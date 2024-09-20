Что делать, если ребенок врет: советы психолога

Ни в коем случае не обвиняйте ребенка во лжи. Вместе с тем, не стоит поддерживать его фантазийную картину мира. Если будете поощрять ее, то со временем у ребенка может сформироваться магическое мышление или возникнут проблемы с тестированием реальности (когда человек видит то, чего нет, и верит в то, чего не существует). Если ребенок пытается настоять на своем, мягко, но настойчиво говорите о том, что такого в природе не бывает.