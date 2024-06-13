Станет ли ваш мужчина хорошим отцом: чек-лист от Parents.ru

Наши коллеги из издания Parents собрали несколько признаков, по которым можно определить потенциально хорошего папу.
1. У НЕГО ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СО СВОИМ ОТЦОМ?
Отношение мужчины к своим детям во многом зависит от того, как к нему самому относились в семье, воспринимал ли его отец как соперника за внимание мамы или как друга.
Конечно, тяжелое детство с «ремнем по попе» не обязательно приведет к такому же поведению мужчины внутри своей же семьи, но это тревожный звоночек. Идеально, когда ваш избранник часто вспоминает время, проведенное с папой, рассказывает, чем они занимались вместе и мечтает, что у него с сыном или дочкой будет такая же дружба.
2. ТЕПЛО ЛИ ОН ОБЩАЕТСЯ С СЕСТРАМИ/БРАТЬЯМИ?
Если ваш мужчина — старший в семье, его в детстве могли «достать» требованиями посидеть с младшими. Но если для него это было не в напряг, если он с удовольствием воспринимает их шалости и проделки, рассказывает, как защищал их от хулиганов, то, скорее всего, будет так же трепетно относиться и к своим детям.
3. СПОКОЙНО ЛИ ОН ОТНОСИТСЯ К ШАЛОСТЯМ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ?
Когда еще веселиться и дурачиться, если не в детстве? Но часто родители даже детям не позволяют быть детьми: в год те «должны» аккуратно есть, в три — понимать, когда их просят сидеть тихо, а в пять — жить строго по правилам. И если ваш мужчина морщится и кривится, когда за соседним столиком в ресторане раздается детский смех чуть громче обычного, скорее всего, в детстве его заставляли подавлять эмоции и ходить по струнке. Это может сказаться на его отношении к воспитанию своих детей.
Если же он может поймать мячик, нечаянно брошенный в его сторону, и весело пульнуть его обратно, значит, перед вами зрелый человек, понимающий психологию детей и их потребности.
4. ОН СПОКОЙНО ОТНОСИТСЯ К СВОИМ НЕУДАЧАМ И ЧУЖИМ УСПЕХАМ?
Сложно, когда мужчине «все должны» и, по его мнению, кто-то чего-то добился лишь потому, что ему помогали, а у него самого ничего не получается потому, что «начальник — дурак».
5. УМЕЕТ ЛИ ОН ЗАРАБАТЫВАТЬ И ПЛАНИРОВАТЬ БЮДЖЕТ?
Дети — это удовольствие весьма затратное. При условии, что женщина на какой-то момент чаще всего «выпадает» из формирования семейного бюджета, финансы и отношение к ним мужчины — очень важный пункт.
Будущий папа должен не только уметь зарабатывать, но и рачительно относиться к деньгам, не экономя на качественной коляске и кроватке, но и не спуская всю премию на новый спиннинг, когда пора покупать стульчик для кормления или детское автокресло.
Лучшим вариантом будет золотая середина: ни транжиры, ни скупердяи в качестве отца не будут стабильны.
6. УВАЖАЕТ ЛИ ОН ВАС И ВЫ — ЕГО?
Вроде бы ответ очевиден: раз вы вместе, значит все хорошо. Но, увы, страсть и даже любовь не всегда подразумевают уважение. И когда накал эмоций чуть спадет, может статься, что за ними нет более глубоких чувств. А жить с человеком, которого не уважаешь, очень тяжело.
Дети, как маленькие индикаторы, тонко чувствуют фальшь в отношениях. Так что, может статься, что отец из мужчины без уважения получится очень токсичный.
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