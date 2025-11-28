«От ветрянки можно умереть». Почему детская болезнь так опасна для взрослых

Нередко родители недооценивают опасность детских болезней и важность вакцинации. Особенно часто они выступают против прививок от ветрянки. Ведь это же пустяковая болезнь, да и переболеть ею лучше в детстве.

Но так ли это?

Наш эксперт — врач-педиатр-аллерголог-иммунолог, заведующий лечебно-диаг­ностическим отделением Клиники детских болезней Сеченовского центра материнства Ксения Мельникова.

Возбудитель ветрянки — Varicella Zoster из семейства вирусов герпеса. Чаще болеют дети до 12 лет, однако заразиться можно в любом возрасте.

«Ветреная» зараза

Елена Нечаенко, aif.ru: Ксения Сергеевна, почему эта инфекция носит такое «ветреное» название?

Ксения Мельникова: Заболевание чрезвычайно заразное и быстро распространяется по воздуху воздушно-капельным путём — отсюда и название.

— То есть, если в саду или в школе появился кто-то с пузырьковой сыпью, родителям надо срочно изолировать детей?

— Безусловно, забирать и изолировать ребёнка надо, но необходимо знать: больной становится заразен ещё за 48 часов до появления сыпи. И останется таким несколько дней после её исчезновения.

— А если весь сад заболел и лишь один ребёнок остался здоров, это значит, что у него самый крепкий иммунитет?

— Да. Либо он уже переболел раньше в лёгкой форме, либо был привит. Впрочем, возможна, хоть и крайне редко, генетическая невосприимчивость к тем или иным вирусам, в том числе к вирусу герпеса.

— Бывает ли бессимптомная ветрянка?

— Бессимптомной ветрянки не бывает, но при лёгком течении высыпаний может быть буквально несколько, а температура повысится лишь однократно. В этом случае болезнь нередко путают с простым герпесом, и установить диагноз можно только по антителам в крови.

А вот связь количества высыпаний и тяжести болезни прямая. Причём сыпь может покрывать не только кожу, но и слизистые в носу, во рту, в горле, в глазах, во влагалище... Иногда везикулы появляются даже на внутренних органах, провоцируя развитие спаечного процесса, например, в брюшной полости. После выздоровления в организме могут остаться рубцы, присоединиться инфекция, возникнуть сильное воспаление, которое нередко требует операции.

Пати отменяется

— До 12 лет ветрянка обычно протекает легко. И порой родители заболевших детей даже устраивают ветряночные вечеринки, куда приглашают всех желающих заразиться. Может, так и надо, ведь от болезни есть пожизненный иммунитет.

— Врачи категорически против. Дети попадают в стационар с тяжёлым течением ветрянки в одном случае на тысячу человек, а взрослые — в 14 случаях. Летальный исход наступает у детей в 6–7 случаях на 10 тысяч, а у взрослых — в 30. У взрослых бывает больше высыпаний, дольше держится температура, хуже заживают язвочки, чаще поражаются внутренние органы. Среди тяжёлых осложнений — менингит, энцефалит, вирусные пневмонии, кардиомиопатии. Стоит ли рисковать?

Вторая опасность болезни в том, что вирус герпеса остаётся жить в нерв­ных ганглиях. И в любой момент под влия­нием стресса или переохлаждения может проснуться и спровоцировать развитие опоясывающего герпеса — мучительного заболевания с очень сильными болями. Им чаще болеют люди старшего возраста, но могут и молодые.

Вечная защита

— Даёт ли прививка постоянный иммунитет?

— Если провести все этапы вакцинации, иммунитет будет пожизненным. Это не значит, что человек никогда не заболеет ветряной оспой, но с меньшей вероятностью, а главное — болезнь точно будет протекать в более лёгкой форме. К тому же после прививки никогда не разовьётся опоясывающий герпес.

— Когда лучше прививать детей от ветрянки?

— Для формирования иммунитета требуется ввести 2, иногда 3 дозы. Опти­мальный интервал — 3–6 месяцев. Нулевую дозу вводят в 9 месяцев. Но, если мама переболела ветрянкой и кормит малыша грудью, антитела по­падут к ребёнку с молоком и обеспечат на какое-то время естественную защиту. В этом случае можно ограничиться двумя введениями вакцины.

Прививать можно и взрослых, которые не болели. Им вакцина также вводится дважды с интервалом 28 дней.

Только к врачу

— Как лечить ветрянку?

— Если болезнь протекает в лёгкой форме, врач назначит препараты от жара, боли, зуда. Сейчас при ветрянке не используют средства на основе спиртов (зелёнка, фукорцин). Вместо них применяют каламин, а также другие средства на основе цинка. Антигистаминные препараты при ветрянке не помогут снять зуд, поскольку у него не аллергическая, а инфекционная природа. При распространённых формах назначают противовирусные препараты внутрь, как правило, ацикловир. Его же в виде мази наносят на лицо. Очень важно не расчёсывать кожу, не сдирать корочки, иначе инфекция будет распространяться.

— А как лечить опоясывающий герпес?

— Назначают системные противовирусные и обезболивающие препараты (НПВС). Болезнь может протекать очень тяжело: непереносимые простреливающие боли по ходу нервов порой мучают 2 недели и более. К ним присоединяются и мышечные боли.

Распаривать корочки вазикул нельзя, поэтому принимать ванну при ветрянке не рекомендуется, особенно с марганцовкой, как делали в преж­ние годы. Так можно сжечь слизистую, высушить кожу, а зуд лишь усилится. Однако обязательно надо принимать гигиенический душ. А после следует слегка промокнуть кожу полотенцем, не растирая.