и перебивает.
- Нарушение иерархии в семье. Когда родитель не ведет себя как взрослый, то и ребенок не воспринимает его таковым. А это значит, что он не соблюдает установленные им правила, постоянно перебивает и даже грубит.
- Неврологические сложности. Некоторые неврологические заболевания, например, СДВГ, расстройства аутического спектра, приводят к тому, что ребенок не может сдерживаться даже тогда, когда он хочет.
Как научить ребенка не перебивать
Любые изменения должны начинаться с анализа ситуации. Подумайте, почему ребенок так себя ведет?
Может быть, ему не хватает вашего внимания. Может быть, у него есть неврологические проблемы с концентрацией. А возможно, вы слишком туго затянули гайки и не разрешаете ему никогда и ни о чем говорить. Вот он и бунтует. Вполне вероятно, что как только вы измените свое поведение, изменится и ребенок.
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После того как устраните основную причину, можно переходить к конкретным действиям:
- Напоминайте о том, что нужно ждать, пока другой договорит. Маленьких детей часто переполняют эмоции, поэтому они могут забывать, что перебивать нехорошо. Не стесняйтесь напоминать об этом ребенку.
Но говорите доброжелательно и без обвинений, например, так:
«Я знаю, что ты очень хочешь поделиться со мной. Но давай подождем, пока я (папа, сестра, брат) закончат говорить?»
И не забывайте отмечать, когда замечаете, что ребенок хотел высказаться, но дождался своей очереди:
«Так здорово, что ты смог сдержаться и дождаться своей очереди! Горжусь тобой».
Похвала всегда работает лучше, чем окрики и наказания.
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Установите спектр тем и ситуаций, когда ребенок не может вас отвлекать или перебивать. Например, если вы работаете дома или обсуждаете что-то с другим взрослым, ребенок не может прервать вас. Он должен дождаться, когда вы освободитесь.
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Установите исключения Да, перебивать другого — плохо и неправильно. Но есть ряд ситуаций, когда перебивать не просто можно, но и нужно. Это вопросы безопасности, здоровья и желания сходить в туалет.
Ни в одном из этих случаев ребенок не должен терпеть и ждать, пока вы закончите говорить или заниматься своими делами.
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Также можно установить систему условных знаков, когда ребенку срочно нужно вам что-то сказать. Это может быть прикосновение к руке или жест, понятный лишь вам двоим.
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Выделите время, которое вы проводите с ребенком, не отвлекаясь ни на что остальное. Особенно актуально это в семьях, где детей больше одного. Это время, когда вы делитесь секретами, обсуждаете, как прошел день ребенка или он рассказывает вам о том, что его волнует. И это время, которое посвящено только ему одному.
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Проговорите с ребенком, чем он может себя занять, пока вы разговариваете. На улице он может собирать гербарий или играть на площадке, дома — играть в игрушки, лепить или рисовать. Если в вашей семье это допустимо, включите ребенку мультики или детские приложения на телефоне.
- Показывайте хороший пример. Как часто вы сами перебиваете ребенка, заканчиваете за него фразу и не даете ему договорить? Останавливайте себя всякий раз, когда хочется так поступить.
Ребенок будет видеть, что его не перебивают, дают ему высказаться и только потом отвечают, и сам будет поступать точно так же.
- Договоритесь о том, что все обсуждения (книги, фильма или ситуации) происходят после того, как все завершится. Если хочется рассказать свою версию сказки, нужно подождать, пока мама дочитает. Если кажется, что обвиняют несправедливо, приводить аргументы в свою защиту нужно тоже по окончании монолога.
Эти правила простые и могут соблюдаться ребенком практически любого возраста. Но очень важно, чтобы и родители следовали им.
Фото: Depositphotos, Pexels-photo
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