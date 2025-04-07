Могут ли школьники учиться с удовольствием, или их надо принуждать?

Современная школа рассчитана на учёбу из-под палки. Школьник должен прийти на урок, назначенный ему в расписании, и покорно выполнять распоряжения учителя, нравится ему это или нет. Обычно школьнику не нравится… но изредка бывает интересно. Тогда говорят, что учитель молодец — нашёл подход и сумел увлечь. Новости СМИ2

Принудительный труд неэффективен, принудительная учёба — ещё более неэффективна. Отсюда вытекает и неэффективность современной школы. Большая часть школьников отчаянно халтурит на уроках: высиживает минуты, кое-как пишет контрольные, с умеренным волнением сдаёт экзамены, но делает всё с явной ленью, с отвращением к учёбе. В реальном мире работники с таким отношением к труду сидят на откровенно низких зарплатах, так как выхлоп от идейных лентяев очень мал, а платить много денег «за красивые глаза» при капитализме дураков нет.



Защитники школ справедливо указывают, что учиться интересно, и что некоторые школьники самостоятельно читают учебники по истории или математике — безо всякого принуждения, с жадным вниманием к новым фактам. И это действительно так, но, к сожалению, защитники школ ленятся продумать свою наивную схему целиком.



Допустим, 5 из 30 учеников класса увлечены некими школьными предметами. Допустим, каждый из этих 5 учеников увлечён двумя предметами из тех 15 предметов, которые программа предлагает им в текущем учебном году. Перемножаем одно на другое и получаем, что интерес распространяется на… 2% от учебного времени. Остальные 98% учебного времени школьник скучает — или потому, что ему в принципе никакие предметы в школе не интересны, или потому, что он увлекается биологией, а сейчас урок литературы. Более того: часто он скучает и на 2% интересных ему предметов, так как сильно обогнал программу, и вынужден слушать давно пройденный им материал.



Итак, мы безжалостно указали пальцем на две проблемы, о которых внутри системы образования отлично знают, но вслух стараются не говорить:



1. Школьник, который не хочет учиться, не учится.

2. Примерно 98% учебного времени отводится на попытки научить чему-либо незаинтересованных в учёбе детей.



К счастью для будущих реформаторов, психиатры-дефектологи и геймдизайнеры далеко продвинулись в области работы над мотивацией за последние 50 лет. Применительно к школе простая система мотивации может выглядеть так.



1. За выполнение учебных заданий — решение примеров, сдачу контрольных, написание рефератов — школьник получает жетоны.



2. Программа обучения нелинейна, не является «рельсовой». Есть некий «сюжет», для прохождения которого надо иметь минимальные знания по нескольким главным предметам, таким как математика или русский. Остальные предметы школьник может изучать по своему выбору. Как и любой выбор, это поднимает мотивацию: школьник идёт учить не тот предмет, который ему особенно противен, а тот, который как минимум не вызывает у него отторжения.



3. Жетоны школьник может обменять именно на тот приз, который его мотивирует сильнее всего. Так как у разных школьников мотивация разная, так как однообразные призы приедаются, и так как мотивация меняется со временем, выбор призов должен быть большим. Это важная деталь: одна из главных проблем современной школы именно в том, что она предлагает школьникам крайне ограниченный набор призов.



К примеру, я бы думал в сторону следующего базового «ассортимента» вознаграждений:



— всякие вкусные и сытные штуки в буфете;

— развлечения в виде игры в реальный настольный теннис или доступа к игровым компьютерам;

— статусные браслеты, галстуки, заколки, накидки и тому подобное ценой в много жетонов, доказывающие, что их обладатель решил по-настоящему много задач;

— рекламное место на щите объявлений, куда можно повесить своё фото или какой-нибудь мем;

— право сделать текстовое объявление по громкой связи школы;

— особые книги, учебники и наглядные материалы по выбранному предмету: химические реактивы для химиков, мощный сервер для компьютерщиков и так далее;

— аренда ви-ай-пи шкафчика, аренда почётного места в актовом зале и аренда места на главной странице сайта школы;

— уникальный подарок для родителей, который можно купить за жетоны, но нельзя за реальные деньги;

— участие в интересной экскурсии;

— аренда логова для своей тусовки.



На последнем остановлюсь особо. Представьте: выплачивая столько-то жетонов в месяц в качестве аренды, школьники могут получить от школы небольшой кабинет, обустроить его (тоже за жетоны) шкафами и мягкими пуфиками, развесить плакаты на стенах, получить ключи и самостоятельно решать, кого к себе пускать, а кого нет. Сидеть внутри, пить чай, разговаривать, читать книги, учиться. Иметь своё защищённое место, убежище.



Будьте уверены, некоторые школьники будут готовы сгрызть прямо много гранита ради такого приза.



4. Кроме собственно жетонов, имеет смысл сделать и систему уровней. Сейчас, кстати, система уровней в школах тоже есть, но варварски примитивная — в виде 11 уровней, каждый из которых автоматически присваивается в начале следующего учебного года. Этого недостаточно, надо проработать уровни гораздо глубже.



К примеру, очередной уровень по математике можно выдавать после прохождения определённых испытаний — набора нужного количества баллов на соответствующем экзамене. Уровень по литературе — после прочтения определённого количества книг из программы и сдачи определённого количества сочинений. Таким образом, у школьника может быть 10-й уровень по литературе и 3-й уровень по математике, или наоборот. Также будет скорее правилом увидеть на одном уровне математики школьников разного возраста.



