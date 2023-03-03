Это нормально: 7 вещей, за которые мамы зря себя винят

Если мы признаем, что идеальных мам не существует в природе и то, что считается «ужасным» — абсолютно нормально, то всем станет легче.
У общества существуют завышенные ожидания в отношении женщин вообще и мам в частности. Они должны все и сразу: содержать дом в чистоте, работать из дома или в офисе, воспитывать детей, заботиться о своем внешнем виде и еще успевать делать миллион разных дел. При этом о материнстве принято говорить как о чем-то легком, приятном, состоящем из «пони и радуг».
И когда реальная, а не идеальная, мама чувствует, что не соответствует этим ожиданиям, а «пони и радуг» в ее жизни как-то маловато — ей становится еще тяжелее. Поэтому так важно помнить, что мама — это не «вылизанная» картинка в соцсети, а обычный, живой человек.
Мама может ошибаться, не вывозить, падать духом, раздражаться, злиться, пускать все на самотек — и это нормально.
Вот еще 7 примеров таких «нормальностей».
1. Не наслаждаться каждым моментом материнства — это нормально
Почему-то считается, что если у женщины есть ребенок, то она должна испытывать счастье от каждого момента, проведенного с ним. И, разумеется, она не должна жаловаться. Но довольно трудно наслаждаться «счастьем материнства» после бессонной ночи с орущим младенцем на руках или когда лежишь без сил, а у тебя по голове скачут полные энергии дети, или… Словом, этот список можно продолжать бесконечно. Это совсем не значит, что мама не любит своих детей, просто в жизни все несколько сложнее, чем на глянцевой картинке.
2. Уставать — это нормально
Мамам внушают, что они должны быть супергероинями, которые легко преодолевают любые препятствия, встающие у них на пути. Измученная, падающая от усталости мать совсем не вписывается в этот образ. Когда мама жалуется, что у нее нет сил, она рискует столкнуться с пренебрежительными, обесценивающими комментариями типа «А чего ты ждала, ты же сама этого хотела». Давайте просто разрешим мамам уставать, и все.
3. Не вывозить — это нормально
Имидж супергероини предусматривает наличие суперспособности не только никогда не уставать, но и играючи справляться со всем тем, с чем обычно приходится справляться мамам. Как итог — если мама не в состоянии тащить этот воз и маленькую тележку своих дел и обязанностей, она чувствует, что проиграла. Но важно помнить, что мама — обычный человек.
Ругать себя за отсутствие суперспособностей — как минимум нечестно.
Делать то, что можешь — более чем достаточно.
4. Заботиться о себе — это нормально
Маме нужно личное время, которое она может потратить на себя. Она имеет полное право оставить с кем-то детей, уйти из дома и делать все, что пожелает. И не стоит называть ее за это эгоисткой, «матерью–кукушкой» или наклеивать какие-то другие обидные ярлыки. Мама — человек со своими интересами, потребностями, делами. Если у мамы не будет возможности уделять время себе, ее психическое здоровье окажется под угрозой.
5. Беспорядок в доме — это нормально
Мамы часто переживают по поводу бардака, который царит у них в доме, — особенно если приходят гости. Но дом — это не музей. Это место, где живут, где носятся дети, которые раскидывают игрушки, разбрасывают вещи, устраивают беспорядок — и это нормально. Чем быстрее все это поймут, тем меньше мамы будут себя ругать.
6. Плохой день — это нормально
Мир регулярно забывает, что мамы — обычные люди. Как будто наличие детей превращает женщину в некое неуязвимое существо, не имеющее права на ошибки и плохое настроение. Но у мам тоже может быть плохой день, когда все падает из рук, все идет не по плану, а неприятности валятся на голову одна за другой. И никакого чувства вины по этому поводу испытывать не нужно.
7. Не приходить в форму после родов — это нормально
Этот стереотип, навязываемый мамам обществом, зачастую давит на бедных женщин особенно сильно. Мамы обязаны похудеть после родов, прийти в форму, хорошо выглядеть и так далее. Словом, мало того что мама должна тащить на себе все то, что на нее свалилось, — еще и ее внешний вид обязан соответствовать заданным кем-то стандартам. Отсюда депрессия, чувство вины, попытки сесть на диету и прочие неприятные переживания.
Важно оставить себя в покое. Если женщине комфортно в собственном теле, то ей стоит расслабиться и получать удовольствие от жизни.
Фото на обложке материала: Freepik
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