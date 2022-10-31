Сын бьет девочек. Почему ребенок проявляет агрессию к противоположному полу

«Дергает за волосы, толкает, а может и учебником со всей силой дать по голове», — если на каждом родительском собрании вам приходится выслушивать нечто подобное о своем собственном сыне, важно понять, что именно провоцирует его агрессию к противоположному полу. О возможных причинах такого поведения и как с ним работать, рассказывает психотерапевт, сексолог Анастасия Филиппова .

Возможные причины агрессии

Агрессия у детей, как правило, напрямую связана с некими переживаниями, которые таким образом находят путь наружу. Это своеобразный крик о помощи, попытка привлечь к себе внимание. Так ребенок сигнализирует о том, что ему не хватает ласки или он не смог пережить некий тяжелый или даже трагический момент в семье.

1. Недостаток родительской любви

Причиной агрессивного поведения ребенка могут быть безразличие, а иногда и жестокость со стороны родителей. Нередко дети становятся малоуправляемыми в семьях, где папа и мама развелись и при этом сохранили претензии друг к другу. Ребенку тяжело высказывать открыто свои чувства, боль расставания накладывает отпечаток на его поведение. Поскольку еще нет понимания, как правильно проживать накопившиеся чувства, обиду и страх, все это выливается в «кулачные бои» со слабым полом.

2. Агрессия внутри семьи

Ссоры родителей, моральное и физическое домашнее насилие также воздействуют на детей крайне негативно. Ребенок берет пример с папы и мамы, а поскольку в семье не принято решать спорные вопросы мирно за столом переговоров, он и в детском коллективе пытается доказать свою правоту силой.

3. «Праведный гнев»

Чаще всего этот тип агрессии возникает у детей дошкольного возраста, когда они не получают желаемого. Если кто-то из родителей не выполнил ранее данное обещание, например купить игрушку на выходных или отвести в зоопарк, ребенок может выплеснуть негодование на девочку, сидящую рядом за столом в детском садике. Особенно если она успела похвастаться новой куклой.

Иногда дети 3-5 лет хотят завладеть чужой игрушкой, но еще не умеют правильно попросить, чтобы никого не обидеть. При отказе они не находят другого способа выразить свой гнев, кроме как обидеть владельца этой вещи.

4. Попытка доминировать

Стремление руководить, быть первым иногда исходит из особенностей темперамента, но может быть следствием явной или тайной агрессии в семье. Попытка верховодить сверстниками — это стремление заявить о себе, собственных нуждах и чувствах. Особенно когда родители не слишком обращают на тебя внимание. Чаще всего попытки самоутверждения «репетируют» на девочках, поскольку они слабее.

5. Стремление вырваться из неприятного окружения

Не все дети быстро находят общий язык со сверстниками. Некоторым тяжело адаптироваться к коллективу. Агрессия может быть попыткой избавиться от негативных эмоций, страха. Нередко так проявляют себя замкнутые дети, которым общение дается тяжело.

6. Реакция на окружающую информацию

Иногда взрослые разрешают детям бесконтрольно пользоваться гаджетами, смотреть мультфильмы. Родители сами включают какой-нибудь боевик или фильм ужасов, забывая, что рядом находится малыш. Поступающая из электронных устройств негативная информация воздействует на неокрепшую психику ребенка и может провоцировать его на агрессивное поведение.

7. «Что мне можно?»

В 2-3 года малыши, проявляя агрессию, могут просто проверять границы дозволенного. Особенно если они впервые попадают в детский коллектив, а дома родители стараются выполнить любую их прихоть.

Что делать?

Прежде всего, необходимо учитывать возраст ребенка. Младший дошкольник зачастую использует силу в качестве эксперимента. В школьном возрасте большинство детей уже знают, что драться нельзя. Если семья благополучная, и папа уважает и любит маму, мальчику внушают, что бить и обижать девочек очень плохо.

Но детям 4-5 лет пока тяжело управлять своими негативными эмоциями, поэтому, когда разумные доводы в споре заканчиваются, в ход идут кулаки. В данном случае стоит разговаривать без упреков, а с объяснением, почему так делать не стоит. Также пересмотрите, какую информацию черпает ребенок из внешнего мира. Если агрессию проявляет школьник 8-10 лет, поговорите с учителем: одноклассники иногда задирают друг друга, специально провоцируя.

Понаблюдайте за собственными взаимоотношениями в семье. Порой папе и маме кажется, что у них идеальные отношения, но фактически ребенок страдает от нехватки внимания, регулярных ссор или абьюзивного поведения взрослых. Старайтесь не ругать, а пожалеть, приголубить, попросите рассказать, почему сын ударил девочку, предложите иной, мирный выход из ситуации.

Если ребенок дерется часто, много, и ему это приносит удовольствие, стоит обратиться к психотерапевту для решения глубинных проблем.