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Родителям объяснили, как понять, что детям не хватает общения с близкими

Закрытость, отстранение от разговоров и игнорирование совместного досуга с родителями может говорить о том, что ребенку не хватает общения с близкими.
малыш грустит в обнимку с игрушкой
Источник: Freepik

Об этом «Москве 24» рассказала психолог семейного центра «Сириус» Наталья Васильева.

«Дети, которые испытывают дефицит в общении, становятся тревожными, им сложно выражать свои чувства и эмоции.

У них могут возникнуть проблемы в общении со сверстниками и взрослыми, они не чувствуют себя защищенными».

Руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович, в свою очередь, отметила, что на дефицит в общении также указывают изменения в поведении — ребенок может становиться вспыльчивым, ссориться и плохо себя вести. В этом случае он также может говорить фразы «Я вам не нужен», «Меня никто не понимает», потому что чувствует себя одиноким.

Еще один сигнал, о котором рассказала Карпович, — частые заболевания и жалобы на плохое самочувствие. По ее словам, это связано с тем, что родители становятся более ласковыми, когда их дети болеют.
Ссылка на первоисточник
г. Москва
развитие детей

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