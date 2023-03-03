Это нормально: 7 вещей, за которые мамы зря себя винят

Почему-то считается, что если у женщины есть ребенок, то она должна испытывать счастье от каждого момента, проведенного с ним. И, разумеется, она не должна жаловаться. Но довольно трудно наслаждаться «счастьем материнства» после бессонной ночи с орущим младенцем на руках или когда лежишь без сил, а у тебя по голове скачут полные энергии дети, или… Словом, этот список можно продолжать бесконечно. Это совсем не значит, что мама не любит своих детей, просто в жизни все несколько сложнее, чем на глянцевой картинке.