Истерика у подростка: что делать?

Шерил Файнштейн, автор книги «Внутри подросткового мозга: работа родителей продолжается», называет истерику незрелым способом выразить свой гнев.
Какие виды истерик бывают?
• Истерика как самоутверждение. Ваш еще недавно спокойный и покладистый ребенок вдруг обретает новые авторитеты. Это вчера ваша воля была решающей, а слово – последним. Но теперь у подростка появились другие советчики, которые тоже знают, «как надо жить». Этот «разрыв шаблона» и приводит к таким эмоциональным взрывам, которые до сей поры не могли присниться вам и в страшном сне.
• Истерика как месседж миру. Подросток учится мыслить абстрактно, но с этим навыком приходит и повышенная эмоциональность, и то, что специалисты называют социальной обеспокоенностью. Тинэйджер постоянно думает о том, как он выглядит в глазах других людей, особенно – сверстников, любая, самая незначительная критика, ранит его, как стрела. В то же время он размышляет о том, что «я – центр мироздания, но это мироздание никуда не годится!» Вся эта сумятица в голове не может не приводить к бурным всплескам эмоций.
В период полового созревания гормональный фон подвергается глобальным изменениям. В частности, стимулируется выработка окситоцина, который часто называют «гормоном связи», но также окситоцин связывают и с чувством самосознания. Именно этот гормон «повинен» в том, что у подростка возникает чувство, будто все окружающие рассматривают его под микроскопом. Своего пика эти малоприятные ощущения обычно достигают к 15-ти годам.Это важно!
Используй энергию, или потеряешь ее
Конечно, родителям, измученным выходками любимого чада, бывает сложно посмотреть на ситуацию со стороны. И все же иногда это насущно необходимо – хотя бы для того, чтобы убедиться, что ничего из ряда вон выходящего в вашей семье не происходит.
Кроме того, подростковые «выкрутасы» свидетельствует о том, что идет нормальный процесс взросления, без которого становление личности невозможно. В конце концов, вспомните себя в том же возрасте: наверняка, вы ведь тоже не были «сладким пряником» для собственных мамы и папы?
Спокойствие, и только спокойствие
Шерил Файнштейн предупреждает: «Ваш подросток наблюдает за вами». Если вы сами проявляете здравый смысл в трудных жизненных ситуациях, не теряете голову при стрессе, умеете твердо, но вежливо донести свою позицию до собеседника – значит, ваш ребенок достаточно легко переймет от вас эту модель поведения. Это лишь вопрос времени, а пока старайтесь соблюдать спокойствие, как бы подросток «ни доставал» вас.
1. Ни в коем случае не реагируйте бранью на брань и криком на крик. Даже в случае острого конфликта общаться с ребенком нужно ровным голосом.
2. Если ребенок рыдает, дайте ему выплакаться. Если он не протестует против физического контакта, мягко обнимите его. Все разговоры оставьте на потом.
3. Случаи, когда подросток пытается поднять на вас руку, очень индивидуальны: возможно, в целях собственной безопасности, вам лучше немедленно «эвакуироваться». Если же настоящей агрессии нет, попробуйте слегка встряхнуть чадо, дабы привести его в чувство. Ключевое слово – слегка.
4. Считается, что истерику можно остановить парой пощечин. Это далеко не лучший вариант – вместо этого надавите на чувствительную точку в основании большого и указательного пальцев.
5. Предложите выплеснуть злость, поколотив подушку или боксерскую грушу. Метод старый, но срабатывает. Еще можно порвать пачку старых журналов.
6. При затяжной истерике оставьте ненадолго подростка одного. Вполне возможно, что после этого он пойдет на диалог.
8. Перейдите к конструктивному диалогу – проговорите с чадом его проблемы, постарайтесь вместе найти верное решение. И не напоминайте о том, что только что произошло.
9. На будущее: подросткам нужно спать не меньше 9-10 часов, как и малышам, но, конечно же, тинэйджеры редко соблюдают этот график. И напрасно – недостаток сна усугубляет нервозность.
Некоторые интернет-ресурсы рекомендуют давать подросткам «мягкие успокоительные, чтобы после истерики они могли уснуть и восстановить силы». Ни в коем случае не занимайтесь подобной самодеятельностью, даже прием обычной валерьянки должен быть согласован с врачом.Это важно!
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