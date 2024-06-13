Станет ли ваш мужчина хорошим отцом: чек-лист от Parents.ru

Когда еще веселиться и дурачиться, если не в детстве? Но часто родители даже детям не позволяют быть детьми: в год те «должны» аккуратно есть, в три — понимать, когда их просят сидеть тихо, а в пять — жить строго по правилам. И если ваш мужчина морщится и кривится, когда за соседним столиком в ресторане раздается детский смех чуть громче обычного, скорее всего, в детстве его заставляли подавлять эмоции и ходить по струнке. Это может сказаться на его отношении к воспитанию своих детей.