Уровни можно использовать для допуска к покупкам. К примеру, жёлтый браслет «эрудит» стоит 100 жетонов, то есть не очень дорого, как 10 пирожных в буфете. Однако купить его можно только при условии, что у тебя как минимум четвёртый уровень по всем базовым предметам. Если у тебя 10-й уровень по математике, 12-й уровень по физкультуре, но только 2-й по литературе… извини, жёлтый браслет «эрудит» тебе не продадут.



Ещё пример. Для допуска к занятиям по базовому программированию требуется 4-й уровень по математике и 4-й уровень по литературе. Не дотягиваешь? Ну, иди в спортзал тогда, лазить по шведской стенке можно без допуска.



И ещё пример. Для поездки на практику на завод по сборке планшетов требуется 6-й уровень по физике и 10-й уровень по ремеслу. Есть нужные уровни? Добро пожаловать на практику, в ходе которой ты научишься собирать планшеты, а в конце получишь немного денег и один планшет в подарок, лично для себя.



5. Учителя сидят в своих классах. Часть времени они читают лекции на разные темы, часть времени — проводят контрольные и принимают экзамены. Сдал экзамен — учитель проставил оценку в школьной системе. Можно идти в бухгалтерию, получать жетон.

Посещение свободное: с тем условием, разумеется, что если уж зашёл в класс, то будь добр 45 минут высидеть с полным вниманием, как собака, ждущая возвращения хозяина из мясной лавки. Но если лень посещать уроки, то можно заниматься самому — взять учебник или планшет с нейросетью, устроиться в одном из мест для занятий, зарыться в выбранный предмет. При появлении вопросов — подойти к живому учителю за разъяснением и советом.



Свободного времени у учителей будет больше, чем сейчас, так как часть школьников будет учиться самостоятельно, в комфортном для себя темпе, а другая часть будет приходить в классы мотивированной, готовой поглощать программу с недостижимой в обычных школах скоростью.



6. Дополнительно к жетонам можно получать ачивки: «прослушал 100 лекций по физике», «полный кавалер естественных наук», «1% лучших по алгебре», «сочинение месяца» и так далее. За каждую ачивку отсыпают немного жетонов, но это не главное — ачивки ценны школьникам сами по себе. Их можно коллекционировать, это затягивает.



7. Если предоставленный сам себе школьник в принципе не хочет зарабатывать жетоны, надо разбираться, в чём проблема. Это очень далеко от нормы, так как даже если у школьника есть какие-то серьёзные проблемы, не связанные с учёбой, то всё же хоть что-то из призов, да должно его интересовать. Возможно, такому школьнику нужна помощь квалифицированного врача, каковой в школе должен быть. Или, возможно, мы имеем дело с эффектом «ведра с крабами»: кто-то в школе саботирует жетонную систему, подтравливая «заучек». Тут уже директор должен взять в руки кнут, чтобы навести порядок в своём хозяйстве.



8. Школьник может на некоторое время сильно увлечься чем-то одним: к примеру, проводить всё время в спортзале, тренируя мышцы, или в библиотеке, читая запоем книги. Однако много лет подряд в одном только спортзале школьник тусоваться не будет: заскучает. А даже если не заскучает, то неизбежно заинтересуется как минимум биологией, чтобы разобраться в устройстве своего организма, математикой, чтобы правильно рассчитывать дневной калораж, и предметами из базовой программы, чтобы сдать необходимый минимум для допуска на соревнования.



9. Командная работа, тренировка которой в привычных нам школах поставлена из рук вон плохо, вписывается в жетонную систему великолепно. Учитель выдаёт проект на команду школьников, те выполняют его сообща и получают в качестве награды сразу много жетонов. Тут у нас и работа в коллективе, и опыт руководства, и опыт деления пирога на части, и практика делового решения конфликтов.



10. Несомненно, появится и теневая система «жетонной экономики»: покупка жетонов за реальные деньги, кража жетонов, вымогательство, обмен на услуги, даже подкуп учителей. Полагаю, большой проблемой это не станет. Часть проблем несложно закрыть техническими средствами — через перевод жетонов в безнал, например — а оставшиеся проблемы несущественны по сравнению с теми, которые жетонная система решает. К примеру, школьной травли будет меньше, так как коллективы будут формироваться на добровольной основе, так как возраст школьников в этих коллективах будет разным, и так как школьники будут заняты реальным делом вместо нынешнего высиживания часов.



Расписывать отдельные участки системы можно долго, но, пожалуй, мы уже дошли до точки, после которой надо уже не накидывать пункты, а рисовать и чертить. Замечу ещё раз, что я не фантазировал: я всего лишь перечислил старые, хорошо изученные приёмы, которые великолепно работают на практике за пределами школьных стен.



Если удастся запустить школу такого типа, у питомцев появится мощная мотивация двух типов. Во-первых, у них будет мотивация достичь близкой и хорошо видимой цели, чтобы получить в награду жетоны. Жетоны при этом быстро начнут представлять для школьников самостоятельную ценность: как гласит половина русской пословицы, «червонец всем нравится».



Во-вторых, погружение в выбранный предмет в удобном темпе, в компании с хорошо мотивированными товарищами разных возрастов, будет регулярно порождать настоящее увлечение, создавая тем самым мотивацию второго типа.



Кружки и компании энтузиастов тоже будут формироваться гораздо чаще, чем сейчас — и это повысит мотивацию ещё сильнее. Одно дело, когда химию в классе любит один только хулиган Вовочка, тогда как на всех остальных формулы реакций навевают тоску. В этой ситуации даже сам Вовочка зевает на уроке, так как стандартный материал он уже давно освоил. Совершенно другое дело, когда Вовочка изучает химию в компании десятка столь же увлечённых школьников, причём осваивает материал именно той сложности, которая соответствует уровню его текущей подготовки.

https://olegmakarenko.ru/32398...