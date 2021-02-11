Роспотребнадзор запретил смартфоны для обучения детей, но открыл ящик Пандоры для цифровых образовательных экспериментов над детьми

СМИ массово распространяют заявление начальника управления санитарного надзора Ирины Шевкун, согласно которому детям запрещено использовать личные мобильные телефоны в образовательном процессе. Это было озвучено на общественных слушаниях на тему «Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».



Решение давно назревшее и перезревшее, потому что тот же Роспотребнадзор совместно с Рособрнадзором еще в 2019 году выпустили методические рекомендации, в которых говорилось о безусловном доказанном вреде для здоровья детей от мобильных устройств. Аналогичный тезис значился в прошлогодних гигиенических нормативах для цифровой образовательной среды, подготовленных директором НИИ гигиены и здоровья детей при Минздраве, член-корреспондентом РАН Владиславом Кучмой. Причем заметим, что запрет относительно мягкий: дети не обязаны сдавать гаджеты сразу при входе в школу, как это происходит, например, во Франции – им разрешено использовать устройства для связи с родителями. Смартфоны запрещено использовать исключительно при реализации образовательных программ, то есть дети продолжат развлекаться в «Тик Токе» и прочих соцмедиа на переменах.



Теперь этот ход будет активно пиариться и демонстрироваться как доказательство заботы Роспотребнадзора о наших детях, однако к ведомству остается очень много вопросов. Данный запрет на смартфоны прописан в новых СанПиНах по организации образовательного процесса, которые были наспех утверждены 18 декабря 2020 г. Утверждали их так срочно потому, что ранее росчерком пера премьера Мишустина с 1 января 2021 г. были отменены сотни распоряжений главсанврачей, регламентирующих санитарно-гигиенические требования ко всем основным сферам деятельности человека. Произошло это в рамках т.н. «регуляторной гильотины» - шумной кампании по снятию административных барьеров для всевозможных цифровых инноваторов-экспериментаторов.



Так что по концепции новые санитарные правила должны были получиться подчеркнуто сокращенными и облегченными, призванными универсализировать подходы к условиям обучения, содержания и отдыха детей в школах, лагерях, детдомах и т.д. Что касается цифровых технологий в образовании, в СП никак не регламентированы использование беспроводного интернета (Wi Fi) в школах, допустимое время работы с планшетами, безопасные условия для дистанционного обучения (вне школы). При этом общая продолжительность использования ЭСО на уроке позволяет уже с первого класса превращать каждое занятие в сплошную «электронную школу»: первоклашкам допускается проводить 20 минут перед интерактивной доской и еще 20 минут перед компьютером. И так 5-6 уроков подряд – никаких лимитов по использованию ЭСО в течение дня/недели не установлено (!).



Не менее странным выглядит проведение Роспотребнадзором общественных слушаний сегодня, задним числом, когда новые СанПиНы, по которым детям предстоит учиться до 2027 года, уже утверждены. На стадии утверждения с общественниками никто ничего не обсуждал. Делайте выводы о том, как чиновники-гигиенисты заботятся о наших детях.



РИА Катюша