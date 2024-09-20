Что делать, если ребенок врет: советы психолога

Большинство родителей рано или поздно сталкивается с враньем любимого ребенка. Семейный психолог Юлия Кроха рассказывает о возрастных особенностях детской лжи и о том, как правильно на нее реагировать.
3-5 лет: фантазирование
Основная задача этого возраста – познание мира через игру. Чудесный возраст, когда ребенок кажется себе всемогущим, он – центр Вселенной, а по орбитам движутся мама и папа, дедушки, бабушки и все прочие.фантазирование. Ребенок еще не может отличить реальное от выдуманного и искренне верит в то, что видел лиловую собаку или плавающий поезд.
Ни в коем случае не обвиняйте ребенка во лжи. Вместе с тем, не стоит поддерживать его фантазийную картину мира. Если будете поощрять ее, то со временем у ребенка может сформироваться магическое мышление или возникнут проблемы с тестированием реальности (когда человек видит то, чего нет, и верит в то, чего не существует). Если ребенок пытается настоять на своем, мягко, но настойчиво говорите о том, что такого в природе не бывает.
7-10 лет: вранье из-за боязни наказания
Это стабильный период в жизни детей, когда вся психическая энергия направлена на познание окружающего мира. Основная задача этого возраста – получение знаний. В основном, дети врут в этом возрасте из-за страха наказания или чтобы не разочаровать родителей.
Что делать?
Если ребенок врет из-за страха наказания, то стоит полностью пересмотреть вашу стратегию воспитания. Телесные наказания должны быть исключены. Они унизительны для ребенка, плохо влияют на его самооценку и формируют у него психологию жертвы.
Единственный приемлемый, на мой взгляд, вид наказания – лишение интернета или карманных денег, но не глобально, а на один-три дня.
Если же причина в том, что ребенок не хочет разочаровать родителей, то стоит честно ответить на вопросы: зачем вам его достижения, что случится, если ваш ребенок не будет успешным, как изменится ваше отношение к нему?
10-13 лет: неправда ради привлечения внимания
Время активного роста, когда ребенок меняется внешне и внутренне. Основная задача этого возраста – найти ту деятельность, которая будет интересна. Не стоит бояться резких смен увлечений ребенка, от плавания и легкой атлетики до плетения макраме и выжигания по дереву. Все это впоследствии пригодится, даже если ребенок поймет, что ему это не интересно. Основной вид лжи в этом возрасте – ложь для привлечения внимания.
Что делать?
Вам кажется, что ребенок уже совсем взрослый, но в этом возрасте он все еще очень нуждается в папе и маме. И если ваша дочь говорит о том, что у нее болит живот, возможно, ей это нужно не для того, чтобы не пойти в школу, а для того, чтобы вечно занятая мама уделила ей время.
14-17 лет: лгать, чтобы отгородиться от родителей
Старший подростковый возраст, когда гормоны бушуют. Ребенок кажется совсем взрослым, но сильные эмоциональные переживания как будто ураганом сносят его пока еще слабую психическую броню.
Что делать?
Когда речь идет о выгоде или благополучии, и взрослый соврет. Отнеситесь к такой лжи с пониманием. Например, мама дает деньги подростку на репетитора. Он тратит их на себя, а занятие с репетитором пропускает. Мама спрашивает, как прошло занятие, ребенок заверяет, что хорошо. Тут и ложь ради благополучия (мама не будет ругаться), и ради выгоды (деньги потрачены в кафе).
Если же ребенок врет из-за нежелания пускать родителей в свой мир, то тут только один выход – отстать, отпустить подростка, перестать быть контролирующими и гиперопекающими родителями.
В этот период самое главное – не потерять доверие своего ребенка.
Говорите с ним о том, что он имеет право на ошибку, но вы в любой ситуации готовы помочь и поддержать его, если потребуется.
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